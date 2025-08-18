खूबसूरत दिखना हर किसी की चाहत होती है, इसीलिए लोग अपने चेहरे के साथ-साथ अपने हाथों और पैरों पर भी ध्यान देते हैं. चेहरे की देखभाल के साथ-साथ हाथ और पैरों की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है क्योंकि ये भी खूबसूरती का एक अहम हिस्सा हैं. खासकर आजकल की लड़कियां इस मामले में काफी आगे हैं. वे अक्सर अपने हाथों और नाखूनों को खूबसूरत दिखाने के लिए ब्यूटीशियन से मैनीक्योर करवाकर हजारों रुपये खर्च कर देती हैं. हालांकि, ब्यूटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है. आप बिना एक भी पैसा खर्च किए घर पर ही आसानी से मैनीक्योर करवा सकती हैं. आइए इस खबर में जानते हैं कैसे?

मैनीक्योर क्या है?

मैनीक्योर एक लैटिन शब्द है. लैटिन में 'मैनस' का अर्थ है हाथ और 'क्योर' का अर्थ है देखभाल. कुल मिलाकर, मैनीक्योर हाथों, उंगलियों और नाखूनों को सुंदर बनाने की प्रोसेस है. साथ ही, मैनीक्योर करवाने से हाथ मुलायम, चिकने और सुंदर बनते हैं. आइए अब देखें कि आप घर पर आसानी से यह मैनीक्योर कैसे कर सकते हैं.

सबसे पहले, अगर आपके नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी है, तो उसे नेल पॉलिश रिमूवर से पूरी तरह साफ कर लें. हालांकि, जिद्दी या चमकदार नेल पॉलिश हटाने के लिए आपको एसीटोन-आधारित रिमूवर चुनना चाहिए, और सामान्य पेंट के लिए आपको एसीटोन-रहित रिमूवर चुनना चाहिए. रिमूवर में रुई के फाहे डुबोएं और हर नाखून पर हल्के हाथों से रगड़कर सारा नेल पॉलिश हटा दें.

नेल पॉलिश हटाने के बाद, अपने नाखूनों को अपनी पसंद के आकार में काट लें. फिर किनारों को हल्के से फाइल करके ट्रिम करें.

अब एक छोटे कटोरे में गुनगुना पानी लें और उसमें साबुन का घोल डालें. अब पानी में नींबू के रस की कुछ बूंदें डालकर अच्छी तरह मिलाएं. फिर दोनों हाथों की उंगलियों को 5 से 10 मिनट तक पानी में डुबोकर रखें.

ऐसा करने से नाखूनों पर चिपकी गंदगी और अशुद्धियां निकल जाएंगी. साथ ही, अगर वे खुरदुरे हैं, तो क्यूटिकल्स मुलायम हो जाएंगे. इसी तरह, नाखून के आसपास की त्वचा भी मुलायम हो जाएगी. इसके बाद, अगर नाखूनों के आसपास कोई क्यूटिकल के टुकड़े हों, तो उन्हें क्यूटिकल रिमूवर से हटा दें. ऐसा करने से नाखून सुंदर और बड़े दिखेंगे.

फिर एक कटोरा लें और उसमें एक चम्मच पिसी चीनी, चावल का आटा, दो चम्मच कॉफी पाउडर और पांच चम्मच नारियल का तेल डालकर मिला लें.

अब इस मिश्रण को हथेलियों से कोहनियों तक लगाएं और हल्के हाथों से रगड़ें. हालांकि, इसे लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साफ कर लें.

स्क्रब करने के बाद, अपने हाथों को ठंडे पानी से धोएं और मुलायम तौलिये से थपथपाकर सुखाएं फिर, अपने हाथों और उंगलियों पर एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें. हालांकि, अपने नाखूनों पर मॉइस्चराइजर न लगाएं

ऐसा करने के बाद, आखिर में अपने नाखूनों पर एक अच्छी नेल पॉलिश लगा लें. बस, आप बिना ब्यूटी पार्लर जाए घर पर ही आसानी से अपना मैनीक्योर पूरा कर सकती हैं.

सौंदर्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप हर दो सप्ताह में एक बार घर पर यह मैनीक्योर करते हैं, तो आपके हाथ नरम, मुलायम और सुंदर चमकदार हो जाएंगे.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के लिए है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई समर्थन नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञों से सलाह लें.)