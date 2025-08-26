भारत में भगवान गणेश को समर्पित अनगिनत मंदिर और मूर्तियां हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा भारत में नहीं, बल्कि थाईलैंड में है? जी हां! दुनिया की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा चाचोएंगसाओ प्रांत के खलोंग खुआन गणेश अंतरराष्ट्रीय पार्क में स्थित है. यह अद्भुत कांस्य प्रतिमा एक प्रमुख तीर्थस्थल और पर्यटन स्थल बन गई है. विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माने जाने वाले भगवान गणेश की पूजा दक्षिण पूर्व एशिया में ब्राह्मणवाद के प्रसार के बाद से थाईलैंड में की जाती रही है. वर्षों से, उनकी उपस्थिति थाई संस्कृति में गहराई से समा गई है और उन्हें ज्ञान, सफलता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है.

दुनिया की सबसे ऊंची भगवान गणेश प्रतिमा थाईलैंड में है.

खलोंग खुआन गणेश अंतरराष्ट्रीय पार्क में स्थित 39 मीटर ऊंची गणेश प्रतिमा, चार साल के निर्माण के बाद 2012 में बनकर तैयार हुई. 854 कांसे की मूर्तियों से निर्मित और 40,000 वर्ग मीटर में फैली यह प्रतिमा, बंग पाकोंग नदी के ऊपर भव्य रूप से खड़ी है, जो सड़क और नदी दोनों तरफ से राहगीरों को दिखाई देती है. इसका विशाल आकार इसे चाचोएंगसाओ क्षेत्र में आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक ऐतिहासिक स्थल बनाता है.

थाईलैंड में भगवान गणेश की पूजा का इतिहास

इस मूर्ति के महत्व को समझने के लिए, थाईलैंड में गणेश पूजा के इतिहास पर नजर डालना जरूरी है. इसकी जड़ें एक हजार साल से भी पहले दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्राह्मणवाद और हिंदू प्रभाव के प्रसार से जुड़ी हैं. समय के साथ, गणेश थाई संस्कृति में समाहित हो गए और अब उन्हें सफलता, ज्ञान और सुरक्षा के देवता के रूप में माना जाता है. उनकी छवि न केवल मंदिरों में, बल्कि घरों, विश्वविद्यालयों और यहां तक कि व्यवसायों में भी पाई जाती है, जहां लोग समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद लेते हैं. गणेश को समर्पित त्योहार और अनुष्ठान पूरे देश में मनाए जाते हैं, जो दर्शाता है कि कैसे यह देवता थाई जीवन में सहज रूप से समाहित हो गए हैं.

चाचोएंगसाओ में खलोंग खुआन गणेश अंतरराष्ट्रीय पार्क

यह प्रतिमा खलोंग खुआन गणेश अंतरराष्ट्रीय पार्क का केंद्रबिंदु है, जिसे थाईलैंड में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था. यह पार्क न केवल एक तीर्थस्थल है, बल्कि स्थानीय इतिहास का समर्थन करने, सामुदायिक आजीविका को मजबूत करने और चाचोएंगसाओ में पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक स्थान भी है. आगंतुकों के लिए, यह अनुभव आध्यात्मिकता को थाई संस्कृति और परंपराओं की गहरी समझ के साथ जोड़ता है.

2 अन्य गणेश प्रतिमाएं भी है यूनिक

चाचोएंगसाओ शहर को गणेशों की भूमि कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां गणेश जी की दो और खूबसूरत और विशाल मूर्तियां हैं: वाट समन रतनराम (लगभग 16 मीटर ऊंची और 22 मीटर लंबी) में लेटी हुई गणेश जी की मूर्ति, और वाट फ्रोंग अकात (लगभग 49 मीटर ऊँची) में बैठी हुई गणेश जी की मूर्ति. ये मूर्तियां दर्शाती हैं कि थाईलैंड के लोग अपने दैनिक जीवन में भगवान गणेश में कितनी गहरी आस्था रखते हैं. तो, अब आप बैंकॉक की यात्रा की योजना बनाते समय इस खूबसूरत पार्क को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं. यह इतना मनमोहक दृश्य है कि आप इसे स्वयं अनुभव कर सकते हैं.