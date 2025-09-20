बेहद खास हैं मां दुर्गा के नौ स्वरूप, उपासना से मिलता है मनचाहा फल, जानें यहां
शारदीय नवरात्रि के दौरान, भक्त पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं और देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं, जानें कैसे...
Published : September 20, 2025 at 2:13 PM IST
देशभर में नवरात्रि 2025 की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से चल रही हैं. यह पर्व देवी दुर्गा को समर्पित है. नवरात्रि के नौ दिनों में देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है. इस वर्ष शारदीय नवरात्रि सोमवार, 22 सितंबर से शुरू हो रही है. नवरात्रि पर्व का समापन 2 अक्टूबर को होगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. तो आइए जानते हैं देवी के नौ स्वरूपों के बारे में...
देवी शैलपुत्री: नवरात्रि की शुरुआत देवी शैलपुत्री की अराधना से होती है. इन्हें पर्वत पुत्री भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में पुत्री का अर्थ "पुत्री" और शैल का अर्थ "चट्टान" या पर्वत (शैल + पुत्री = शैलपुत्री) होता है. देवी शैलपुत्री नंदी नामक एक सफेद बैल पर सवार होती हैं और उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है. इस दिन, भक्त स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए देवी शैलपुत्री को शुद्ध घी या उससे बने भोजन का भोग लगाते हैं. इनका प्रिय रंग सफेद है.
देवी ब्रह्मचारिणी: नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं. इन्हें भक्ति और तपस्या की माता भी कहा जाता है. भक्तजन उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें मीठे प्रसाद का भोग लगाते हैं. देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की थी. वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, उनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है. उनका प्रिय रंग लाल है.
देवी चंद्रघंटा: नवरात्रि के तीसरे दिन, भक्त देवी चंद्रघंटा की पूजा करते हैं. उनके दस हाथ हैं, जिनमें से नौ में त्रिशूल, बाण, कमल, तलवार, गदा, धनुष, घंटी और जल का कलश है, और एक हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अभय मुद्रा (आशीर्वाद की मुद्रा) में है. उनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए उनका नाम देवी चंद्रघंटा पड़ा. वह बाघ की सवारी करती हैं. ऐसा माना जाता है कि यदि भक्त उन्हें खीर (मीठी चावल की खीर) का भोग लगाते हैं, तो वह उनके सभी कष्टों का निवारण करती हैं.
देवी कुष्मांडा: नवरात्रि के चौथे दिन, भक्त देवी कुष्मांडा की पूजा करते हैं, जिन्हें ब्रह्मांडीय अंड की देवी भी कहा जाता है. ऐसा दावा किया जाता है कि उन्होंने अपनी दिव्य और उज्ज्वल मुस्कान से संसार की रचना की. उनकी आठ भुजाएं हैं और वे सिंह की सवारी करती हैं. इस दिन, भक्त उन्हें मालपुआ (मीठी चावल की खीर) और कद्दू का भोग लगाते हैं, जो उनके पसंदीदा भोजन माने जाते हैं। उनका पसंदीदा रंग पीला है.
देवी स्कंदमाता - नवरात्रि के पांचवें दिन, मां स्कंदमाता, जो मातृत्व की देवी हैं, की पूजा उनके भक्त करते हैं. उनकी चार भुजाएं हैं, जिनमें से दो में कमल और अन्य दो में पवित्र कमंडल और घंटी है. उनकी तीन आंखें और एक चमकदार त्वचा है. देवी भगवान कार्तिकेय या स्कंद को अपनी गोद में धारण करती हैं, इसलिए उनका नाम स्कंदमाता है. उनका प्रिय प्रसाद केला है.
देवी कात्यायनी - नवरात्रि के छठे दिन, भक्त देवी शक्ति के "योद्धा रूप" देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं. उनके चार हाथ हैं: तलवार, ढाल, कमल और त्रिशूल. वह सिंह पर सवार हैं. भक्त प्रसाद के रूप में शहद चढ़ाकर देवी की पूजा करते हैं.
देवी कालरात्रि - नवरात्रि का सातवां दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है, जो देवी पार्वती के सबसे उग्र रूपों में से एक हैं. कालरात्रि को काली के नाम से भी जाना जाता है. शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के लिए, देवी ने अपना पीला रंग त्याग दिया और श्याम वर्ण धारण कर लिया. वह गधे पर सवार हैं. उनके चार हाथ हैं, जिनमें तलवार, त्रिशूल और पाश है. अपने चौथे हाथ में वह अपने भक्तों के लिए अभय और वरद मुद्रा (आशीर्वाद स्वरूप) धारण करती हैं। भक्त प्रसाद के रूप में गुड़ चढ़ाते हैं.
देवी महागौरी - अष्टमी, या नवरात्रि का आठवां दिन, चतुर्भुजी देवी महागौरी को समर्पित है, जो सफेद बैल पर सवार होती हैं और त्रिशूल व डमरू धारण करती हैं. भक्त महागौरी को नारियल चढ़ाते हैं. भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए वे वर मुद्रा धारण करती हैं.
देवी सिद्धिदात्री - देवी सिद्धिदात्री, कमल पर विराजमान दुर्गा का अंतिम रूप हैं. उनके चार हाथ हैं और वे गदा, चक्र, पुस्तक और कमल धारण करती हैं. उनका प्रिय रंग गुलाबी है. देवी सिद्धिदात्री को अप्राकृतिक घटनाओं से सुरक्षा के लिए तिल से प्रसन्न किया जाता है.
