इंटरनेट और मोबाइल फोन के आने से एक जगह से दूसरी जगह दिल की बात, भावनाएं, और जरूरी संदेश भेजने के लिए चिट्ठी का इस्तेमाल किया जाता था. लोग पत्रों के माध्यम से अपने प्रियजनों से जुड़े रहते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे और महत्वपूर्ण जानकारी एक दूसरे को भेजते थे. लेकिन जेनरेशन Z के लिए डाक टिकट चाटना और लिफाफे सील करना कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने शायद केवल फिल्मों में ही देखा होगा.

यह 2025 है, दुनिया व्हाट्सएप संदेशों और एंडलेस ईमेल थ्रेड्स से भरी हुई है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हस्तलिखित पत्रों की कला, और यहां तक कि आवश्यकता भी, धीरे-धीरे अतीत की बात होती जा रही है. फिर भी, एक समय था जब पत्र शहरों के बीच भावनाओं का संचार करते थे, जब डाकिया का इंतजार चिंता से भरा होता था, लेकिन दुख की बात है कि वह युग अब समाप्त हो रहा है.

50 साल से भी ज्यादा पुराना लाल लेटर बॉक्स कहीं नहीं जा रहा, जानिए पोस्ट ऑफिस ने क्या कहा... (GETTY)

दरअसल, भारतीय डाक विभाग ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत वह अपनी रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को बंद करने की योजना बना रहा है. यह फैसला 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा. भारतीय डाक की रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा 50 साल से भी ज्यादा समय से चली आ रही है. विभाग इस सेवा को स्पीड पोस्ट के साथ मिलाने की योजना बना रहा है. बता दें, डाक विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली को तेज, आसान ट्रैकिंग और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है. डाक विभाग ने सभी सरकारी विभागों, अदालतों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को 1 सितंबर से पहले अपनी सेवाओं को स्पीड पोस्ट पर ट्रांस्फर करने का निर्देश दिया है.

आम आदमी पर क्या असर होगा?

डाक विभाग के इस विलय के बाद डाक सेवाएं महंगी हो जाएंगी, जिससे आम नागरिक और खासकर किसानों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए डाक सेवाओं की लागत बढ़ जाएगी, जो सस्ती डाक सेवाओं पर निर्भर हैं. स्पीड पोस्ट सेवा 50 ग्राम तक के पार्सल के लिए 41 रुपये से शुरू होती है, जबकि रजिस्टर्ड डाक की कीमत 24.96 रुपये और फिर हर एक्स्ट्रा 20 ग्राम के पार्सल के लिए 5 रुपये है. इस प्रकार, यह स्पीड पोस्ट से 20 से 25 प्रतिशत सस्ती है.

विभाग ऐसा क्यों कर रहा है?

डाक विभाग के अनुसार, रजिस्टर्ड डाक की मांग लगातार कम हो रही है. डिजिटल सेवाओं, ईमेल और निजी कूरियर कंपनियों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण लोग अब पारंपरिक डाक सेवाओं का कम इस्तेमाल कर रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2011-12 में पंजीकृत डाक सेवा के माध्यम से भेजे गए पार्सल की संख्या 24.44 करोड़ थी, जो 2019-20 में घटकर 18.46 करोड़ रह गई. इस गिरावट को देखते हुए, डाक विभाग ने रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में विलय करने का फैसला किया है.

स्पीड पोस्ट के माध्यम से कई सुविधाएं

हालांकि 1 सितंबर, 2025 से रजिस्टर्ड डाक बंद हो जाएगी, फिर भी स्पीड पोस्ट के जरिए कई सुविधाएं मिलती रहेंगी, जिनमें ट्रैकिंग सुविधाएं, फास्ट डिलीवरी और डिलीवरी रिजिप्ट शामिल हैं. भारतीय डाक विभाग का यह फैसला देश की postal service structure में एक बड़ा बदलाव है. एक ओर जहां स्पीड पोस्ट सेवा तेज और आधुनिक होगी, वहीं दूसरी ओर बढ़ती लागत के कारण आम लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कैश ऑन डिलीवरी का भी रहेगा ऑप्शन

इसके साथ ही, डाक विभाग ने जानकारी दी है कि स्पीड पोस्ट सेवा में कई अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी. इसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग, रीयल-टाइम डिलीवरी अपडेट, ओटीपी-आधारित डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, नियमित उपयोगकर्ताओं के लिए क्रेडिट सुविधा, बड़े पोस्टल ऑर्डर पर छूट और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए नेशनल अकाउंट सुविधा शामिल होगी.

रेड लेटर बॉक्स कहीं नहीं जा रहा है

वहीं, भारतीय डाक विभाग के एलान के सोशल मीडिया पर लोगों का कमेंट आ रहा है कि ऐसे में इस सुविधा के हटने के बाद क्या अब लाल लेटर बॉक्स का सफर भी खत्म हो जाएगा? लोगों के इस सवाल का जवाब भारतीय डाक विभाग ने खुद सोशल मीडिया पर दिया है.