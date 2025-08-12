सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को तुरंत उठाकर डॉग शेल्टर में भेजें. ये निर्देश नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद पर भी लागू होंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि कुत्तों को सड़कों से उठाकर संबंधित अधिकारियों द्वारा बनाए गए शेल्टर में रखा जाए. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि दिल्ली के बाहरी इलाकों समेत सभी इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को इकट्ठा करें और उन्हें दूसरी जगह भेज दें. बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि अब भावनाओं का नहीं, बल्कि कार्रवाई का समय है. उन्होंने यह भी कहा कि जब तक सड़कों को कुत्ता मुक्त नहीं बनाया जाता, तब तक बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती.

आवारा कुत्ते अक्सर मिलनसार होते हैं और इंसानों के लिए कोई खास खतरा पैदा नहीं करते. हालांकि, कुछ दुर्लभ मामलों में कुत्ते इंसानों पर हमला भी कर सकते हैं, खासकर जब वे डरे हुए या उत्तेजित हों. इसलिए अगर आप आवारा कुत्तों के आस-पास असहज महसूस करते हैं, तो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि

आंखे मिलाने से बचें: अगर आपका सामना किसी आवारा कुत्ते से हो, तो उससे सीधी आंखे ना मिलाएं क्योंकि यह उन्हें खतरा लग सकता है. इसके बजाय, शांत रहें और शरीर की पोस्चर को नॉर्मल बनाए रखने की कोशिश करें.

दूरी बनाए रखें: आवारा कुत्तों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, खासकर अगर वे डरे हुए, आक्रामक या रक्षात्मक दिखें. अगर आपको किसी आवारा कुत्ते के पास से गुजरना हो, तो दूर से ही चलें और अपने और कुत्ते के बीच एक बाड़, दीवार या कोई और अवरोध रखें.

भागें नहीं: आवारा कुत्ते से भागने से उसकी शिकार करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और वह आपका पीछा कर सकता है। इसके बजाय, कुत्ते पर नजर रखते हुए धीरे-धीरे और शांति से दूर जाने की कोशिश करें.

सुरक्षात्मक अवरोध (Protective barriers) का उपयोग करें: अगर आपके पास छाता या छड़ी जैसी कोई वस्तु है, तो उसे अपने और कुत्ते के बीच एक सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में इस्तेमाल करें. इससे कुत्ते को दूर रखने में मदद मिल सकती है जबकि आप सुरक्षित रूप से दूर जा रहे हैं.

आक्रामक आवारा कुत्तों की सूचना दें: अगर आपको अपने आस-पड़ोस में ऐसा कोई आवारा कुत्ता दिखाई दे, तो अपने स्थानीय पशु नियंत्रण केंद्र या नजदीकी पशु कल्याण संगठन को इसकी सूचना दें.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं.)