किचन में मौजूद इन चीजों से ब्लैकहेड्स को कहें अलविदा, विशेषज्ञों से जानें इस्तेमाल के तरीके - HOW TO GET RID OF BLACKHEADS

आजकल बहुत से लोग चेहरे पर ब्लैक हेड्स की समस्या से परेशान हैं, जानिए घर पर कैसे पाएं इस समस्या से छुटकारा...

Say goodbye to blackheads with these things present in the kitchen, learn from experts how to use them
किचन में मौजूद इन चीजों से ब्लैकहेड्स को कहें अलविदा, विशेषज्ञों से जानें इस्तेमाल के तरीके (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 8, 2025 at 2:53 PM IST

चेहरे पर ब्लैक हेड्स होना कई लोगों के लिए एक आम स्किन प्रोब्लेम है. ये न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती कम करते हैं, बल्कि मानसिक परेशानी का कारण भी बनते हैं. ब्लैक हेड्स तब बनते हैं जब डेड स्किन सेल्स, अतिरिक्त तेल और गंदगी त्वचा के रोमछिद्रों को बंद कर देते हैं.

ये खास तौर पर नाक, ठुड्डी और माथे पर होते हैं. हालांकि मार्केट में इन्हें हटाने के लिए कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, लेकिन प्राकृतिक और घरेलू नुस्खों से इन्हें हमेशा के लिए हटाया जा सकता है. ऐसे में, आइए ला पिएल डर्मेटोलॉजी, मुंबई की त्वचाविज्ञान विशेषज्ञ डॉ. श्रीलता त्रासी से जानते हैं कुछ घरेलू फेस स्क्रब के बारे में जो त्वचा को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ब्लैकहेड्स हटाने में मदद करते हैं...

यह उपाय ब्लैकहेड्स हटाने में मदद करते हैं

नमक और नींबू: एक नींबू को आधा काटें, उस जगह पर नमक लगाएं और धीरे से चेहरे पर स्क्रब करें. स्क्रब लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा साफ हो. 5 मिनट तक अच्छी तरह स्क्रब करने के बाद, ठंडे पानी से चेहरा धो लें. हफ्ते में दो बार इस स्क्रब का इस्तेमाल करने से आपके चेहरे के काले धब्बे दूर हो जाएंगे.

चंदन और दूध: एक कटोरी में चंदन पाउडर और थोड़ा सा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे अपने चेहरे पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर, अपने हाथों को पानी से गीला करके हल्के हाथों से चेहरे पर मलें और धो लें. चेहरा धोने के बाद, मॉइस्चराइजर लगाएं. हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल करने से आपके रोमछिद्र सिकुड़ जाएंगे और ब्लैकहेड्स कम होंगे.

Say goodbye to blackheads with these things present in the kitchen, learn from experts how to use them
किचन में मौजूद इन चीजों से ब्लैकहेड्स को कहें अलविदा, विशेषज्ञों से जानें इस्तेमाल के तरीके (GETTY IMAGES)

शहद और दालचीनी पाउडर: एक कटोरी में 2 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे ब्लैकहेड्स वाली जगह पर लगाकर 5 मिनट तक हल्के हाथों से स्क्रब करें. फिर, साबुन या फेसवॉश का इस्तेमाल करके साफ़ पानी से चेहरा धो लें। हफ़्ते में दो बार इसका इस्तेमाल करने से आपको अच्छा बदलाव दिखेगा.

ग्रीन टी: ग्रीन टी का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है. इसमें मौजूद उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट चेहरे से तेल और ब्लैकहेड्स हटाने में मदद करते हैं. इसके लिए, ग्रीन टी बनाने के बाद, पत्तियों या बैग को बिना फेंके, चेहरे पर धीरे से लगाएं और थोड़ी देर तक स्क्रब करें. फिर, गुनगुने पानी से चेहरा धोकर मॉइस्चराइजर लगाएं.

Say goodbye to blackheads with these things present in the kitchen, learn from experts how to use them
किचन में मौजूद इन चीजों से ब्लैकहेड्स को कहें अलविदा, विशेषज्ञों से जानें इस्तेमाल के तरीके (GETTY IMAGES)

हल्दी और बेसन: एक कटोरी में 1 छोटा चम्मच बेसन, हल्दी और दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर 10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर धो लें. चेहरे के दाग-धब्बों से छुटकारा पाने और चेहरे पर चमक लाने के लिए इसे हफ़्ते में दो बार इस्तेमाल करें.

भाप : जो लोग नाक पर ब्लैकहेड्स की समस्या से पीड़ित हैं, उन्हें इससे छुटकारा पाने के लिए हफ्ते में दो से तीन बार भाप लेनी चाहिए. ऐसा करने से स्किन के रोमछिद्र खुल जाएंगे. साथ ही स्किन से तेल का निकलना कम हो जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लैकहेड्स की समस्या कम होगी और स्किन मुलायम बनेगी.

बेकिंग सोडा और पानी : एक कटोरी में थोड़ा से पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं. इस मिश्रण से ब्लैकहेड्स पर मसाज करें, 15 मिनट बाद अपने चेहरे को गर्म पानी से धो लें और मुलायम तौलिए से सुखा लें. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा करने से ब्लैकहेड्स बनने वाली डेड स्किन सेल्स हट जाएंगी.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से सलाह करना हमेशा बेहतर होता है.)

