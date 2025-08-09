Essay Contest 2025

Rakshabandhan 2025: इस राखी पूर्णिमा पर अपने भाई के लिए बनाएं ये 3 तरह की स्वादिष्ट खीर - RAKSHABANDHAN 2025

रक्षाबंधन के मौके पर बाजार मिठाइयों से भरे होते हैं. लेकिन अपने हाथों से बनाई गई मिठाइयां रिश्तों में और भी मिठास भर सकती हैं.

Rakshabandhan 2025: Make these 3 types of delicious kheer for your brother on this Rakhi Purnima
Rakshabandhan 2025: इस राखी पूर्णिमा पर अपने भाई के लिए बनाएं ये 3 तरह की स्वादिष्ट खीर
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 9, 2025 at 6:01 AM IST

रक्षाबंधन 2025: त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा है. वैसे ही मिठाइयों में खीर के बिना खाना अधूरा है. वैसे तो बाजार में तरह-तरह की मिठाइयां मिलती हैं, लेकिन घर पर बनी मलाईदार खीर खाने का मजा ही कुछ और है. लेकिन खीरे का नाम आते ही हमें चावल की खीर याद आ जाती है. लेकिन इस बार भाई-बहन के रिश्ते में मिठास बढ़ाने के लिए चावल की खीर की जगह अपने हाथों से एक अलग तरह की स्वादिष्ट खीर ट्राई करें. इस राखी पर इस खास खीर से अपने भाई का मुंह मीठा कराएं.

मखाना खीर

  • सामग्री
  • दूध- 5 कप
  • मखाना- 1 कप
  • चीनी- स्वादानुसार
  • जायफल पाउडर 1/4 छोटा चम्मच.
  • एक चुटकी केसर
  • 1 छोटा चम्मच घी
  • सजावट के लिए कटे हुए पिस्ता

बनाने की विधि: एक कड़ाही में घी गरम करें और उसमें मखाना डालें. दो से तीन मिनट तक भूनें. मखाना भुनने के बाद, आंच बंद कर दें. मखाने को ठंडा होने दें और बारीक पीस लें. अब एक नॉन-स्टिक पैन में दूध डालकर अच्छी तरह उबालें. इसमें बारीक पिसा हुआ मखाना डालें और पांच मिनट तक पकाएं. मखाना पकने के बाद, चीनी, जायफल पाउडर और केसर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. मिश्रण के अच्छी तरह मिल जाने पर, इसे पिस्ते से सजाएं और परोसें.

नारियल का हलवा

  • सामग्री
  • कसा हुआ नारियल 1 पीस.
  • दूध 1 लिटर
  • चीनी - स्वादानुसार
  • इलायची पाउडर 1/2
  • 1 छोटा चम्मच कटे हुए बादाम
  • काजू 1 टीस्पून
  • पिस्ता 1 टीस्पून
  • एक चुटकी केसर

बनाने की विधि
सबसे पहले एक चम्मच केसर को दूध में भिगोएं. अब एक लीटर दूध को मध्यम आंच पर उबालें. दूध में अच्छी तरह उबाल आने पर, इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें और लगातार चलाते रहें. धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक पकाएं. अब दूध में चीनी, इलायची पाउडर, केसर, बादाम, काजू और पिस्ता डालकर पांच से सात मिनट तक और पकने दें. इसके बाद, गैस बंद कर दें और खीर को ठंडा या गरम परोसें.

चीज खीर

  • साहित्य पनीर 3/4 कप
  • दूध 2 कप
  • मीठा गाढ़ा दूध 1/4 कप
  • इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच
  • स्वादानुसार चीनी
  • एक चुटकी केसर
  • 2 छोटे चम्मच बारीक कटे पिस्ता

बनाने की विधि
सबसे पहले पनीर को अच्छी तरह से मैश करके अलग रख दें. अब एक पैन में दूध डालकर अच्छी तरह उबालें. दूध में उबाल आने के बाद, इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालकर मिलाएं. जब दूध फिर से उबलने लगे, तो इसमें इलायची पाउडर डाल दें. अब मैश किया हुआ पनीर दूध में डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इस मिश्रण को धीमी आंच पर पांच मिनट तक पकने दें. मिश्रण में चीनी डालें और फिर से धीमी आंच पर पकने दें. जब खीर गाढ़ी हो जाए, तो आंच बंद कर दें और इसमें केसर और पिस्ता डालकर मिलाएं. पनीर की खीर तैयार है. आप इसे गरमागरम या ठंडा परोस सकते हैं.

