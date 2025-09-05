लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी का लुक सोशल मीडिया पर वायरल - ANANT AMBANI RADHIKA MERCHANT
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अनंत अंबानी और पत्नी राधिका मर्चेंट गणेश आरती करते नजर आ रहे हैं, जानें कैसा था उनका लुक...
Published : September 5, 2025 at 2:21 PM IST
पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है. हर साल की तरह इस साल भी सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोग लालबागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं. जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं. इसी कड़ी में आज 5 सितंबर को अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट अपने पति अनंत अंबानी के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करती नजर आईं. राराधिका अपने पति अनंत का हाथ थामे बप्पा के दर्शन करने जाती नजर आईं, दोनों के इस क्यूट मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
राधिका और अनंत का लुक था काफी सिंपल
गणेश जी की आरती करते नजर आएं अनंत अंबानी
दोनों ने लालबाग में भगवान गणेश की पूरी श्रद्धा से पूजा की. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अनंत अंबानी गणेश जी की आरती करते नजर आ रहे हैं. वहीं, इस कपल के साथ राधिका की मां शैला मर्चेंट और पिता वीरेन मर्चेंट भी नजर आएं.
कल मुकेश और नीता अंबानी का एक वीडियो सामने आया था
हाल ही में 4 सितंबर को देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी बप्पा के दर्शन के लिए लाल बाग के राजा के दरबार पहुंचे, जहां उनके साथ नीता अंबानी की मां और बहन भी नजर आईं. सभी ने बप्पा की पूजा-अर्चना की. इसी बीच पावर कपल मुकेश और नीता अंबानी द्वारा लालबाग राजा के दर्शन के दौरान शेयर किए गए एक क्यूट मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जहां वीडियो में मुकेश अंबानी अपनी पत्नी के माथे पर तिलक लगाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इसे बेहद प्यार दिया.
लालबाग के राजा की कहानी है बेहद खास
लालबाग के राजा को मनोकामना पूरी करने वाले बप्पा के रूप में जाना जाता है. यही वजह है कि देश भर से मशहूर हस्तियां और लोग लालबाग के राजा का आशीर्वाद लेने आते हैं. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि लालबाग के राजा की कहानी 1934 में शुरू हुई जब लालबाग क्षेत्र के मछुआरों और विक्रेताओं का बाजार छिन गया. इसके बाद, उन्होंने भगवान गणेश से मदद की प्रार्थना की और उन्होंने उन्हें एक नया बाजार बनाने में मदद की. बदले में, उन्होंने बाजार में एक विशाल गणेश प्रतिमा स्थापित की.