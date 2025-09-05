ETV Bharat / lifestyle

पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है. हर साल की तरह इस साल भी सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोग लालबागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं. जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं. इसी कड़ी में आज 5 सितंबर को अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट अपने पति अनंत अंबानी के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करती नजर आईं. राराधिका अपने पति अनंत का हाथ थामे बप्पा के दर्शन करने जाती नजर आईं, दोनों के इस क्यूट मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस दौरान राधिका और अनंत अंबानी का आउटफिट बेहद सिंपल था. राधिका मर्चेंट ने ब्राइट ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना था. उन्होंने इसे मैचिंग पलाजो पैंट के साथ पेयर किया और कंधों पर ऑर्गेंजा दुपट्टा डाला, जिसे उन्होंने बड़े करीने से पिनअप करके अपने एलिगेंट आउटफिट को पूरा किया. राधिका ने अपने लुक को कलाई पर नाज़ुक चूड़ियों और चमचमाते डायमंड ड्रॉप इयररिंग्स से पूरा किया. इसके साथ ही उन्होंने न्यूड आईशैडो, मस्कारा और न्यूड शेड की लिपस्टिक लगाई थी जो उन्हें बेहद खूबसूरत लुक दे रही थी. बालों को हाफ अपडू स्टाइल में स्टाइल करते हुए वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं, अनंत लंबी आस्तीन वाली ढीली नीली शर्ट, काली पतलून और पॉलिश किए हुए जूते पहने नजर आएं.

गणेश जी की आरती करते नजर आएं अनंत अंबानी

दोनों ने लालबाग में भगवान गणेश की पूरी श्रद्धा से पूजा की. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अनंत अंबानी गणेश जी की आरती करते नजर आ रहे हैं. वहीं, इस कपल के साथ राधिका की मां शैला मर्चेंट और पिता वीरेन मर्चेंट भी नजर आएं.

कल मुकेश और नीता अंबानी का एक वीडियो सामने आया था

हाल ही में 4 सितंबर को देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी बप्पा के दर्शन के लिए लाल बाग के राजा के दरबार पहुंचे, जहां उनके साथ नीता अंबानी की मां और बहन भी नजर आईं. सभी ने बप्पा की पूजा-अर्चना की. इसी बीच पावर कपल मुकेश और नीता अंबानी द्वारा लालबाग राजा के दर्शन के दौरान शेयर किए गए एक क्यूट मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जहां वीडियो में मुकेश अंबानी अपनी पत्नी के माथे पर तिलक लगाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इसे बेहद प्यार दिया.

लालबाग के राजा की कहानी है बेहद खास

लालबाग के राजा को मनोकामना पूरी करने वाले बप्पा के रूप में जाना जाता है. यही वजह है कि देश भर से मशहूर हस्तियां और लोग लालबाग के राजा का आशीर्वाद लेने आते हैं. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि लालबाग के राजा की कहानी 1934 में शुरू हुई जब लालबाग क्षेत्र के मछुआरों और विक्रेताओं का बाजार छिन गया. इसके बाद, उन्होंने भगवान गणेश से मदद की प्रार्थना की और उन्होंने उन्हें एक नया बाजार बनाने में मदद की. बदले में, उन्होंने बाजार में एक विशाल गणेश प्रतिमा स्थापित की.