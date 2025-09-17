ETV Bharat / lifestyle

PM Modi Birthday:75 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं PM मोदी, जानें उनकी फिटनेस का राज

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में भी इतने एनर्जेटिक और फिट कैसे रहते हैं? आइए जानते हैं उनकी फिटनेस के राज

PM Modi is quite fit even at the age of 75, know the secret of his fitness.
75 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं PM मोदी, जानें उनकी फिटनेस का राज (PM Narendra Modi Instagram)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 17, 2025 at 3:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए. लेकिन इस उम्र में भी वह काफी फिट और एक्टिव रहते हैं. उनकी फिटनेस और एनर्जी सभी के लिए प्रशंसा का विषय है. चाहे उनकी अथक मेहनत करने की क्षमता हो या उनके लगातार अंतरराष्ट्रीय दौरे, उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती. वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं. अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, वह हमेशा अपने लिए समय निकालते हैं. उनका दृढ़ विश्वास है कि योग और संतुलित आहार स्वस्थ जीवन की कुंजी है. वह खुद तो फिट हैं ही, युवाओं को भी फिट रहने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट भी शुरू किया है. हैरानी की बात यह है कि वह दिन में केवल साढ़े तीन घंटे ही सोते हैं.

  • दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम से करें: प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई वर्षों से योग का अभ्यास कर रहे हैं. सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ध्यान उनकी दिनचर्या है. वह नियमित रूप से 40 मिनट तक योग करते हैं. इसके अलावा, वह वज्रासन, सेतुबंधासन, भुजंगासन और उत्तानपादासन भी करते हैं. ये योगासन शरीर को कई लाभ पहुँचाते हैं। इन आसनों के अभ्यास से हार्ट डिजीज, ब्लड सर्कुलेशन, तनाव, ब्लड शुगर, हड्डियों में दर्द और कई अन्य समस्याओं का खतरा काफी कम हो जाता है.
PM Modi is quite fit even at the age of 75, know the secret of his fitness.
75 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं PM मोदी, जानें उनकी फिटनेस का राज (PM Narendra Modi Facebook page)
  • सुबह जल्दी उठते हैं: प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर विभिन्न बैठकों के कारण आधी रात तक जागना पड़ता है. लेकिन देर से सोने के बावजूद, वे अपनी दिनचर्या से कोई समझौता नहीं करते. समय पर सोना और जागना उनकी फिटनेस का एक अहम राज है. चाहे घर पर हों या बाहर, वे हमेशा एक संतुलित और अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हैं. वे सुबह 4 बजे उठते हैं. वे इस दिनचर्या का पालन तब से कर रहे हैं जब मोदी मुख्यमंत्री थे. इससे उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है.
PM Modi is quite fit even at the age of 75, know the secret of his fitness.
75 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं PM मोदी, जानें उनकी फिटनेस का राज (PM Narendra Modi Facebook page)
  • सात्विक संतुलित आहार: नरेंद्र मोदी का आहार बेहद सादा और सात्विक है. वे आजकल के युवाओं में प्रचलित जंक और तैलीय खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं. वे नमक और चीनी कम खाते हैं. कई साक्षात्कारों में, उन्होंने बताया है कि उनके आहार में मौसमी फल और हल्का सात्विक संतुलित आहार शामिल होता है. खिचड़ी, दाल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, दही और छाछ जैसे पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थ उनके आहार का हिस्सा हैं. उन्हें मोरिंगा, जो एक फलीदार सब्जी है, विशेष रूप से पसंद है. उन्हें ढोकला-थेपला जैसे पारंपरिक गुजराती व्यंजन भी पसंद हैं.
  • उपवास: प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई सालों से, यानी 50 साल से भी ज्यादा समय से, नवरात्रि का व्रत रखते आ रहे हैं. उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया है. व्रत के दौरान, वह दिन में सिर्फ एक बार फल खाते हैं. खास बात यह है कि अगर वह व्रत की शुरुआत पपीते से करते हैं, तो पूरे नौ दिनों तक पपीते का ही सेवन करते हैं, और कोई दूसरा फल नहीं खाते.
PM Modi is quite fit even at the age of 75, know the secret of his fitness.
75 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं PM मोदी, जानें उनकी फिटनेस का राज (PM Narendra Modi Facebook page)
  • मोदी का रात्रि भोजन: प्रधानमंत्री मोदी रात का खाना जल्दी खा लेते हैं. वे शाम 6 बजे के बाद कुछ भी खाने से परहेज करते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, वे सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाते. सूर्यास्त के बाद कुछ न खाने से उनका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और पूरे शरीर को भोजन का उचित लाभ मिलता है.

ये भी पढ़ें-


For All Latest Updates

TAGGED:

NARENDRA MODI DAILY ROUTINEP M NARENDRA MODI BIRTHDAYPM NARENDRA MODIPM मोदी के फिटनेस का राजPM NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PAK vs UAE: पाकिस्तान-यूएई के मुकाबले पर छाया संकट? भारत से शर्मसार होने के बाद क्या पाक खेलेगा मैच

वैष्णो देवी यात्रा 2025 22 दिनों के बाद फिर से शुरू, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह

रोम, एथेंस, पेरिस में बिछी लाशें, जलवायु परिवर्तन के कहर से यूरोप में 16500 लोगों ने तोड़ा दम! भारत भी चिंतित

नक्सलियों ने सरकार से मांगा 1 महीने का समय, सीजफायर का अनुरोध, गृह मंत्री ने कहा- पत्र में दिखा अंतर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.