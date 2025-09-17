ETV Bharat / lifestyle

PM Modi Birthday:75 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं PM मोदी, जानें उनकी फिटनेस का राज

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए. लेकिन इस उम्र में भी वह काफी फिट और एक्टिव रहते हैं. उनकी फिटनेस और एनर्जी सभी के लिए प्रशंसा का विषय है. चाहे उनकी अथक मेहनत करने की क्षमता हो या उनके लगातार अंतरराष्ट्रीय दौरे, उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती. वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं. अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, वह हमेशा अपने लिए समय निकालते हैं. उनका दृढ़ विश्वास है कि योग और संतुलित आहार स्वस्थ जीवन की कुंजी है. वह खुद तो फिट हैं ही, युवाओं को भी फिट रहने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट भी शुरू किया है. हैरानी की बात यह है कि वह दिन में केवल साढ़े तीन घंटे ही सोते हैं.