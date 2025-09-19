तेजी से वजन घटाने और हाई शुगर वाले लोगों को रोज सुबह पीना चाहिए जीरे का पानी, जानें क्यों?
चाहे वजन कम करना हो या हाई शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना हो, इस खबर में बताया गया उपाय कई समस्याओं से राहत दिलाएगा...
Published : September 19, 2025 at 1:17 PM IST
जीरा हर किचन में इस्तेमाल होने वाला एक आम मसाला है. यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. वैज्ञानिकों ने बताया है कि जीरा का पानी कई स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है. यह विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करता है. इसी तरह, डाइजेशन में सुधार से लेकर वेट लॉस तक, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जीरे का पानी फायदेमंद है. जानिए डेली जीरे का पानी पीने के स्वास्थ्य लाभों के बारे में...
जीरे में कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं. इससे हमारा सेहत अच्छा रहता है. इसमें विटामिन ए, ई, सी, के, बी-विटामिन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं. ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को कार्य करने के लिए एनर्जी देते हैं. जीरे के सेवन से फैट, सोडियम और कोलेस्ट्रॉल कम होता है. इसी तरह इसके कुछ विशेष कंपाउंड औषधि की तरह काम करते हैं. उदाहरण के लिए, इसमें थाइमोल और क्यूमिन एल्डिहाइड होता है. जो आपके गट हेल्थ को बनाए रखता है और हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है. इसके अलावा जीरे में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं. यह आपकी कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाता है.
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक जानें जीरे के स्वास्थ्य लाभ
- डाइजेशन में सुधार करता है: जीरे का पानी पाचन में मदद करता है. यह भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है. यदि गैस के कारण आपका पेट फूला हुआ है या आप असहज महसूस कर रहे हैं, तो जीरे का पानी बहुत अच्छा है. यह पेट में एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी को कम करता है. इसलिए, जीरे का पानी पीने के बाद सूजन या गैस्ट्रिक समस्या होने की संभावना कम हो जाती है.
- वजन कम करने में मददगार : आजकल बहुत से लोग अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं. जीरे का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है. जो कैलोरी बर्न करने में मदद करता है और भूख को कंट्रोल करता है. जीरे के पानी में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन A, C, कॉपर और मैंगनीज होता है. इससे फैट कम करने में मदद मिलती है. यह शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ाता है. जिससे यह वजन घटाने में सहायता करता है, जिससे जीरा पानी उन लोगों के लिए एक अच्छा घरेलू उपाय है जो अपना वजन कंट्रोल करना चाहते हैं.
- हेल्दी स्किन और बाल: जीरे का पानी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है. यह आपकी त्वचा और बालों को हेल्दी रखने में मदद करता है. इसके विटामिन और खनिज बालों को चमकदार और मजबूत बनाते हैं. साथ ही यह नेचुरल डिटॉक्सिफायर के रूप में भी काम करता है. यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है.
- हार्ट हेल्थ: जीरे का पानी पीने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है. यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और ब्लड वेसल्स को आराम देता है. इसका मतलब है कि दिल पर कम दबाव पड़ेगा. जीरे के पानी का नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके दिल को हेल्दी रखता है.
- ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल: इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को करने में मदद करता है. जीरे का पानी आपके बॉडी सेल्स को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है. यह आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखता है, जिससे इंसुलिन के उपयोग में सुधार होता है. इसी तरह, जीरे का पानी एनीमिया के रोगियों के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है. यह हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में भी मदद करता है.
शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में मददगार: जीरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. ये हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और आपके शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में मदद करते हैं. रात में जीरे का पानी पीने से सोते समय आपके शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में मदद मिलती है. इसके मूत्रवर्धक प्रभाव से, यह टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और आंतों के काम को बेहतर बनाने में मदद करता है.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से सलाह करना चाहिए.)