शरीर के इन हिस्सों पर कभी न लगाएं परफ्यूम! जानें, कहां लगाना है सुरक्षित

परफ्यूम लगाना ज्यादातर लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा होता है. क्योंकि यह आत्मविश्वास, मूड और पर्सनल ब्रांडिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है. कई लोग इसका रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग किसी खास कार्यक्रम या ऑफिस जाने से पहले फ्रेश महसूस करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि परफ्यूम का इस्तेमाल शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? जी हां, शरीर के कुछ हिस्सों पर परफ्यूम लगाना खतरनाक होता है. खबर में जानिए किन अंगों पर परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए...

शरीर के कुछ हिस्सों पर परफ्यूम लगाने से त्वचा, स्वास्थ्य और सुंदरता पर बुरा असर पड़ता है. खुशबू का भी इन हिस्सों पर गंभीर असर पड़ता है, जैसे कि...

चेहरा

कई लोग गलती से परफ्यूम को अपने मुंह या गले के पास स्प्रे कर देते हैं, जिससे परफ्यूम सीधे हवा में फैल जाता है. खुशबू में मौजूद अल्कोहल या अन्य रसायन मुंह की त्वचा में एलर्जी, रैशेज या जलन पैदा कर सकते हैं और त्वचा के काले और रूखे भी हो सकते हैं.

अंडरआर्म्स

अंडरआर्म्स में आमतौर पर ज्यादा पसीना आता है, इसलिए कई लोग इस जगह पर थोड़ा ज्यादा परफ्यूम लगाते हैं. हालांकि, परफ्यूम में मौजूद केमिकल पसीने और त्वचा के साथ मिलकर एलर्जी या जलन पैदा कर सकते हैं. इसलिए जरूरत पड़ने पर आप इस हिस्से में अल्कोहल-मुक्त डिओडोरेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कटा या जला हुआ भाग

अगर आपके शरीर पर कहीं भी कट, जलन या त्वचा संक्रमण है, तो उस जगह पर परफ्यूम न लगाएं. परफ्यूम में मौजूद रसायन उस जगह को और नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे दर्द, सूजन और त्वचा को गंभीर नुकसान हो सकता है.