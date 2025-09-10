ETV Bharat / lifestyle

शरीर के इन हिस्सों पर कभी न लगाएं परफ्यूम! जानें, कहां लगाना है सुरक्षित

शरीर के कुछ हिस्सों पर परफ्यूम लगाने से त्वचा, सेहत और खूबसूरती पर बुरा असर पड़ता है. खबर में जानें कौन सी हैं वो जगहें...

On which parts of the body should perfume never be applied? Know where it is safe to apply it
शरीर के इन हिस्सों पर कभी न लगाएं परफ्यूम! जानें, कहां लगाना है सुरक्षित (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 10, 2025 at 8:08 PM IST

परफ्यूम लगाना ज्यादातर लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा होता है. क्योंकि यह आत्मविश्वास, मूड और पर्सनल ब्रांडिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है. कई लोग इसका रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग किसी खास कार्यक्रम या ऑफिस जाने से पहले फ्रेश महसूस करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि परफ्यूम का इस्तेमाल शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? जी हां, शरीर के कुछ हिस्सों पर परफ्यूम लगाना खतरनाक होता है. खबर में जानिए किन अंगों पर परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए...

शरीर के कुछ हिस्सों पर परफ्यूम लगाने से त्वचा, स्वास्थ्य और सुंदरता पर बुरा असर पड़ता है. खुशबू का भी इन हिस्सों पर गंभीर असर पड़ता है, जैसे कि...

चेहरा

कई लोग गलती से परफ्यूम को अपने मुंह या गले के पास स्प्रे कर देते हैं, जिससे परफ्यूम सीधे हवा में फैल जाता है. खुशबू में मौजूद अल्कोहल या अन्य रसायन मुंह की त्वचा में एलर्जी, रैशेज या जलन पैदा कर सकते हैं और त्वचा के काले और रूखे भी हो सकते हैं.

अंडरआर्म्स
अंडरआर्म्स में आमतौर पर ज्यादा पसीना आता है, इसलिए कई लोग इस जगह पर थोड़ा ज्यादा परफ्यूम लगाते हैं. हालांकि, परफ्यूम में मौजूद केमिकल पसीने और त्वचा के साथ मिलकर एलर्जी या जलन पैदा कर सकते हैं. इसलिए जरूरत पड़ने पर आप इस हिस्से में अल्कोहल-मुक्त डिओडोरेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कटा या जला हुआ भाग
अगर आपके शरीर पर कहीं भी कट, जलन या त्वचा संक्रमण है, तो उस जगह पर परफ्यूम न लगाएं. परफ्यूम में मौजूद रसायन उस जगह को और नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे दर्द, सूजन और त्वचा को गंभीर नुकसान हो सकता है.

आंखें

कुछ लोग गर्दन के पास या कानों के पीछे परफ्यूम लगाते हैं. लेकिन वे भूल जाते हैं कि हवा या खुशबू के छींटे भी आंखों में जा सकते हैं. अगर परफ्यूम की कुछ बूंदें भी आँखों में चली जाएं, तो जलन, पानी आना या धुंधला दिखाई देने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. यह आदत आगे चलकर खतरनाक हो सकती है.

जननांग
कई लोग शरीर की दुर्गंध छिपाने के लिए अपने गुप्तांगों के पास परफ्यूम छिड़कते हैं. हालांकि, इससे न केवल त्वचा को नुकसान पहुंचता है, बल्कि संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है. इन अंगों की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है. इसलिए, ऐसे अंगों पर केवल डॉक्टर द्वारा सुझाए गए उत्पादों का ही इस्तेमाल करना चाहिए.

परफ्यूम लगाने की सही जगह

  • अगर आप परफ्यूम को सही तरीके से लगाना चाहते हैं, तो इसे शरीर के Pulsation points जैसे कलाई, कानों के पीछे, टखनों के सामने लगाएं. इन जगहों से शरीर की गर्मी निकलती है, जिससे खुशबू लंबे समय तक टिकती है और त्वचा को होने वाले नुकसान को कम करती है.
  • ध्यान दें कि परफ्यूम आपको आत्मविश्वास तो दे सकता है, लेकिन गलत जगह पर लगाया गया परफ्यूम आपके स्वास्थ्य और त्वचा दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है. अगली बार जब आप परफ्यूम लगाएं, तो ऊपर बताई गई बातों पर ध्यान दें.
  • परफ्यूम ताजगी आत्मविश्वास को बढ़ाता है, लेकिन शरीर के गलत हिस्से पर लगाने पर यह नुकसानदायक भी हो सकता है. चेहरे, कनपटियों, कटने या जलने, आखों और जननांगों जैसे संवेदनशील हिस्सों पर परफ्यूम लगाने से त्वचा में जलन, एलर्जी, संक्रमण, दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, हमेशा सलाह दी जाती है कि परफ्यूम को ध्यान से और केवल शरीर के कंपन बिंदुओं जैसे कलाई, कानों के पीछे और टखनों के सामने ही लगाएं. सही तरीके से लगाने पर परफ्यूम लंबे समय तक टिक सकता है और त्वचा को होने वाले नुकसान से बचा सकता है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)

