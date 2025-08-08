Essay Contest 2025

रक्षाबंधन के मौके पर इन राज्यों में महिलाओं को 3 दिन तक मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा - SPECIAL OFFER ON RAKHI FOR WOMEN

रक्षाबंधन पर कई राज्यों की सरकारों ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा ऑफर की है. जानिए यह ऑफर कितने दिनों के लिए है?

रक्षाबंधन के मौके पर इन राज्यों में महिलाओं को 3 दिन तक मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा (GETTY IMAGES)
रक्षाबंधन के मौके पर इन राज्यों में महिलाओं को 3 दिन तक मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 8, 2025 at 4:01 PM IST

4 Min Read

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है. इस पावन दिन बहनें अपने भाई के हाथ पर राखी बांधकर उनकी खुशहाली की कामना करती हैं. राखी का त्यौहार महिलाओं का सबसे पसंदीदा त्योहारों में से एक है. कल यानी 9 अगस्त 2005, शनिवार को पूरे भारत में रक्षाबंधन मनाया जाएगा. दूर-दराज के गांवों और ससुराल में रहने वाली ज्यादातर महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए अपने मायके आती हैं. ऐसे में इस राखी के त्यौहार पर कई राज्यों की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों की सभी महिलाओं के लिए एक शानदार ऑफर की घोषणा की है. आइए जानते हैं क्या है वो ऑफर...

रक्षाबंधन के मौके पर कई राज्यों ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है. कुछ राज्यों ने सिर्फ एक दिन के लिए, तो कुछ ने तीन दिनों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है. जानिए किन राज्यों ने महिलाओं को मुफ्त बस सुविधा दी है.

रक्षाबंधन के मौके पर इन राज्यों में महिलाओं को 3 दिन तक मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा (GETTY IMAGES)
रक्षाबंधन के मौके पर इन राज्यों में महिलाओं को 3 दिन तक मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा (GETTY IMAGES)

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए 8 अगस्त सुबह 6 बजे से 10 अगस्त रात 10 बजे तक यूपीएसआरटीसी और सिटी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है. त्योहारों की भीड़ से बचने के लिए गांवों और कस्बों में एक्स्ट्रा बसें भी चलाई गई हैं. इस प्रकार, राखी के त्यौहार पर तीन दिनों के लिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

रक्षाबंधन के मौके पर इन राज्यों में महिलाओं को 3 दिन तक मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा (GETTY IMAGES)
रक्षाबंधन के मौके पर इन राज्यों में महिलाओं को 3 दिन तक मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा (GETTY IMAGES)

हरियाणा
हरियाणा सरकार ने लोगों को एक प्यारा सा संदेश दिया है. राखी पूर्णिमा के अवसर पर, सीएम नायब सिंह सैनी ने महिलाओं और बच्चों को एक दिन के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की है. सरकार ने कहा है कि 8 अगस्त की दोपहर से 9 अगस्त की रात तक महिलाओं और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी.

रक्षाबंधन के मौके पर इन राज्यों में महिलाओं को 3 दिन तक मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा (GETTY IMAGES)
रक्षाबंधन के मौके पर इन राज्यों में महिलाओं को 3 दिन तक मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा (GETTY IMAGES)

राजस्थान
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को खुशखबरी दी है. उन्होंने राज्य की महिलाओं को राखी की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि 9 और 10 अगस्त को राज्य की महिलाओं को मुफ्त बस सुविधा दी जाएगी. बताया जा रहा है कि यह ऑफर रक्षाबंधन के अगले दिन भी उपलब्ध रहेगा. उन्होंने कहा कि यह सुविधा केवल राजस्थान की सीमा तक ही उपलब्ध होगी.

मध्य प्रदेश
इसी तरह, मध्य प्रदेश सरकार ने न केवल एक दिन के लिए मुफ्त बस सुविधा प्रदान की, बल्कि लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को रक्षाबंधन बोनस के साथ 250 रुपये अतिरिक्त भी दिए. उत्तराखंड सरकार और चंडीगढ़ सरकार ने भी राखी के त्यौहार पर अपने राज्यों के लोगों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की.

रक्षाबंधन के मौके पर इन राज्यों में महिलाओं को 3 दिन तक मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा (GETTY IMAGES)
रक्षाबंधन के मौके पर इन राज्यों में महिलाओं को 3 दिन तक मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा (GETTY IMAGES)

उत्तराखंड
उत्तराखंड में, रक्षाबंधन पर महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. यह त्यौहारी लाभ हर साल की तरह महिलाओं और छोटे बच्चों को भी मिलेगा.

मुफ्त बस यात्रा की पेशकश करने वाले अन्य राज्य

कर्नाटक

पंजाब

दिल्ली

ये राज्य पहले से ही सरकारी बसों में साल भर मुफ्त यात्रा की पेशकश करते हैं, इसलिए यह ऑफर रक्षाबंधन पर भी उपलब्ध है.

