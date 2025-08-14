ETV Bharat / lifestyle

अब वंदे भारत में 15 मिनट पहले भी करा सकेंगे रिजर्वेशन, जानिए प्रोसेस और कैंसिलेशन नियम - VANDE BHARAT TICKET BOOKING

वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए टिकट बुक करना अब और भी आसान हो गया है. भारतीय रेलवे ने एक शानदार नई व्यवस्था शुरू की है...

Now you can make reservation in Vande Bharat even 15 minutes in advance, know the process and cancellation rules
अब वंदे भारत में 15 मिनट पहले भी करा सकेंगे रिजर्वेशन, जानिए प्रोसेस और कैंसिलेशन नियम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 14, 2025 at 7:46 PM IST

4 Min Read

आखिरी समय में यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी. भारतीय रेलवे ने एक नई सुविधा शुरू की है. यात्री अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं. वर्तमान में देश भर के विभिन्न रूटों पर 144 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं. यह नई सुविधा उन लोगों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है जिन्हें अचानक यात्रा करनी है.

किन स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध है?
वर्तमान में, यह सुविधा दक्षिणी रेलवे जोन में चलने वाली आठ वंदे भारत ट्रेनों पर लागू है। इसमें आंध्र प्रदेश , तमिलनाडु , केरल और कर्नाटक के प्रमुख रूट शामिल हैं. दक्षिणी रेलवे के अनुसार, दक्षिणी रेलवे जोन में आठ वंदे भारत ट्रेनों के लिए ट्रेन के प्रस्थान से 15 मिनट पहले तक मध्यवर्ती स्टेशनों से टिकट बुकिंग की जा सकती है.

ये वे ट्रेनें हैं जिनमें यात्रा से 15 मिनट पहले भी रिजर्वेशन कराया जा सकता है
20631 मैंगलोर सेंट्रल - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल 20632 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - मैंगलोर सेंट्रल 20627 चेन्नई एग्मोर - नागरकोइल 20628 नागरकोइल - चेन्नई एग्मोर 20642 कोयंबटूर - बेंगलुरु कैंटीन 20646 मैंगलोर सेंट्रल - मडगांव 20671 मदुरै - बेंगलुरु कैंटीन 20677 डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल - विजयवाड़ा

कैसे बुक करें?
इसके लिए, भारतीय रेलवे ने यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) को अपग्रेड किया है. अब यात्री बिना किसी जानकारी के ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले तक अपने बोर्डिंग स्टेशन से खाली सीटों की बुकिंग करा सकते हैं.

टिकट बुकिंग के फेज इस प्रकार हैं

  • IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट (www.irctc.co.in) या IRCTC रेल कनेक्ट ऐप खोलें...
  • जिनके पास पहले से अकाउंट है, उन्हें लॉग इन करना होगा. नए अकाउंट बनाने वालों को साइन अप करना होगा.
  • यात्रा डिटेल (प्रारंभिक-गंतव्य स्टेशन, तिथि, ट्रेन चयन) दर्ज करें. सीट की उपलब्धता देखें.
  • बोर्डिंग स्टेशन, क्लास (एग्जीक्यूटिव/चेयर कार) चुनें.
  • फिर पेमेंट करें.
  • टिकट बुक करने के बाद, आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ई-टिकट भेजा जाएगा.

नियमों में बदलाव के चलते हुआ संभव
अभी तक वंदे भारत ट्रेन के एक स्टेशन से रवाना होने के बाद दूसरे स्टेशनों से टिकट बुक करना संभव नहीं था. अब इस बदलाव के साथ, यात्री अंतिम समय में भी, जब सीटें खाली हों, ट्रेन के बीच के स्टेशनों से टिकट बुक कर सकेंगे.

कैंसिलेशन नियम: कैंसिलेशन नियम रेगुलर बुकिंग जैसी ही है. संभावित धनवापसी (Refunds) के लिए प्रस्थान से कम से कम चार घंटे पहले कैंसिल करना सुनिश्चित करें.

सामान नियम: वंदे भारत ट्रेनों में सामान ले जाने की सीमाएं निर्धारित हैं. ऊपरी रैक तक ही जगह सीमित है, इसलिए बड़े सूटकेस ले जाने की अनुमति नहीं है.

वैध पहचान पत्र अनिवार्य: यात्रा के दौरान वेरिफिकेशन के लिए हमेशा अपने टिकट डिटेल से मेल खाने वाला एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखें.

यह नई व्यवस्था भारतीय रेल यात्रियों के लिए एक बेहतरीन कदम है. आखिरी समय में योजनाएं बनाना आम बात है, इसलिए यह फ्लेग्जिबिलिटी एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो बीच के स्टेशनों पर चढ़ते हैं. यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है. यात्रियों को यात्रा के ज्यादा सुविधाजनक विकल्प मिलते हैं, और रेलवे यह सुनिश्चित कर सकता है कि हर सीट का पूरा उपयोग हो, जिससे सेवा सभी के लिएअधिक कुशल हो. यह दर्शाता है कि भारतीय रेलवे वास्तव में एक ज्यादा व्यावहारिक और यात्री-अनुकूल अनुभव के लिए प्रतिबद्ध है.

ये भी पढ़ें-

आखिरी समय में यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी. भारतीय रेलवे ने एक नई सुविधा शुरू की है. यात्री अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं. वर्तमान में देश भर के विभिन्न रूटों पर 144 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं. यह नई सुविधा उन लोगों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है जिन्हें अचानक यात्रा करनी है.

किन स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध है?
वर्तमान में, यह सुविधा दक्षिणी रेलवे जोन में चलने वाली आठ वंदे भारत ट्रेनों पर लागू है। इसमें आंध्र प्रदेश , तमिलनाडु , केरल और कर्नाटक के प्रमुख रूट शामिल हैं. दक्षिणी रेलवे के अनुसार, दक्षिणी रेलवे जोन में आठ वंदे भारत ट्रेनों के लिए ट्रेन के प्रस्थान से 15 मिनट पहले तक मध्यवर्ती स्टेशनों से टिकट बुकिंग की जा सकती है.

ये वे ट्रेनें हैं जिनमें यात्रा से 15 मिनट पहले भी रिजर्वेशन कराया जा सकता है
20631 मैंगलोर सेंट्रल - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल 20632 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - मैंगलोर सेंट्रल 20627 चेन्नई एग्मोर - नागरकोइल 20628 नागरकोइल - चेन्नई एग्मोर 20642 कोयंबटूर - बेंगलुरु कैंटीन 20646 मैंगलोर सेंट्रल - मडगांव 20671 मदुरै - बेंगलुरु कैंटीन 20677 डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल - विजयवाड़ा

कैसे बुक करें?
इसके लिए, भारतीय रेलवे ने यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) को अपग्रेड किया है. अब यात्री बिना किसी जानकारी के ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले तक अपने बोर्डिंग स्टेशन से खाली सीटों की बुकिंग करा सकते हैं.

टिकट बुकिंग के फेज इस प्रकार हैं

  • IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट (www.irctc.co.in) या IRCTC रेल कनेक्ट ऐप खोलें...
  • जिनके पास पहले से अकाउंट है, उन्हें लॉग इन करना होगा. नए अकाउंट बनाने वालों को साइन अप करना होगा.
  • यात्रा डिटेल (प्रारंभिक-गंतव्य स्टेशन, तिथि, ट्रेन चयन) दर्ज करें. सीट की उपलब्धता देखें.
  • बोर्डिंग स्टेशन, क्लास (एग्जीक्यूटिव/चेयर कार) चुनें.
  • फिर पेमेंट करें.
  • टिकट बुक करने के बाद, आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ई-टिकट भेजा जाएगा.

नियमों में बदलाव के चलते हुआ संभव
अभी तक वंदे भारत ट्रेन के एक स्टेशन से रवाना होने के बाद दूसरे स्टेशनों से टिकट बुक करना संभव नहीं था. अब इस बदलाव के साथ, यात्री अंतिम समय में भी, जब सीटें खाली हों, ट्रेन के बीच के स्टेशनों से टिकट बुक कर सकेंगे.

कैंसिलेशन नियम: कैंसिलेशन नियम रेगुलर बुकिंग जैसी ही है. संभावित धनवापसी (Refunds) के लिए प्रस्थान से कम से कम चार घंटे पहले कैंसिल करना सुनिश्चित करें.

सामान नियम: वंदे भारत ट्रेनों में सामान ले जाने की सीमाएं निर्धारित हैं. ऊपरी रैक तक ही जगह सीमित है, इसलिए बड़े सूटकेस ले जाने की अनुमति नहीं है.

वैध पहचान पत्र अनिवार्य: यात्रा के दौरान वेरिफिकेशन के लिए हमेशा अपने टिकट डिटेल से मेल खाने वाला एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखें.

यह नई व्यवस्था भारतीय रेल यात्रियों के लिए एक बेहतरीन कदम है. आखिरी समय में योजनाएं बनाना आम बात है, इसलिए यह फ्लेग्जिबिलिटी एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो बीच के स्टेशनों पर चढ़ते हैं. यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है. यात्रियों को यात्रा के ज्यादा सुविधाजनक विकल्प मिलते हैं, और रेलवे यह सुनिश्चित कर सकता है कि हर सीट का पूरा उपयोग हो, जिससे सेवा सभी के लिएअधिक कुशल हो. यह दर्शाता है कि भारतीय रेलवे वास्तव में एक ज्यादा व्यावहारिक और यात्री-अनुकूल अनुभव के लिए प्रतिबद्ध है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

VANDE BHARAT TICKET BOOKINGVANDE BHARAT TRAIN RESERVATIONवंदे भारत रिजर्वेशन कैंसिलेशन नियमVANDE BHARAT SEAT AVAILABILITYVANDE BHARAT TICKET BOOKING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.