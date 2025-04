ETV Bharat / lifestyle

किचन की दीवारों पर तेल और मसाले के निशान अब आसानी से करें साफ, आजमाएं ये आसान टिप्स - HOW TO REMOVE OIL STAINS ON KITCHEN

किचन की दीवारों पर तेल और मसाले के निशान अब आसानी से करें साफ, आजमाएं ये आसान टिप्स ( GETTY IMAGES )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : April 20, 2025 at 4:07 PM IST 4 Min Read