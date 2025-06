ETV Bharat / lifestyle

अब आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र भी बन सकेंगे पायलट! जानें कब और कैसे? - WHO CAN BECOME A PILOT

अब आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र भी बन सकेंगे पायलट! जानें कब और कैसे? ( GETTY IMAGES )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : June 3, 2025 at 8:38 PM IST 4 Min Read