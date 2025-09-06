कोई मॉइस्चराइजर या महंगी क्रीम नहीं, बस 'इस' तेल का इस्तेमाल करें और मुंहासों और दाग-धब्बों से दूर रहें

ETV Bharat / lifestyle

अरंडी के तेल या कैस्टर ऑयल को तैलीय माना जाता है. हालांकि, एक समय में, कैस्टर ऑयल ब्यूटी रूटीन का एक अहम हिस्सा था. एक बार सिर पर कैस्टर ऑयल लगाने के बाद, यह एक हफ्ते तक ऐसे ही रहता है. लोग इस तैलीयपन से छुटकारा पाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते थे. हालांकि, समय के साथ, दिन बदले हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बदल गए हैं. कैस्टर ऑयल की जगह दूसरे हल्के तेलों का इस्तेमाल होने लगा है. हालांकि, अब फिर से, ब्यूटीशियन और त्वचा विशेषज्ञों ने अरंडी के तेल के बेहतरीन गुणों के बारे में जागरूकता पैदा की है और इसका इस्तेमाल फिर से शुरू हो गया है.

कुछ लोग ब्यूटी पर बहुत खर्च करते हैं जबकि कुछ लोग कम कीमत में कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं. ऐसे लोगों के लिए कैस्टर ऑयल सबसे अच्छा उपाय है. प्रसिद्ध योग गुरु डॉ. हंसा योगेंद्र के अनुसार, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करने से न केवल बालों के लिए बल्कि त्वचा के लिए भी कई फायदे हैं. ऐसा कहा जाता है कि अगर कैस्टर ऑयल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह चेहरे पर मुंहासे, काले धब्बे और झुर्रियों को कम करने के लिए बहुत अच्छा है. आइए जानें इसके लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कैसे करें.

स्किन प्रोब्लेम्स: ड्राई स्किन, मुंहासे, कम उम्र में झुर्रियां और बेजान त्वचा जैसी कई त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं. इन सबकी सही देखभाल के लिए मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और फेस वॉश पर हजारों रुपये खर्च किए जाते हैं. लेकिन, इसके अलावा, कुछ प्राकृतिक तत्व भी हैं. इनके इस्तेमाल से त्वचा की समस्याओं को भी कम किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले आपको तनाव, प्रदूषण और अनहेल्दी खान-पान जैसी चीजों से बचना चाहिए जो त्वचा की समस्याओं का कारण बनती हैं. अगर आप इनसे बचेंगे, तो ज्यादातर समस्याएं कम होने में मदद मिलेगी. महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की बजाय प्राकृतिक उत्पादों पर ध्यान दें. अरंडी का तेल इन्हीं में से एक है. अरंडी का तेल तैलीय होता है. लेकिन, अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो त्वचा की ज्यादातर समस्याएं दूर हो जाएंगी.