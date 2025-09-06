कोई मॉइस्चराइजर या महंगी क्रीम नहीं, बस 'इस' तेल का इस्तेमाल करें और मुंहासों और दाग-धब्बों से दूर रहें
कम खर्च में त्वचा को चमकदार बनाने के लिए घर पर ही कुछ नेचुरल चीजों का उपयोग कर सकते हैं. कैस्टर ऑयल इसमें फायदेमंद हैं...
Published : September 6, 2025 at 5:56 PM IST
अरंडी के तेल या कैस्टर ऑयल को तैलीय माना जाता है. हालांकि, एक समय में, कैस्टर ऑयल ब्यूटी रूटीन का एक अहम हिस्सा था. एक बार सिर पर कैस्टर ऑयल लगाने के बाद, यह एक हफ्ते तक ऐसे ही रहता है. लोग इस तैलीयपन से छुटकारा पाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते थे. हालांकि, समय के साथ, दिन बदले हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बदल गए हैं. कैस्टर ऑयल की जगह दूसरे हल्के तेलों का इस्तेमाल होने लगा है. हालांकि, अब फिर से, ब्यूटीशियन और त्वचा विशेषज्ञों ने अरंडी के तेल के बेहतरीन गुणों के बारे में जागरूकता पैदा की है और इसका इस्तेमाल फिर से शुरू हो गया है.
कुछ लोग ब्यूटी पर बहुत खर्च करते हैं जबकि कुछ लोग कम कीमत में कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं. ऐसे लोगों के लिए कैस्टर ऑयल सबसे अच्छा उपाय है. प्रसिद्ध योग गुरु डॉ. हंसा योगेंद्र के अनुसार, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करने से न केवल बालों के लिए बल्कि त्वचा के लिए भी कई फायदे हैं. ऐसा कहा जाता है कि अगर कैस्टर ऑयल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह चेहरे पर मुंहासे, काले धब्बे और झुर्रियों को कम करने के लिए बहुत अच्छा है. आइए जानें इसके लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कैसे करें.
स्किन प्रोब्लेम्स: ड्राई स्किन, मुंहासे, कम उम्र में झुर्रियां और बेजान त्वचा जैसी कई त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं. इन सबकी सही देखभाल के लिए मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और फेस वॉश पर हजारों रुपये खर्च किए जाते हैं. लेकिन, इसके अलावा, कुछ प्राकृतिक तत्व भी हैं. इनके इस्तेमाल से त्वचा की समस्याओं को भी कम किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले आपको तनाव, प्रदूषण और अनहेल्दी खान-पान जैसी चीजों से बचना चाहिए जो त्वचा की समस्याओं का कारण बनती हैं. अगर आप इनसे बचेंगे, तो ज्यादातर समस्याएं कम होने में मदद मिलेगी. महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की बजाय प्राकृतिक उत्पादों पर ध्यान दें. अरंडी का तेल इन्हीं में से एक है. अरंडी का तेल तैलीय होता है. लेकिन, अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो त्वचा की ज्यादातर समस्याएं दूर हो जाएंगी.
- रूखी त्वचा: अरंडी के तेल में पर्याप्त मात्रा में फैटी एसिड होते हैं. यह त्वचा के रूखेपन को कम करने के लिए सबसे अच्छा है. यह त्वचा को Moisturizing रखता है. इसके अलावा, यह त्वचा को हाइड्रेट और मुलायम बनाता है. अक्सर कुछ लोगों की त्वचा रूखी होती है. अगर ऐसे लोग अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें, तो कोई समस्या नहीं होगी. हालांकि, हम जो अरंडी का तेल इस्तेमाल करते हैं, वह भी प्राकृतिक होना चाहिए.
- मुंहासे कम करने के लिए: कुछ शोधों के अनुसार, अरंडी का तेल लगाने से बैक्टीरिया और सूजन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. इसे सीधे त्वचा पर लगाने से मुंहासे की समस्या कम हो सकती है. हालांकि, इसे लगाने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि यह तेल आपके लिए फायदेमंद है या नहीं. इसके लिए पैच टेस्ट जरूर करें.
- फाइनलाइन्स: अरंडी का तेल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. इसे त्वचा पर लगाने से झुर्रियां कम होती हैं. यह आपकी त्वचा को जवां बनाए रखने में मदद करता है. झुर्रियों का मुख्य कारण रूखी त्वचा है. अरंडी का तेल इस समस्या को नियंत्रित करता है. रूखापन कम होता है. इसलिए झुर्रियां अपने आप नहीं आतीं.
- त्वचा का रंग निखारें: अरंडी का तेल लगाने से त्वचा में निखार आता है. यह काले धब्बे और पिगमेंटेशन कम करता है. यह तेल कोलेजन बढ़ाता है. यह त्वचा की लचीलापन भी बढ़ाता है. इसलिए, त्वचा पर अरंडी का तेल लगाना अच्छा होता है. लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें, यह जान लें.
सीरम की तरह
- 1 चम्मच अरंडी के तेल में 1 चम्मच गुलाब का तेल और 2 बूंदें लैवेंडर तेल मिलाएं.
- इसे एक स्प्रे बोतल में डालें और अच्छी तरह हिलाएं.
- बस, एक अच्छा सीरम तैयार है. इसे रात में अपने चेहरे पर लगाएं अगली सुबह आपका चेहरा चमक उठेगा.
फेस पैक
- 1 चम्मच अरंडी के तेल में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच सेब का सिरका और 2 बूंदें टी ट्री ऑयल मिलाएं.
- इन सबका पेस्ट बना लें.
- इस तरह से तैयार फेस पैक को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक रखें और फिर साफ कर लें.
- सप्ताह में एक बार ऐसा करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.
एंटी-एजिंग क्रीम
- 1 बड़ा चम्मच अरंडी का तेल, 1 बड़ा चम्मच शिया बटर, 1 बड़ा चम्मच जोजोबा तेल और 3 बूंदें लोबान तेल मिलाएं.
- सोने से पहले इसे अपने चेहरे पर लगाएं. इससे आपकी त्वचा में नमी आएगी. अगर आप इन सुझावों का नियमित रूप से 7 दिनों तक पालन करेंगे, तो आपको जरूर परिणाम दिखाई देंगे. हालांकि, अरंडी के तेल को सीधे त्वचा पर लगाने के बजाय, इसे किसी भी चीज के साथ मिलाकर लगाने से त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इसी तरह, इसे लगाने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर होता है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)