बिजनेसमैन मुकेश और नीता अंबानी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो, लोग दे रहे हैं खूब प्यार - BUSINESSMAN MUKESH AND NITA AMBANI

पावर कपल द्वारा लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान बिताए गए एक प्यारे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Mukesh Ambani and his wife Nita Ambani reached the court of Lalbaugcha Raja, a video of which is going viral
बिजनेसमैन मुकेश और नीता अंबानी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो, लोग दे रहे हैं खूब प्यार (INSTAGRAM AND IANS)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 4, 2025 at 1:02 PM IST

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी बप्पा के दर्शन करने लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे, जहां उनके साथ नीता अंबानी की मां और बहन भी नजर आईं. सभी ने बप्पा की पूजा-अर्चना की. इसी बीच, पावर कपल मुकेश और नीता अंबानी द्वारा लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान बिताए गए एक प्यारे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां वीडियो में मुकेश अंबानी अपनी पत्नी के माथे पर तिलक लगाते नजर आ रहे हैं.

माथे पर लगाते लगाने का वीडियो वायरल
लालबागचा राजा को मनोकामना पूर्ण करने वाले बप्पा के रूप में जाना जाता है. यही कारण है कि देश भर से मशहूर हस्तियां और लोग लालबागचा राजा का आशीर्वाद लेने आते हैं. नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने भी बुधवार को लालबागचा राजा के दर्शन किए. कड़ी सुरक्षा और भक्तों की भारी भीड़ के बीच दोनों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया. नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल भी इस जोड़े के साथ थीं. एक प्यारी सी झलक में, हमने मुकेश अंबानी को गणपति बप्पा के चरणों से टीका लेते और नीता अंबानी के माथे पर लगाते देखा. जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

लालबागचा राजा की क्या है कहानी
जिन्हें नहीं पता, उनके लिए बता दें कि लालबागचा राजा की कहानी 1934 में शुरू हुई थी जब लालबाग क्षेत्र के मछुआरों और विक्रेताओं का बाज़ार छिन गया था. इसके बाद, उन्होंने भगवान गणेश से मदद की प्रार्थना की और उन्होंने एक नया बाजार बनाने में उनकी सहायता की. बदले में, उन्होंने बाजार में एक विशाल गणेश प्रतिमा स्थापित की.

नीता और मुकेश ने न्यूयॉर्क में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को किया स्थगित
वहीं, दो दिन पहले दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ तनाव के बीच एक अहम कदम उठाया था. मिली जानकारी के अनुसार, नीता और मुकेश ने न्यूयॉर्क में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) इंडिया वीक का आयोजन किया था. लेकिन अब खबर आ रही है कि इस कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ा दी गई है.

NMCC द्वारा दी गई जानकारी
NMCC द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सितंबर में होने वाले इस कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. लेकिन यह पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक छोटा सा ब्रेक है. भविष्य में इसका फिर से आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के जाने-माने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​और मशहूर सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना भी शामिल होने वाले थे.

अमेरिका और भारत के बीच चल रहे टैरिफ तनाव हो सकता है कारण

गौरतलब है कि NMCC द्वारा जारी इस बयान के बारे में कहा जा रहा है कि मौजूदा हालात में अमेरिका और भारत के बीच चल रहे टैरिफ तनाव के चलते यह फैसला लिया गया है. हालांकि, कार्यक्रम की मुख्य आयोजक नीता अंबानी ने इस मामले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है. अंबानी परिवार ने हाल ही में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया, लेकिन इस बार गणेशोत्सव की रौनक पहले से कहीं ज्यादा फीकी नजर आई.

