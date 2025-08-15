ETV Bharat / lifestyle

सिर्फ 10 मिनट में ऐसे बनाएं स्वादिष्ट पालक की चटनी, यकीन मानिए अचार और सब्जी भूल जाएंगे आप - PALAK CHUTNEY RECIPE

Make delicious spinach chutney in just 10 minutes, believe me you will forget pickles and vegetables

Make delicious spinach chutney in just 10 minutes, believe me you will forget pickles and vegetables
सिर्फ 10 मिनट में ऐसे बनाएं स्वादिष्ट पालक की चटनी, यकीन मानिए अचार और सब्जी भूल जाएंगे आप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 15, 2025 at 5:36 PM IST

4 Min Read

हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं. लेकिन कई लोग पत्तेदार सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं. पत्तेदार सब्जियों में पालक खाना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता है, चाहे आप इससे कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन बना लें, फिर भी जिन्हें यह पसंद नहीं है वे इसे खाना पसंद नहीं करेंगे. कई लोगों को पालक दाल या पालक पनीर खाना पसंद होता है. लेकिन आज हम पालक से बनी एक रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे खाकर पालक पसंद न करने वाले भी इसे पसंद करने लगेंगे, यह है पालक की चटनी, जी हां! इसका स्वाद आपके मुंह में पानी ला देगा.

यह चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और एक बार खाने के बाद, आप इसे बार-बार खाने दिल करता है. गरमागरम चावल और घी के साथ इसका स्वाद और भी मजेदार लगता है. यहां तक कि जो लोग पालक का नाम लेना पसंद नहीं करते, वे भी पालक की चटनी खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे. आइए देखते हैं कि इस आसान और स्वादिष्ट चटनी को कैसे बनाया जाता है...

Make delicious spinach chutney in just 10 minutes, believe me you will forget pickles and vegetables
सिर्फ 10 मिनट में ऐसे बनाएं स्वादिष्ट पालक की चटनी, यकीन मानिए अचार और सब्जी भूल जाएंगे आप (GETTY IMAGES)

चटनी बनाने के लिए जरूरी समाग्री

  • पालक के 2 बंडल (मध्यम आकार के)
  • इमली - स्वादानुसार

मसाला तैयार करने के लिए जरूरी सामग्री

  • तेल - थोड़ा सा
  • डिल - एक चुटकी
  • धनिया - एक चम्मच
  • मूंगफली - एक बड़ा चम्मच
  • उड़द दाल - एक चम्मच
  • जीरा - ½ छोटा चम्मच
  • सरसों - ½ छोटा चम्मच
  • सूखी मिर्च - सात से आठ (जितनी चाहें)
  • करी पत्ते – चार से पांच पत्तियां
  • तिल - आधा बड़ा चम्मच
  • नमक स्वादानुसार

तैयारी विधि

Make delicious spinach chutney in just 10 minutes, believe me you will forget pickles and vegetables
सिर्फ 10 मिनट में ऐसे बनाएं स्वादिष्ट पालक की चटनी, यकीन मानिए अचार और सब्जी भूल जाएंगे आप (GETTY IMAGES)
  • इस चटनी को तैयार करने के लिए सबसे पहले ताजा पालक को धोकर बारीक काट लें.
  • फिर एक पैन लें और चूल्हें पर रखें, उसमें थोड़ा सा तेल डालें और गरम होने दें. तेल गरम होने पर उसमें सौंफ, हरा धनिया, उड़द दाल, जीरा और राई डालें. फिर कटी हुई मिर्च डालकर धीमी आंच पर भूनें.
  • दो मिनट बाद, करी पत्ता डालें और अच्छी तरह भूनें. सारी सामग्री अच्छी तरह भुन जाने के बाद, तिल डालें और उसे भी कुछ देर तक यानी लाल होने भूनें. भूनने के बाद, गैस बंद कर दें और मिश्रण को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें.
  • अब उसी पैन को वापस आंच पर रखें और थोड़ा सा तेल डालें और आवश्यकतानुसार बारीक कटा हुआ पालक और इमली डालें और धीमी आंच पर पालक के भूरा होने तक पकाएं.
  • जब पालक भूरा हो जाए, तो आंच बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने के लिए अलग रख दें.
  • अब पहले से भुने हुए मिश्रण और पालक को मिक्सर जार में डालकर पेस्ट बना लें, फिर स्वादानुसार नमक डालकर एक कटोरे में निकाल लें.

तड़का के लिए आवश्यक सामग्री

  • तेल - एक या दो बड़े चम्मच
  • मेथी दाना - एक छोटा चम्मच
  • उड़द दाल - एक चम्मच
  • जीरा - एक छोटा चम्मच
  • सरसों - एक चम्मच
  • लहसुन की पत्तियां - तीन से चार
  • मिर्च - दो
  • आधा चम्मच हल्दी
  • करी पत्ता - आवश्यकतानुसार

तड़का
तड़का बनाने के लिए गैस पर एक पैन रखें, उसमें तेल डालें और तेल गरम होने पर उसमें जीरा, राई, उड़द दाल, हल्दी, करी पत्ता और लहसुन डालकर अच्छी तरह भूनें. अब तड़के को पहले से कटोरी में रखी पालक की चटनी पर डालें और चपाती या गरमागरम चावल के साथ परोसें.

ये भी पढ़ें-

हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं. लेकिन कई लोग पत्तेदार सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं. पत्तेदार सब्जियों में पालक खाना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता है, चाहे आप इससे कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन बना लें, फिर भी जिन्हें यह पसंद नहीं है वे इसे खाना पसंद नहीं करेंगे. कई लोगों को पालक दाल या पालक पनीर खाना पसंद होता है. लेकिन आज हम पालक से बनी एक रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे खाकर पालक पसंद न करने वाले भी इसे पसंद करने लगेंगे, यह है पालक की चटनी, जी हां! इसका स्वाद आपके मुंह में पानी ला देगा.

यह चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और एक बार खाने के बाद, आप इसे बार-बार खाने दिल करता है. गरमागरम चावल और घी के साथ इसका स्वाद और भी मजेदार लगता है. यहां तक कि जो लोग पालक का नाम लेना पसंद नहीं करते, वे भी पालक की चटनी खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे. आइए देखते हैं कि इस आसान और स्वादिष्ट चटनी को कैसे बनाया जाता है...

Make delicious spinach chutney in just 10 minutes, believe me you will forget pickles and vegetables
सिर्फ 10 मिनट में ऐसे बनाएं स्वादिष्ट पालक की चटनी, यकीन मानिए अचार और सब्जी भूल जाएंगे आप (GETTY IMAGES)

चटनी बनाने के लिए जरूरी समाग्री

  • पालक के 2 बंडल (मध्यम आकार के)
  • इमली - स्वादानुसार

मसाला तैयार करने के लिए जरूरी सामग्री

  • तेल - थोड़ा सा
  • डिल - एक चुटकी
  • धनिया - एक चम्मच
  • मूंगफली - एक बड़ा चम्मच
  • उड़द दाल - एक चम्मच
  • जीरा - ½ छोटा चम्मच
  • सरसों - ½ छोटा चम्मच
  • सूखी मिर्च - सात से आठ (जितनी चाहें)
  • करी पत्ते – चार से पांच पत्तियां
  • तिल - आधा बड़ा चम्मच
  • नमक स्वादानुसार

तैयारी विधि

Make delicious spinach chutney in just 10 minutes, believe me you will forget pickles and vegetables
सिर्फ 10 मिनट में ऐसे बनाएं स्वादिष्ट पालक की चटनी, यकीन मानिए अचार और सब्जी भूल जाएंगे आप (GETTY IMAGES)
  • इस चटनी को तैयार करने के लिए सबसे पहले ताजा पालक को धोकर बारीक काट लें.
  • फिर एक पैन लें और चूल्हें पर रखें, उसमें थोड़ा सा तेल डालें और गरम होने दें. तेल गरम होने पर उसमें सौंफ, हरा धनिया, उड़द दाल, जीरा और राई डालें. फिर कटी हुई मिर्च डालकर धीमी आंच पर भूनें.
  • दो मिनट बाद, करी पत्ता डालें और अच्छी तरह भूनें. सारी सामग्री अच्छी तरह भुन जाने के बाद, तिल डालें और उसे भी कुछ देर तक यानी लाल होने भूनें. भूनने के बाद, गैस बंद कर दें और मिश्रण को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें.
  • अब उसी पैन को वापस आंच पर रखें और थोड़ा सा तेल डालें और आवश्यकतानुसार बारीक कटा हुआ पालक और इमली डालें और धीमी आंच पर पालक के भूरा होने तक पकाएं.
  • जब पालक भूरा हो जाए, तो आंच बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने के लिए अलग रख दें.
  • अब पहले से भुने हुए मिश्रण और पालक को मिक्सर जार में डालकर पेस्ट बना लें, फिर स्वादानुसार नमक डालकर एक कटोरे में निकाल लें.

तड़का के लिए आवश्यक सामग्री

  • तेल - एक या दो बड़े चम्मच
  • मेथी दाना - एक छोटा चम्मच
  • उड़द दाल - एक चम्मच
  • जीरा - एक छोटा चम्मच
  • सरसों - एक चम्मच
  • लहसुन की पत्तियां - तीन से चार
  • मिर्च - दो
  • आधा चम्मच हल्दी
  • करी पत्ता - आवश्यकतानुसार

तड़का
तड़का बनाने के लिए गैस पर एक पैन रखें, उसमें तेल डालें और तेल गरम होने पर उसमें जीरा, राई, उड़द दाल, हल्दी, करी पत्ता और लहसुन डालकर अच्छी तरह भूनें. अब तड़के को पहले से कटोरी में रखी पालक की चटनी पर डालें और चपाती या गरमागरम चावल के साथ परोसें.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

PALAK CHUTNEY RECIPESPINACH CHUTNEY RECIPEपालक की चटनी कैसे बनाएंCHUTNEY RECIPEPALAK CHUTNEY RECIPE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.