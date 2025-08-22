ETV Bharat / lifestyle

घर पर ऐसे बनाएं स्वादिष्ट अदरक कैंडी, वायरल इंफेक्शन और सर्दी-खांसी का देसी इलाज - GINGER CANDY COLD HOME REMEDY

अदरक को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आप घर पर ही स्वादिष्ट अदरक कैंडी बनाकर कुछ दिनों तक रख सकते हैं...

Make delicious ginger candy at home, a home remedy for viral infection and cold and cough
घर पर ऐसे बनाएं स्वादिष्ट अदरक कैंडी, वायरल इंफेक्शन और सर्दी-खांसी का देसी इलाज (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 22, 2025 at 6:03 PM IST

बदलते मौसम में सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या देखने को मिलती है. ऐसे में सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. इस मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है. खांसी-जुकाम से बचने के लिए अक्सर लोग अदरक के रस और शहद का इस्तेमाल करते हैं. अदरक को सर्दी-जुकाम कम करने की औषधि माना जाता है. लेकिन बहुत से लोगों को अदरक का स्वाद पसंद नहीं है, अगर आपको भी इसका स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसे दूसरे तरीके से स्वादिष्ट बनाकर सेवन कर सकते हैं. जैसे कि आप अदरक से कैंडी बनाकर भी खा सकते हैं. खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है.जानिए इसे बनाने की रेसिपी...

सामग्री

  • अदरक- 200 ग्राम
  • गुड़- 300 ग्राम
  • हल्दी- एक चुटकी
  • नमक- स्वादानुसार
  • कोटिंग के लिए नारियल चीनी पाउडर.

रेसिपी बनाने की विधि

  • अदरक कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले अदरक को छीलकर अच्छी तरह धो लें. अब इसे कद्दूकस कर लें.
  • जब सारा अदरक कद्दूकस हो जाए, तो उसमें गुड़ मिला दें. अब अदरक और गुड़ को एक साथ मिक्सी में पीस लें. अब इस पेस्ट को पकाना है.
  • इसके लिए एक पैन लें और उसे गैस पर रखें. पैन के गरम होने पर यह मिश्रण डालें. अब लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाएं.
  • इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर 3-4 मिनट तक पकाएं.
  • मिश्रण को लेकर गूंधें, यदि यह चिपकता है तो इसका मतलब है कि मिश्रण पक गया है.
  • अब इस मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लें. फिर इसे ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद, अपनी पसंद के आकार की छोटी-छोटी कैंडीज बना लें.
  • कोटिंग के लिए, नारियल पाउडर और चीनी मिलाकर कैंडी पर लगाएं. अब सारी कैंडी को कोटिंग कर लें. इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लें और रोजाना इस मिठाई का आनंद लें.

अदरक खाने के फायदे
आयुर्वेद जनरल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, अदरक एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका भारतीय व्यंजनों में भरपूर इस्तेमाल होता है. लोग स्वाद बढ़ाने के लिए इसे खाने में डालकर अदरक की चाय बड़े चाव से पीते हैं. यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. जानिए अदरक के सेवन के फायदे...

पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है: मानसून में अक्सर पाचन संबंधी समस्याएं परेशान करती हैं. ऐसे में अदरक का सेवन आपके पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. इसे रोजाना थोड़ी मात्रा में अपने आहार में शामिल करने से पेट फूलना, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है.

डायबिटीज में फायदेमंद: अदरक के रस को पानी में मिलाकर पीना डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो खुद को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में अदरक का पानी आपको हाइड्रेटेड रखने के साथ-साथ आपके ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखता है. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण डायबिटीज से जुड़ी अन्य समस्याओं को मैनेज करने में मदद करते हैं.

गठिया के दर्द से राहत: अदरक अपने सूजन-रोधी गुणों के लिए जाना जाता है. यही कारण है कि यह गठिया के दर्द से राहत दिलाने और सूजन कम करने में भी मदद कर सकता है. यह मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाने में भी बहुत अच्छा है.

इम्यून सिस्टम को बनाता है मजबूत: जिससे हम आसानी से बीमारियों और संक्रमणों की चपेट में आ जाते हैं. ऐसे में अदरक का पानी पीने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, क्योंकि अदरक में भरपूर मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं.

वजन घटाने में मददगार: सर्दियों के मौसम में कई लोग बढ़ते वजन को लेकर चिंतित रहते हैं. ऐसे में अदरक का पानी आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है. कम कैलोरी होने के कारण, यह वजन घटाने में मदद कर सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

