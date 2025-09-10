ETV Bharat / lifestyle

बर्फ के कुछ टुकड़े गंदे, पीले टॉयलेट पॉट को साफ कर देंगे, बस ऐसे करें इस्तेमाल, बिना एक पैसा खर्च किए चमक उठेगा टॉयलेट

बिना एक पैसा खर्च किए बर्फ के कुछ टुकड़ों के इस्तेमाल से आपका टॉयलेट चमक उठेगा, जानें विस्तार से इसे कैसे इस्तेमाल करना है...

Learn how to remove yellow toilet stains using ice cubes
बर्फ के कुछ टुकड़े गंदे, पीले टॉयलेट पॉट को साफ कर देंगे, बस ऐसे करें इस्तेमाल, बिना एक पैसा खर्च किए चमक उठेगा टॉयलेट (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 10, 2025 at 7:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

घर की सफाई में सबसे मुश्किल काम होता है टॉयलेट बाउल की सफाई करना. अगर आप टॉयलेट बाउल को समय पर साफ नहीं करते, तो यह गंदा और पीला पड़ जाता है. यह गंदा टॉयलेट बाउल आपको कई बीमारियों का शिकार बना सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसे बर्फ के टुकड़ों से आसानी से साफ कर सकते हैं. इस ट्रिक से टॉयलेट बाउल पर जमी गंदगी और पीला-हरा रंग हट जाता है. जी हां! फ्रिज में रखे बर्फ के टुकड़े आपका काम आसान कर देंगे. आप मिनटों में बर्फ के टुकड़ों से टॉयलेट बाउल साफ कर सकते हैं. विस्तार से जानिए कैसे...

जानें कि बर्फ टॉयलेट बाउल को कैसे साफ करती है

Learn how to remove yellow toilet stains using ice cubes
बर्फ के कुछ टुकड़े गंदे, पीले टॉयलेट पॉट को साफ कर देंगे, बस ऐसे करें इस्तेमाल, बिना एक पैसा खर्च किए चमक उठेगा टॉयलेट (CANVA)
बिना महंगे क्लीनर के, आप घर में मौजूद बर्फ के टुकड़ों से अपने टॉयलेट को चमका सकते हैं. यह टिप सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह बेहद कारगर है. इसके लिए अपने फ्रिज से कुछ बर्फ के टुकड़े लें और उन्हें टॉयलेट बाउल में डाल दें. अब लगभग आधे घंटे तक टॉयलेट का इस्तेमाल न करें, जब तक कि बर्फ पिघल न जाए. इस दौरान, बर्फ पिघलने पर निकलने वाला ठंडा पानी, उसमें जमी गंदगी को ढीला करके टॉयलेट को साफ करने में मदद करेगा और इससे टॉयलेट बाउल के किनारों पर पड़े पीले धब्बे भी हट जाएंगे. इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, आपको इसे फ्लश करना होगा, इस तरह टॉयलेट बाउल पर लगी गंदगी साफ हो जाएगी. यह प्रक्रिया बहुत आसान है. इसमें आपको कोई अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आप टॉयलेट बाउल को आसानी से और कम मेहनत में साफ कर सकते हैं.

इसके अलावा अन्य तरीके भी हैं
इस प्रोसेस के बाद, आप इसमें लिक्विड डालकर भी इसे अच्छी तरह धो सकते हैं. बर्फ के अलावा, टॉयलेट बाउल को साफ करने के और भी कई तरीके हैं. हालांकि, समय-समय पर टॉयलेट बाउल को साफ करना बहुत जरूरी है. कई टॉयलेट बहुत गंदे होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है.

अध्ययन ने इसकी पुष्टि की है
यह कोई दिखावटी तरकीब नहीं है, बल्कि एक विश्वविद्यालय की स्वच्छता प्रयोगशाला में हाल ही में किए गए एक आधिकारिक अध्ययन ने पुष्टि की है कि फ्रीजर की ठंडक कुछ ही सेकंड में खनिज जमाव को ढीला कर सकती है, जिससे उन्हें हटाना बहुत आसान हो जाता है. बर्फ कुछ ही मिनटों में टॉयलेट के पीले दागों को हटा सकती है, जिससे आपका समय, पैसा और मेहनत बचती है. कठोर केमिकल्स और खुरदुरी रगड़ से बचते हुए, यह तरीका Porcelain की चमक वापस लाने का एक सौम्य और अधिक टिकाऊ तरीका है.

नेचुरल थर्मल इफेक्ट्स उपयोग

इस स्वच्छता अध्ययन द्वारा समर्थित, यह आइस क्यूब विधि, दागों को धीरे और कुशलता से हटाने के लिए नेचुरल थर्मल इफेक्ट्स का उपयोग करती है. बस कुछ ही मिनटों और घर में मौजूद सामग्रियों से, आप कम से कम प्रयास और मैक्सिमम इफेक्ट के साथ अपने शौचालय को नया और ताजा महकदार बना सकते हैं. यह एक आसान, पर्यावरण-अनुकूल उपाय है जो समय बचाता है, प्लंबिंग की सुरक्षा करता है, दुर्गंध को कम करता है, और आपके बाथरूम को हर दिन चमकदार और साफ रखता है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

DO ICE CUBES HELP CLEAN A TOILETREMOVE YELLOW TOILET STAINS EASILYICE CUBES TOILET CLEANING HACKबर्फ से टॉयलेट साफ करने का तरीकाICE CUBES TOILET CLEANING HACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार, ट्रंप के 'सबसे अच्छे दोस्त' पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानें चारों नए आईफोन्स में क्या है खास और कीमत

एशिया कप 2025: आज भारत और यूएई के बीच होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

अक्षय कुमार फैन फेस्ट, एक्टर ने बर्थडे विश करने पर फैंस को दिल से कहा थैंक्यू, बोले- पत्नी से पहले हैं आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.