बर्फ के कुछ टुकड़े गंदे, पीले टॉयलेट पॉट को साफ कर देंगे, बस ऐसे करें इस्तेमाल, बिना एक पैसा खर्च किए चमक उठेगा टॉयलेट
बिना एक पैसा खर्च किए बर्फ के कुछ टुकड़ों के इस्तेमाल से आपका टॉयलेट चमक उठेगा, जानें विस्तार से इसे कैसे इस्तेमाल करना है...
Published : September 10, 2025 at 7:38 PM IST
घर की सफाई में सबसे मुश्किल काम होता है टॉयलेट बाउल की सफाई करना. अगर आप टॉयलेट बाउल को समय पर साफ नहीं करते, तो यह गंदा और पीला पड़ जाता है. यह गंदा टॉयलेट बाउल आपको कई बीमारियों का शिकार बना सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसे बर्फ के टुकड़ों से आसानी से साफ कर सकते हैं. इस ट्रिक से टॉयलेट बाउल पर जमी गंदगी और पीला-हरा रंग हट जाता है. जी हां! फ्रिज में रखे बर्फ के टुकड़े आपका काम आसान कर देंगे. आप मिनटों में बर्फ के टुकड़ों से टॉयलेट बाउल साफ कर सकते हैं. विस्तार से जानिए कैसे...
जानें कि बर्फ टॉयलेट बाउल को कैसे साफ करती है
इसके अलावा अन्य तरीके भी हैं
इस प्रोसेस के बाद, आप इसमें लिक्विड डालकर भी इसे अच्छी तरह धो सकते हैं. बर्फ के अलावा, टॉयलेट बाउल को साफ करने के और भी कई तरीके हैं. हालांकि, समय-समय पर टॉयलेट बाउल को साफ करना बहुत जरूरी है. कई टॉयलेट बहुत गंदे होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है.
अध्ययन ने इसकी पुष्टि की है
यह कोई दिखावटी तरकीब नहीं है, बल्कि एक विश्वविद्यालय की स्वच्छता प्रयोगशाला में हाल ही में किए गए एक आधिकारिक अध्ययन ने पुष्टि की है कि फ्रीजर की ठंडक कुछ ही सेकंड में खनिज जमाव को ढीला कर सकती है, जिससे उन्हें हटाना बहुत आसान हो जाता है. बर्फ कुछ ही मिनटों में टॉयलेट के पीले दागों को हटा सकती है, जिससे आपका समय, पैसा और मेहनत बचती है. कठोर केमिकल्स और खुरदुरी रगड़ से बचते हुए, यह तरीका Porcelain की चमक वापस लाने का एक सौम्य और अधिक टिकाऊ तरीका है.
नेचुरल थर्मल इफेक्ट्स उपयोग
इस स्वच्छता अध्ययन द्वारा समर्थित, यह आइस क्यूब विधि, दागों को धीरे और कुशलता से हटाने के लिए नेचुरल थर्मल इफेक्ट्स का उपयोग करती है. बस कुछ ही मिनटों और घर में मौजूद सामग्रियों से, आप कम से कम प्रयास और मैक्सिमम इफेक्ट के साथ अपने शौचालय को नया और ताजा महकदार बना सकते हैं. यह एक आसान, पर्यावरण-अनुकूल उपाय है जो समय बचाता है, प्लंबिंग की सुरक्षा करता है, दुर्गंध को कम करता है, और आपके बाथरूम को हर दिन चमकदार और साफ रखता है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)