ETV Bharat / lifestyle

बेदाग और चमकदार त्वचा पाने के लिए, शरीर में ग्लूटाथियोन को प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ाएं, जानें

क्या आप गोरी, चमकदार और फ्लॉलेस स्किन पाना चाहते हैं? तो, इस खबर में बताए गए प्राकृतिक तरीकों को जरूर आजमाएं...

Learn how to naturally increase glutathione in your body to get flawless and glowing skin.
बेदाग और चमकदार त्वचा पाने के लिए, शरीर में ग्लूटाथियोन को प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ाएं, जानें (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 3, 2025 at 8:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अगर आप भी अपनी त्वचा को बेदाग और चमकदार बनाना चाहते हैं? तो आपको अपनी स्किन केयर रूटीन में मैजिकल एलिमेंट ग्लूटाथियोन को शामिल करना होगा. ग्लूटाथियोन, जिसे अक्सर मास्टर एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, न सिर्फ आपकी त्वचा को निखारता है, बल्कि उसे अंदर से हेल्दी और चमकदार भी बनाता है. लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आप इस मैजिकल एलिमेंट के लेवल को अपने शरीर में कैसे बढ़ा सकते हैं? तो चिंता न करें, इसे बढ़ाने के लिए आपको महंगी क्रीम या इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप कुछ आसान और प्राकृतिक तरीकों से भी अपने शरीर में ग्लूटाथियोन का स्तर बढ़ा सकते हैं. जानें कैसे...

इस तरह प्राकृतिक रूप से अपने ग्लूटाथियोन के स्तर को बढ़ाएं

विटामिन सी: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, ग्लूटाथियोन के स्तर को बढ़ाने में विटामिन सी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है. यह न केवल शरीर में ग्लूटाथियोन के उत्पादन को बढ़ाता है, बल्कि उसे सक्रिय रखने में भी मदद करता है. इसके लिए आपको संतरे, नींबू, शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी जैसे फल और सब्जियां खानी चाहिए.

सल्फर युक्त खाद्य पदार्थ जरूरी हैं: ग्लूटाथियोन के उत्पादन के लिए सल्फर एक बहुत ही जरूरी तत्व है. प्याज, लहसुन, ब्रोकली, फूलगोभी और अंडे जैसी चीजों में सल्फर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इन चीजों को अपने रोजाना के आहार में जरूर शामिल करें.

हल्दी और दूध: हल्दी सिर्फ एक मसाला ही नहीं, औषधीय गुणों से भी भरपूर है. इसमें मौजूद करक्यूमिन प्राकृतिक रूप से ग्लूटाथियोन के स्तर को बढ़ाता है. आप रोजाना रात में हल्दी वाला दूध पीकर इसके बेहतरीन फायदे पा सकते हैं.

नियमित व्यायाम भी है जरूरी: व्यायाम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि यह ग्लूटाथियोन के स्तर को भी बढ़ाता है. योग, जॉगिंग या साइकिलिंग जैसे रोजाना 30 मिनट का व्यायाम आपके शरीर की एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है.

अच्छी नींद: स्वस्थ शरीर और त्वचा के लिए अच्छी नींद जरूरी है. गहरी नींद शरीर की मरम्मत में मदद करती है और ग्लूटाथियोन का उत्पादन तेज होता है.कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूरी है.

धूप से बचें: तेज़ धूप और पराबैंगनी किरणें ग्लूटाथियोन के स्तर को कम कर सकती हैं. जब भी बाहर जाएं, सनस्क्रीन (SPF 30+) का इस्तेमाल करें और धूप से बचें.

इन आसान टिप्स का पालन करके, आप बिना किसी नेगेटिव इफेक्ट के अपने शरीर में ग्लूटाथियोन के स्तर को बढ़ा सकते हैं और चमकदार, बेदाग त्वचा पा सकते हैं जिसका हर कोई सपना देखता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको दी की गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

SKIN HEALTHGLUTATHIONESKIN CARE ROUTINEग्लूटेथिओनGLUTATHIONE FOR SKIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम हमले के बाद पता चला कौन भारत के दोस्त और दुश्मन हैं: भागवत

TCS कर्मचारियों को राहत, छंटनी में शामिल लोगों को मिलेगा 2 साल तक का पैकेज

इंडोनेशिया में नमाज पढ़ते समय स्कूल की इमारत ढही, 90 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका

'कांतारा चैप्टर 1' डे 1 प्रिडिक्शन: क्या पहले दिन 'छावा', 'कूली' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म? इतनी हो सकती है कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.