जानिए महिलाएं सी-सेक्शन डिलीवरी से क्यों इनकार करती हैं? क्या इससे वाकई जिंदगी भर रहता है कमर दर्द? - C SECTION DELIVERY AND BACK PAIN

ज्यादातर महिलाओं को लगता है कि सी-सेक्शन ऑपरेशन के दौरान दिए जाने वाले इंजेक्शन से उन्हें जीवन भर पीठ दर्द की समस्या रहेगी, जानें सच्चाई...

जानिए महिलाएं सी-सेक्शन डिलीवरी से क्यों इनकार करती हैं? क्या इससे वाकई जिंदगी भर रहता है कमर दर्द ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 23, 2025 at 8:35 PM IST

सी-सेक्शन को लेकर सभी महिलाओं की अलग-अलग राय होती है. कुछ को यह नॉर्मल डिलीवरी से आसान विकल्प लगता है, तो कुछ इससे डरती हैं. वहीं, कुछ को लगता है कि सी-सेक्शन से डिलीवरी के बाद जल्दी रिकवर होना संभव नहीं है. सिवाय इसके कुछ महिलाएं सर्जरी के दौरान कमर में दिए जाने वाले इंजेक्शन से भी डरती हैं. उन्हें लगता है कि सिजेरियन सेक्शन के दौरान कमर में दिए जाने वाले इंजेक्शन की वजह से उन्हें जिंदगी भर कमर दर्द से जूझना पड़ेगा. लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कमर दर्द जैसी तकलीफें शरीर में बनी रहती हैं या यह सिर्फ एक गलत धारणा है? इस खबर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. समारा मसूद से जानिए पूरी जानकरी विस्तार से...

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉ. मसूद ने कहा कि कई महिलाओं को यह गलतफहमी होती है कि सिजेरियन डिलीवरी के दौरान पीठ में लगने वाले इंजेक्शन से जीवन भर पीठ दर्द रहता है. यह लोगों की धारणा पूरी तरह तरह से गलत है. डॉ. समारा आगे कहती हैं कि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह साबित करे कि सी-सेक्शन डिलीवरी के दौरान दिए जाने वाले इंजेक्शन से लंबे समय तक पीठ दर्द होता है. इसलिए महिलाओं को ऐसी गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए.

डॉक्टर का कहना है कि अगर किसी महिला को सिजेरियन के बाद पीठ दर्द की शिकायत हो, तो सबसे पहले उसे अपने बैठने के तरीके पर ध्यान देना चाहि. जब ​​भी बैठें, इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो, क्योंकि महिलाओं की यह आदत अक्सर परेशानी का कारण बनती है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर किसी कारण से आप सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो अपनी पीठ के पीछे एक तकिय रख लें. इससे रीढ़ की हड्डी को पर्याप्त सहारा मिलेगा और पीठ के निचले हिस्से पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा. इससे आपको आराम मिलेगा.

सी-सेक्शन क्या है?
सी-सेक्शन, जिसे सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी भी कहा जाता है, एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें आपके पेट और गर्भाशय में चीरों के द्वारा आपके शिशु का जन्म होता है. यह तब किया जाता है जब योनि से प्रसव असंभव या असुरक्षित हो, या जब आप या आपके शिशु के स्वास्थ्य को खतरा हो.

आराम से बेहतर कुछ नहीं
विशेषज्ञों का कहना है कि सिजेरियन के बाद मां जितना अधिक आराम करती है, वह उतनी ही जल्दी ठीक हो सकती है. इससे टांके बिना दबाव डाले जल्दी ठीक हो जाते हैं! लेकिन नई मां का अधिकांश समय शिशु के साथ ही बीतता है. जैसे उन्हें खाना खिलाना, उनके डायपर या कपड़े बदलना, उन्हें सुलाना, सोते समय घर के काम करना. ऐसे में सोने का समय कहां? इससे उनका मानसिक तनाव बढ़ता है. यह शिशुओं और माताओं दोनों के लिए अच्छा नहीं है. इसलिए, मातृत्व के शुरुआती दिनों में अनिद्रा और तनाव को दूर करने के लिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि माताओं को बाकी कामों को छोड़कर शिशु के सो जाने पर ही सोना चाहिए. ऐसे समय में लंबे समय तक आराम करने से आप लंबे समय तक पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या से बच सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

