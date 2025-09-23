ETV Bharat / lifestyle

नवरात्रि व्रत रखने वालों को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जानिए क्या?

हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है. इस वर्ष नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगी. इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं. व्रत का पूरा फल पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, अन्यथा व्रत अधूरा रह सकता है.

दरअसल, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है. इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. इस दौरान भक्त पूरे विधि-विधान से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं. सच्चे मन से ऐसा करने पर देवी दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं. व्रत का पूरा फल पाने के लिए व्रती को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए. जानबूझकर या अनजाने में की गई गलतियां, व्रत के अधूरेपन का कारण बन सकती हैं. तो आइए जानें कि नवरात्रि के दौरान क्या करें और क्या न करें...

नवरात्रि व्रत के दौरान क्या न करें?