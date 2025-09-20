शेर और बाघ से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये कुत्ते, भूलकर भी घर में न पालें!
खतरनाक नस्लों के कुत्ते जैसे कि जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन, रोटवीलर, पिटबुल, आदि को पालने के लिए काफी सुरक्षा और ट्रेंनिग की जरूरत होती है.
Published : September 20, 2025 at 6:48 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 8:01 PM IST
कुत्ते कई लोगों के पसंदीदा होते हैं. ये घर में पाले जाने पर सुरक्षा, दोस्ती और प्यार देते हैं. लेकिन कुछ कुत्तों की नस्लें न सिर्फ शक्तिशाली होती हैं, बल्कि खतरनाक भी हो सकती हैं. अगर उन्हें छोटी उम्र से ही सही प्रशिक्षण और देखभाल मिले, तो वे परिवार के सबसे वफादार साथी बन सकते हैं. आइए ऐसी ही कुछ शक्तिशाली कुत्तों की नस्लों पर एक नजर डालते हैं...
पिट बुल
विशाल शरीर, मजबूत जबड़े और तेज रफ्तार ये सब पिट बुल की खूबियां हैं. इनका इस्तेमाल शिकार और लड़ाई के लिए किया जाता था. गुस्सा आने पर ये अपने मालिकों को नुकसान पहुंचाने तक की हद तक जा सकते हैं. इसलिए इन्हें पालने से पहले प्रशिक्षण जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन्हें नहीं पाला गया, तो ये अपने पालन-पोषण करने वालों के लिए खतरा बन सकते हैं.
रोटवीलर
रोटवीलर एक बहुत ही मजबूत कुत्ता होता है. 35-50 किलो वजन वाले ये कुत्ते घर की सुरक्षा के लिए बेहतरीन होते हैं. लेकिन सही मार्गदर्शन के बिना, ये आक्रामक और खतरनाक हो सकते हैं. यह बहुत प्रसिद्ध नसल है क्योंकि इसका सिर बड़ा और शरीर सुडौल होता है. यह नसल ताकतवर, बुद्धिमान और वफादार होती है.
जर्मन शेफर्ड
यह कुत्ता बहुत बुद्धिमान और तेज होता है. यह पुलिस विभाग के लिए बहुत मददगार होता है. यह अजनबियों से तुरंत सतर्क हो जाता है. अगर इसे सही प्रशिक्षण दिया जाए, तो यह परिवार का वफादार रक्षक बन जाता है. लेकिन अगर इसे प्रशिक्षित न किया जाए, तो यह अपने मालिक पर हमला कर सकता है.
डोबर्मन
यह एक ऐसी नस्ल का कुत्ता है जो सीधा, आक्रामक और निडर होता है. कई लोग इसे सुरक्षा के लिए घर पर रखते हैं. ऐसा कहा जाता है कि अगर इसे छोटी उम्र से ही प्रशिक्षित किया जाए तो यह एक बेहतरीन रक्षक बन सकता है.
अमेरिकन बुलडॉग
बुलडॉग का शरीर शक्तिशाली और स्वभाव से आक्रामक होता है. हालांकि यह देखने में डरावना लग सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो यह एक वफादार साथी बन सकता है.
ग्रेट डेन
ग्रेट डेन कुत्तों में सबसे विशालकाय होता है. इसका वजन 90 किलो तक हो सकता है. यह स्वाभाविक रूप से आक्रामक होता है. अगर इसकी देखभाल न की जाए तो यह खतरनाक हो सकता है. लेकिन प्रशिक्षण के साथ यह एक बेहतरीन पालतू कुत्ता बन सकता है.
बॉक्स
यह कुत्ता अपने जबड़ों से कम समय में बहुत नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है. यह बहुत सक्रिय होता है और खेलना पसंद करता है. इसे प्रशिक्षण और देखभाल की जरूरत होती है.
साइबेरियन हस्की
साइबेरियन हस्की भेड़िये जैसा दिखता है. शिकार करने में रुचि रखता है. बाहर रहना बहुत पसंद करता है. इसके लिए विशेष प्रशिक्षण बहुत जरूरी है.
बुल मास्टिफ
बुल मास्टिफ एक निडर और समर्पित नस्ल है अगर इसे छोटी उम्र से ही सही प्रशिक्षण दिया जाए, तो यह परिवार का एक बेहतरीन रक्षक बन जाता है. यह अजनबियों को पहचान लेता है और मालिक को सचेत कर देता है. कुल मिलाकर, ये सभी कुत्ते ताकतवर होते हैं.लेकिन इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. हरियाणा के कुत्ता विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन्हें प्यार, देखभाल और उचित प्रशिक्षण दिया जाए, तो ये हमारे घर की सुरक्षा के लिए एक वफादार सिपाही की तरह खड़े रहेंगे. वरना, विशेषज्ञों का कहना है कि ये अपने पालन-पोषण करने वालों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं.