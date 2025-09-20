ETV Bharat / lifestyle

शेर और बाघ से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये कुत्ते, भूलकर भी घर में न पालें!

Published : September 20, 2025 at 6:48 PM IST | Updated : September 20, 2025 at 8:01 PM IST

कुत्ते कई लोगों के पसंदीदा होते हैं. ये घर में पाले जाने पर सुरक्षा, दोस्ती और प्यार देते हैं. लेकिन कुछ कुत्तों की नस्लें न सिर्फ शक्तिशाली होती हैं, बल्कि खतरनाक भी हो सकती हैं. अगर उन्हें छोटी उम्र से ही सही प्रशिक्षण और देखभाल मिले, तो वे परिवार के सबसे वफादार साथी बन सकते हैं. आइए ऐसी ही कुछ शक्तिशाली कुत्तों की नस्लों पर एक नजर डालते हैं... पिट बुल

विशाल शरीर, मजबूत जबड़े और तेज रफ्तार ये सब पिट बुल की खूबियां हैं. इनका इस्तेमाल शिकार और लड़ाई के लिए किया जाता था. गुस्सा आने पर ये अपने मालिकों को नुकसान पहुंचाने तक की हद तक जा सकते हैं. इसलिए इन्हें पालने से पहले प्रशिक्षण जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन्हें नहीं पाला गया, तो ये अपने पालन-पोषण करने वालों के लिए खतरा बन सकते हैं. शेर और बाघ से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये कुत्ते, भूलकर भी घर में न पालें! (GETTY IMAGES) रोटवीलर

रोटवीलर एक बहुत ही मजबूत कुत्ता होता है. 35-50 किलो वजन वाले ये कुत्ते घर की सुरक्षा के लिए बेहतरीन होते हैं. लेकिन सही मार्गदर्शन के बिना, ये आक्रामक और खतरनाक हो सकते हैं. यह बहुत प्रसिद्ध नसल है क्योंकि इसका सिर बड़ा और शरीर सुडौल होता है. यह नसल ताकतवर, बुद्धिमान और वफादार होती है. जर्मन शेफर्ड

यह कुत्ता बहुत बुद्धिमान और तेज होता है. यह पुलिस विभाग के लिए बहुत मददगार होता है. यह अजनबियों से तुरंत सतर्क हो जाता है. अगर इसे सही प्रशिक्षण दिया जाए, तो यह परिवार का वफादार रक्षक बन जाता है. लेकिन अगर इसे प्रशिक्षित न किया जाए, तो यह अपने मालिक पर हमला कर सकता है.

