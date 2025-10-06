करवा चौथ स्पेशल: आपकी पूजा थाली में ये 7 चीजें जरूर होनी चाहिए
करवा चौथ का व्रत नवविवाहितों के लिए विशेष होता है. पहली बार यह व्रत रखने वालों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए...
Published : October 6, 2025 at 5:25 PM IST
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है. इस वर्ष यह तिथि 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को पड़ रही है. करवा चौथ भारत के उत्तरी क्षेत्रों में हिंदुओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण त्योहार है, इस दिन विवाहित महिलाएं 'निर्जला व्रत' (बिना पानी के उपवास) रखती हैं, करवा चौथ की कथा सुनती हैं और अपने पति की लंबी और स्वस्थ आयु के लिए देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं.
जैसे-जैसे त्यौहार नजदीक आता है, रिचुअल्स को लेकर महिलाओं में उत्साह काफी बढ़ता जाता है. ऐसे में यह सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है कि इन रिचुअल्स का उचित ढंग से पालन किया जाए. करवा चौथ में पूजा की थाली पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें पूजा के दौरान इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें रखी जाती हैं. अगर यह आपका पहला करवा चौथ है, तो इस खबर में आपकी पूजा की थाली के लिए कुछ जरूरी चीजों की एक लिस्ट तैयार की गई है.
यहां आपकी करवा चौथ पूजा थाली के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण वस्तुओं की एक लिस्ट दी गई है, वह इस प्रकार है...
तांबे का लोटा या मिट्टी का लोटै
चांद को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे या मिट्टी के लोटे का उपयोग किया जाता है. चंद्रोदय के बाद अपना व्रत खोलने के लिए अपनी पूजा थाली इसे रखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसके साथ ही यह जल से भरा हुआ लोटा करवा पूजा की मुख्य वस्तु मानी जाती है. यह समृद्धि का प्रतीक है.
फूल और मालाएं
शुद्धता और भक्ति के प्रतीक के रूप में चंद्र देव और मां करवा को ताजा फूल अर्पित किए जाते हैं. इनका उपयोग पूजा स्थल को सजाने के लिए भी किया जाता है.
करवा चौथ के दौरान छलनी का बहुत महत्व होता है. महिलाएं छलनी से चांद और फिर अपने पति को देखती हैं, जिससे व्रत समाप्त होता है. ऐसा माना जाता है कि छलनी में हजारों छेद पति की लंबी उम्र और ढेरों आशीर्वादों का प्रतीक हैं.
मेहंदी
करवा चौथ के दौरान कई महिलाएं मेहंदी लगाती हैं. इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और पारंपरिक रूप से हाथों और कभी-कभी पैरों पर भी लगाया जाता है.
मिठाई
करवा चौथ की थाली में मिठाइयां जरूरी होनी चाहिए. इन्हें चंद्र देव और करवा माता को भी अर्पित किया जाता है. आप मिठाई की जगह लड्डू, खीर और बर्फी जैसे लोकप्रिय व्यंजन अपनी थाली में रख सकते हैं. इस पूजा में मीठे खाद्य पदार्थ का खास महत्व होता है. इसके बाद महिलाएं अपने पति से ये मीठे खाद्य पदार्थ ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ती हैं.
दीया
करवा चौथ की थाली में दीया रखना बेहद जरूरी है. इस पूजा के दौरान, महिलाएं छलनी पर दीया रखती हैं और उसमें से अपने पति को देखती हैं. ऐसा माना जाता है कि दीये की रोशनी रिश्तों के अंधेरे को दूर कर उन्हें प्यार और सकारात्मकता से भर देती है.
अन्य महत्वपूर्ण समाग्री
इसके अलावा, महिलाएं अपनी करवा चौथ थाली को आवश्यक पूजा सामग्री जैसे धूपबत्ती, कच्चा दूध, दही, गंगाजल, दक्षिणा, चंदन, कुमकुम (सिंदूर) और अक्षत (चावल) से खूबसूरती से सजाती हैं, जिनका उपयोग आरती के दौरान किया जाता है.
(डिस्क्लेमर- यहां आपको दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है. यह खबर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर के लिए लिखी गई है.)