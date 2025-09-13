ETV Bharat / lifestyle

IRCTC का शानदार ऑफर, अब सिर्फ 18 हजार में घूम सकेंगे अयोध्या, शिमला, और राजस्थान

IRCTC ने एक शानदार ऑफर की घोषणा की है. वह मात्र 18,000 रुपये में अयोध्या, शिमला और राजस्थान की सैर करा रहा है. जानें यहां...

IRCTC's great offer, now you can visit cities like Ayodhya, Shimla and Rajasthan for just 18 thousand
IRCTC का शानदार ऑफर, अब सिर्फ 18 हजार में घूम सकेंगे अयोध्या, शिमला, और राजस्थान (ANI)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 13, 2025 at 7:53 PM IST

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने यात्रियों के लिए एक शानदार टूर पैकेज की घोषणा की है. यह सिर्फ 18 हजार रुपये में अयोध्या, शिमला, राजस्थान जैसी प्रसिद्ध जगहों की सैर का मौका दे रहा है. इन पैकेजों में स्थानीय दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए ट्रेन यात्रा और कैब सुविधा भी शामिल है. आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए इन पैकेजों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. फिर आप आसानी से अपनी पसंद के पैकेज की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. अब इंतजार किस बात का, आइए जानते हैं इस टूर पैकेज की पूरी जानकारी...

श्री राम दर्शन पैकेज

  • कोलकाता से शुरू होने वाला यह पैकेज 5 रात और 6 दिन का है.
  • इस पैकेज में आप अयोध्या और वाराणसी की सैर कर सकते हैं.
  • दर्शनीय स्थलों पर जाने के लिए कैब की सुविधा भी उपलब्ध होगी.
  • आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर कन्फर्म ट्रेन टिकट के साथ राम मंदिर दर्शन नामक पैकेज उपलब्ध है.
  • आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं.

शुल्क

  • दो लोगों के टूर पैकेज में प्रति व्यक्ति शुल्क: 16,150 रुपये
  • तीन लोगों के टूर पैकेज में प्रति व्यक्ति शुल्क: 15,750 रुपये
  • बच्चों के लिए: 5,250 रुपये

शिमला – कुफरी पैकेज

  • इस पैकेज में पहाड़ों के खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे.
  • चंडीगढ़ से शुरू होने वाली यह यात्रा 3 रात और 4 दिन तक चलेगी.
  • शिमला, हठू माता मंदिर और नारकंडा का दौरा किया जाएगा.
  • पैकेज का नाम शिमला हथू मंदिर नारकंडा पूर्व चंडीगढ़ के साथ.
  • यह पैकेज 6 सितंबर से शुरू हो गया है. टिकट रेलवे की वेबसाइट से आसानी से बुक किए जा सकेंगे.

शुल्क:

  • दो लोगों के टूर पैकेज में प्रति व्यक्ति शुल्क: 16,360 रुपये
  • तीन लोगों के टूर पैकेज में प्रति व्यक्ति शुल्क: 15,160 रुपये
  • बच्चों के लिए: 12,770 रुपये

राजस्थान पैकेज

  • यदि आप राजस्थान के ऐतिहासिक शहरों और खूबसूरत घाटियों का आनंद लेना चाहते हैं तो यह पैकेज आपके लिए उपयुक्त है.
  • जयपुर से शुरू होने वाला यह पैकेज 4 रात और 5 दिन का है.
  • पैकेज में कैब सुविधा भी शामिल है.
  • आप जयपुर, अजमेर, पुष्कर और उदयपुर जा सकते हैं
  • यह पैकेज 6 सितंबर से शुरू हो गया है. टिकट रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किए जा सकेंगे.

शुल्क:

  • दो लोगों के टूर पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क: 12,840 रुपये
  • तीन लोगों के टूर पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क: 11,910 रुपये
  • बच्चों के लिए: 10,530 रुपये

ध्यान देने वाली बात
इन पैकेजों की बुकिंग 15 सितंबर से पहले करानी होगी. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आसानी से टिकट बुक किए जा सकते हैं. धार्मिक यात्रा हो, पहाड़ों की सैर हो या ऐतिहासिक स्थलों की सैर, IRCTC बजट-फ्रेंडली टूर पैकेज के जरिए बंपर ऑफर दे रहा है. तो देर न करें, अभी टिकट बुक करें, सामान पैक करें और यात्रा के लिए तैयार हो जाएं

