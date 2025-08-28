ETV Bharat / lifestyle

भारत के इस खूबसूरत शहर में ट्रैफिक में भी कोई नहीं बजाता हॉर्न, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप - HONKING IS PROHIBITED

क्या आप भारत के किसी ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहां ट्रैफिक जाम होने पर भी आपको गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं देगा?

भारत के इस खूबसूरत शहर में ट्रैफिक में भी कोई नहीं बजाता हॉर्न, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 28, 2025 at 5:33 PM IST

कल्पना कीजिए कि आप सोमवार की सुबह ऑफिस जा रहे हैं, सड़कें लोगों से भरी हैं और ट्रैफिक जाम है. फिर भी कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, ओवरटेक करने की कोशिश नहीं कर रहा या लाइन नहीं तोड़ रहा. क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? जवाब है हां! मिजोरम की राजधानी आइजोल में साल भर यही होता है. आइजोल का स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट वहां की जनता की पहल है. ट्रैफिक और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नो-हॉर्न नीति लागू की गई है, जिससे लोग पहाड़ी और घुमावदार सड़कों पर लंबी कतारों में धीमी गति से गाड़ी चलाने और हॉर्न बजाने से बचते हैं. मतलब, यहां के लोग ट्रैफिक के नियमों का खुद से पालन करके, ट्रैफिक जाम से बचते हैं. अइजोल के लोग हड़बड़ी नहीं करते. न तो ये लोग बार-बार बिना वजह हॉर्न बजाते हैं और न ही एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं

साढ़े तीन लाख से ज्यादा की आबादी वाले आइजोल शहर में लगभग सवा लाख रजिस्टर्ड व्हीकल हैं. कभी-कभी शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में एक-दो घंटे लग जाते हैं - जो कि केवल 15 किलोमीटर है. फिर भी लोग हॉर्न नहीं बजाते है. लोगों का कहना है कि इस शहर के लोग विनम्र और व्यवस्थित हैं. अगर कहीं ट्रैफिक जाम होता है, तो हम समझते हैं कि कोई समस्या है, इसलिए जोर से हॉर्न बजाना कोई समाधान नहीं है.

हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा मिजोरम की राजधानी आइजोल शायद ही कभी राष्ट्रीय सुर्खियों में आता हो. हालांकि, यह शहर अब सोशल मीडिया के जरिए अपने बेहतरीन ट्रैफिक डिसिप्लिन के लिए देशभर में मशहूर हो गया है. बिना हॉर्न बजाए और अव्यवस्था के लंबी कतारों में चलते दोपहिया वाहनों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो को कई न्यूज प्लेटफॉर्म और ब्लॉगर्स ने शेयर किया है, जिससे आइजोल को भारत के एकमात्र 'शांत शहर' का खिताब मिला है. बता दें, आइजोल मिजोरम का सबसे तेजी से बढ़ता शहर है और राज्य का राजनीतिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है. प्रशासनिक मुख्यालय होने के नाते, इस शहर में राज्य विधानसभा और सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान स्थित हैं.

आइजोल के शांत यातायात का असली राज क्या है?
शहर में न तो सख्त पुलिस व्यवस्था है और न ही यातायात नियमों का सख्ती से पालन. इस स्मार्ट यातायात प्रबंधन का राज मिजोरम की संस्कृति में निहित है, जो अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी को मूल मूल्य मानती है और इस खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य के निवासी इनका सख्ती से पालन करते हैं.

आइजोल की अद्भुत यातायात व्यवस्था ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है कि भारत और दुनिया के अधिकांश शहरी केंद्रों के विपरीत, शहर की सड़कें इतनी शांत और शांतिपूर्ण कैसे हैं. अपने व्यवस्थित यातायात के अलावा, आइजोल अपनी स्वच्छता के लिए भी प्रसिद्ध है, यहां सड़कों पर कचरा फेंकते हुए शायद ही कोई आपको मिलेगा.

