अगर आप अपनी आंखों की रोशनी चाहते हैं बढ़ाना, तो आज से ही शुरू कर दें इन सब्जियों को खाना

कई अध्ययनों से पता चला है कि न केवल गाजर, बल्कि कुछ अन्य सब्जियां भी आंखों की रोशनी सुधारने में मदद करती हैं.

अगर आप अपनी आंखों की रोशनी चाहते हैं बढ़ाना, तो आज से ही शुरू कर दें इन सब्जियों को खाना
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 25, 2025 at 7:31 PM IST

4 Min Read
आंखों की रोशनी हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार लेना, पर्याप्त आराम करना और आंखों को साफ रखना जरूरी है. इसलिए, हमें किसी भी उम्र में आंखों की देखभाल के महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए.

बचपन से ही हम सभी ने बड़ों को आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए रोजाना गाजर खाने की सलाह देते सुना है. लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि सिर्फ गाजर ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य सब्जियां भी आंखों की रोशनी बढ़ाने में योगदान देती हैं. आइए जानें कि इनमें से कौन सी सब्जियां...

अगर आप अपनी आंखों की रोशनी चाहते हैं बढ़ाना, तो आज से ही शुरू कर दें इन सब्जियों को खाना

पालक: पालक, जिसे मिल्क पालक भी कहा जाता है, दो एंटीऑक्सीडेंट, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन से भरपूर होता है. ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों और नीली रोशनी से होने वाले नुकसान से आंखों की रक्षा करते हैं. पालक मैक्युलर डिजनरेशन और मोतियाबिंद को रोकने में मदद करता है.एनसीबीआई जर्नल डाइटरी सोर्सेज ऑफ ल्यूटिन एंड जेक्सैंथिन कैरोटेनॉइड्स एंड देयर रोल इन आई हेल्थ में प्रकाशित 2013 के एक अध्ययन के अनुसार , पालक और केल की 4 सप्ताह की हाई खुराक वाले आहार से मैक्युलर पिगमेंट ऑप्टिकल घनत्व में 4फीसदी-5फीसदी की वृद्धि हुई.

शकरकंद: शकरकंद विटामिन ए और बीटा-कैरोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है. विटामिन ए कॉर्निया के स्वास्थ्य को बनाए रखने और रात्रि दृष्टि में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है. प्रतिदिन आहार में एक मध्यम आकार का शकरकंद शामिल करने की सलाह दी जाती है.

अगर आप अपनी आंखों की रोशनी चाहते हैं बढ़ाना, तो आज से ही शुरू कर दें इन सब्जियों को खाना

ब्रोकली: यह सब्जी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. यह रेटिना के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है और ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाती है, जो समय के साथ आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है. हफ्ते में तीन या चार बार अपने आहार में आधा कप उबली हुई ब्रोकली शामिल करने की सलाह दी जाती है.

गाजर: गाजर बीटा-कैरोटीन से भरपूर होती है, जिसे शरीर विटामिन ए में बदल देता है. ये आंखों के संक्रमण के खतरे को कम करती हैं और आंखों को नम रखती हैं. एनसीबीआई पत्रिका में 1999 में प्रकाशित "गाजर, कैरोटीन और अंधेरे में देखना" शीर्षक वाले एक अध्ययन के अनुसार , गाजर खाने से रतौंधी से बचाव हो सकता है. आप दिन में एक गाजर खा सकते हैं, चाहे वह कच्ची हो या पकी हुई, जैसे कि स्टर-फ्राई में.

अगर आप अपनी आंखों की रोशनी चाहते हैं बढ़ाना, तो आज से ही शुरू कर दें इन सब्जियों को खाना

शिमला मिर्च: हालांकि शिमला मिर्च के कई अलग-अलग रंग होते हैं, लाल शिमला मिर्च विटामिन सी से भरपूर होती है. यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आंखों में ब्लड वेसेल्स के स्वास्थ्य को बनाए रखने और मोतियाबिंद के रिस्क को कम करने में मदद करता है.

अगर आप अपनी आंखों की रोशनी चाहते हैं बढ़ाना, तो आज से ही शुरू कर दें इन सब्जियों को खाना

टमाटर: टमाटर में लाइकोपीन प्रचुर मात्रा में होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो रेटिना की रक्षा करता है और उम्र से संबंधित मैक्युलर डिजनरेशन के रिस्क को कम करता है. इनमें विटामिन सी और ए भी होते हैं, जो ओवरऑल आई हेल्थ में सुधार करते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

