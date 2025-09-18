अगर आप भी चाहती हैं मृणाल ठाकुर जैसा चमकदार चेहरा, तो हर रात एक्ट्रेस के बताए टिप्स को अपनाएं
मृणाल ठाकुर ने फिल्मों में खूब नाम कमाया है. हाल ही में एक वीडियो में उन्होंने अपने खूबसूरत चेहरे का राज बताया, जानें क्या?
Published : September 18, 2025 at 7:19 PM IST
खूबसूरत चेहरा हर कोई चाहता है. हालांकि, आजकल की जीवनशैली, खान-पान और प्रदूषण के कारण कई लोगों को चेहरे पर दाग-धब्बे और मुंहासे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कई लोगों को मुंहासों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन समस्याओं से बचने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय आजमाते हैं. बाजार में महंगे प्रोडक्ट भी उपलब्ध हैं. हालांकि, इस बात की संभावना अधिक रहती है कि महंगे और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चेहरे को और नुकसान पहुंचा सकते हैं. लेकिन अब आपको चेहरे की समस्याओं से डरने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों के लिए अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने एक आसान उपाय सुझाया है. मृणाल खुद इन टिप्स को फॉलो करती हैं और सोशल मीडिया पर अपने ब्यूटी सीक्रेट्स शेयर कर चुकी हैं. अगर आप भी मृणाल ठाकुर जैसा हाल्दी और चमकदार चेहरा चाहती हैं, तो नीचे दिए गए टिप्स जरूर अपनाएं...
मृणाल ठाकुर के ब्यूटी टिप्स
कुछ सेलिब्रिटीज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने फैन्स के साथ अपनी स्किनकेयर रूटीन शेयर करते हैं. कुछ दिन पहले, स्टार एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने अपनी दमकती त्वचा का राज बताया. वह महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करतीं. बल्कि अपनी मां के बताए टिप्स अपनाती हैं. ये टिप्स मृणाल की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं. बड़ी होने के बाद भी, वह अपनी मां के ब्यूटी टिप्स को अपनाती हैं. तेलुगु और हिंदी फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय की खूब तारीफ हुई है। इसके अलावा, कई लोग उनकी खूबसूरती के भी दीवाने हैं.
मृणाल की खूबसूरती का राज
मृणाल ठाकुर बादाम के तेल के बारे में जानकारी शेयर करती हैं. वह कहती हैं कि उनकी मां ने उन्हें रोजाना सोने से पहले चेहरे पर बादाम का तेल लगाने की सलाह दी थी. उनका मानना है कि इससे त्वचा में निखार आता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. वह रोज रात को अपने चेहरे पर बादाम का तेल लगाती हैं. इससे मृणाल ठाकुर का चेहरा दमक उठता है.आइए जानें कि क्या बादाम का तेल लगाने से वाकई सुंदरता बढ़ती है...
विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
विशेषज्ञों का कहना है कि बादाम का तेल विटामिन ई, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. ये पोषक तत्व त्वचा को मुलायम, हाइड्रेटेड और चमकदार बनाए रखने के लिए बेहतरीन हैं। बादाम के तेल के नियमित इस्तेमाल से त्वचा की बनावट में निखार आता है. यह चेहरे के रूखेपन को कम करता है. साथ ही, यह चेहरे को प्राकृतिक चमक भी देता है. इसके साथ ही, बादाम का तेल चेहरे पर काले घेरे, महीन रेखाओं और सूजन को कम करने में मदद करता है. बादाम के तेल के ठंडे और सुखदायक गुण त्वचा को आराम पहुंचाते हैं.
बादाम के तेल से मालिश करने से क्या होता है?
एनआईएच के अनुसार, बादाम के तेल का इस्तेमाल प्राचीन चीनी, आयुर्वेदिक और Greco-Persian medicine में किया जाता था. बादाम के तेल का इस्तेमाल सोरायसिस और एक्जिमा जैसी रूखी त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता था. बादाम का तेल त्वचा पर हाइपरट्रॉफिक निशानों को कम करने में भी मदद करता है. बादाम के तेल में एमोलिएंट और स्क्लेरोसेंट गुण होते हैं. जब बादाम के तेल से चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश की जाती है, तो यह त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है. इससे चेहरे पर नुरल चमक और ताजगी आती है.
किसे ध्यान रखना चाहिए?
- विशेषज्ञों का कहना है कि तैलीय त्वचा वाले लोगों के लिए बादाम के तेल की सिफारिश नहीं की जाती है, क्योंकि इससे मुंहासे हो सकते हैंं.
- जिन लोगों की त्वचा बहुत संवेदनशील है या जिन्हें बादाम से एलर्जी है, उन्हें इसे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए.
- बादाम का तेल पूरे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें. अगर ऐसा करने के बाद आपको खुजली या जलन महसूस हो, तो इस उपाय को न आजमाएं
- इसके अलावा, हमेशा साफ, ड्राई स्किन पर ही तेल लगाएं.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी डॉक्टर से सलाह करना सबसे अच्छा है.)