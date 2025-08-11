बरसात के मौसम में बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा सिर्फ मौसम में बदलाव के कारण ही नहीं, बल्कि हमारे खानपान के कारण भी होता है. इस दौरान पाचन क्रिया धीमी होती है, इसलिए आसानी से पचने वाला खाना खाने की सलाह दी जाती है. आइए, जानते हैं कि इस मौसम में खानपान को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...

तला हुआ खाना न खाएं

बरसात के मौसम में हममें से कई लोगों का गरमागरम भाजी, समोसे या तला हुआ खाना खाने का मन करता है. लेकिन, विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान तला हुआ और तले हुए खाद्य पदार्थ अच्छे नहीं होते. ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान पाचन तंत्र धीमा हो जाता है. जिससे पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं. इसके अलावा, ऐसा भोजन वजन बढ़ने और अन्य बीमारियों का कारण भी बन सकता है. इसलिए, सलाह दी जाती है कि इनसे जितना दूर रहें, उतना ही बेहतर है.

स्ट्रीट फूड न खाएं

विशेषज्ञों का कहना है कि पानी पूरी जैसे स्ट्रीट फूड खाने से डायरिया और पीलिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं. उनका कहना है कि इसकी वजह इन्हें बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला दूषित पानी होता है. वे यह भी कहते हैं कि बाहर मिलने वाले फलों के जूस से दूर रहना चाहिए. अगर आपका मन करे, तो आप पानी पूरी या जूस घर पर खुद बनाकर खा या पी सकते हैं

जरूरत पड़ने पर ही फल और सब्जियां काटें

कुछ ऑफिस जाने वाली महिलाएं एक रात पहले ही फल और सब्जियां काट लेती हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के मौसम में यह तरीका सही नहीं है. क्योंकि आप चाहे कितनी भी सावधानी से कटे हुए फल और सब्जियां रखें, इस मौसम में वातावरण में नमी अधिक होने के कारण उन पर बैक्टीरिया जमा होने की संभावना रहती है. उन्हें इस तरह खाने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए बेहतर है कि इसे तभी काटा जाए जब इसका उपयोग आवश्यक हो.

मीट: विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के मौसम में बहुत अधिक मीट खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान पाचन तंत्र धीमा हो जाता है. इसलिए, मानसून के मौसम में इनसे जितना हो सके दूर रहने की सलाह दी जाती है. मछली और झींगा जैसे समुद्री खाद्य पदार्थों से भी दूर रहने की सलाह दी जाती है.

इसके अलावा: विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के मौसम में भी नियमित रूप से व्यायाम करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है. वे यह भी कहते हैं कि पेट भरकर खाने की बजाय थोड़ा-थोड़ा खाना बेहतर है, जिससे अपच से बचाव हो सकता है. वे यह भी सलाह देते हैं कि पर्याप्त पानी पीने और खाने से पहले हाथ धोने जैसी आदतें बारिश के मौसम में बीमारियों से बचाव में मदद कर सकती हैं.

क्या खाएं

विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के मौसम में विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर फल, खासकर चेरी, अनार, बेरी, आलूबुखारा और सेब, जो सिर्फ इसी मौसम में मिलते हैं, खाने से हम बीमार होने से बच सकते हैं. वे फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सब्जियां ज्यादा खाने और हर चीज को ठंडा होने से पहले गरमागरम खाने की भी सलाह देते हैं. एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी के एक अध्ययन के अनुसार , चूंकि मानसून के मौसम में कुछ प्रकार की सब्जियों और फलों में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए मौसमी फल खाना बेहतर होता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं.)