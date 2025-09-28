Glass Skin: कोरियाई ग्लासी लुक के लिए अपनाएं ये घरेलू टिप्स
Published : September 28, 2025 at 5:55 PM IST
कोरियाई लोगों की त्वचा हमेशा गोरी, सुंदर और जवां रहती है. वे अक्सर अपने एक्सरसाइज और खान-पान की वजह से फिट और जवां दिखते हैं. कोरियाई लोग पोषक तत्वों से भरपूर आहार खाते हैं और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं. इसके अलावा, कुछ खान-पान की आदतें भी कोरियन ब्यूटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. कोरियन लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए पारंपरिक चाय और रिलैक्सेशन तकनीकों का उपयोग करते हैं. इसके अलावा, कोरियाई संस्कृति ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा देती है. ऐसे में अगर आप भी कोरियन लोगों की तरह हेल्दी और ग्लास स्किन चाहते हैं, तो इस खबर में दिए गए टिप्स को पढ़ें...
हाल ही में, सोशल मीडिया पर कोरियन ब्यूटी का चलन काफी बढ़ गया है. ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट कई महिलाओं के लिए एक आकर्षक आदर्श बन गया है. आजकल अधिकांश महिलाएं ग्लास स्किन की चाहत रखती हैं, ग्लास स्किन यानी अंदर से हाइड्रेटेड और बाहर से चमकदार और मुलायम त्वचा. ऐसे में बहुता सी महिलाएं इसे पाने की चाहत में सीरम और केमिकल ट्रीटमेंट पर लाखों रुपये खर्च कर देती हैं. लेकिन डॉ. विवेक जोशी का कहना है कि घरेलू नुस्खों से भी कोरियाई लोगों की तरह ग्लास स्किन पाई जा सकती है. उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इन टिप्स को शेयर किया है.
कोरियन ब्यूटी और ग्लास स्किन पाने के लिए करें ये घरेलु उपाय
चावल का पेस्ट: एक कटोरी चावल रात भर भिगोएं. सुबह उसका एक चिकना पेस्ट बना लें. उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएं इस पेस्ट से अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश करें. फिर इसे 15-20 मिनट तक लगा रहने दें और धो लें. ऐसा हफ्ते में दो बार करें और आपको एक-दो महीने में अपनी त्वचा में अच्छा बदलाव नजर आएगा.
चावल का पानी: चावल का पानी त्वचा के लिए एक अच्छे टोनर का काम करता है. एक कटोरी चावल को 4-5 बार धोएं, 2-3 कप पानी डालें और 10-12 घंटे के लिए भिगो दें. फिर इसे छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें. इसे दिन में दो बार अपने चेहरे पर स्प्रे करें.
एलोवेरा जेल: एलोवेरा जेल त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है. ग्लोइंग स्किन के लिए, एलोवेरा जेल में विटामिन ई जेल मिलाकर सोने से पहले नाइट क्रीम की तरह इस्तेमाल करें. ऐसा एक महीने तक करने से त्वचा के दाग-धब्बे कम हो जाएंगे और चेहरा निखर जाएगा. इन आसान घरेलू नुस्खों से आप बिना किसी साइड इफेक्ट के कम खर्च में निखरी त्वचा पा सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इन नुस्खों को अपनाकर आप खूबसूरत, निखरी त्वचा पा सकते हैं.
अंग्रेजी दवाओं की जगह जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल
यदि आप भी इनके जैसी त्वचा और ग्लो चाहते हैं, तो फास्ट फूड जैसे जंक फूड से बचें. क्योंकि, इससे अपका पाचन स्वास्थ्य को बना रहेगा और वजन भी कंट्रोल में रहेगा. कोरियाई लोगों का चिकित्सा के प्रति एक अलग दृष्टिकोण है. ये लोग अंग्रेजी दवाओं की जगह जड़ी-बूटियों और एक्यूप्रेशर जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को स्वास्थ्य दिनचर्या के हिस्से के रूप में अपनाते हैं
कोरियाई आदतों को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने से आपको हमेशा युवा और स्वस्थ शरीर प्राप्त करने में मदद मिल सकती है. दैनिक आहार और जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलावों से स्वास्थ्य के साथ-साथ सुंदरता भी संभव है.
