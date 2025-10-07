ETV Bharat / lifestyle

रात में चेहरे पर बर्फ रगड़ने के फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप, जानें किस तरह करें फेस आइसिंग

बर्फ के टुकड़े त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. ये त्वचा की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं. दिन में एक बार बर्फ के टुकड़े लगाने से रक्त संचार बढ़ता है, रोमछिद्र सिकुड़ते हैं, सूजन और लालिमा कम होती है और त्वचा मुलायम और जवां बनी रहती है. इसके अलावा, बर्फ के टुकड़ों से चेहरे की मालिश करने से और भी कई फायदे मिलते हैं. लेकिन कई लोग स्किन को हेल्दी और जवां बनाए रखने के लिए बर्फ के टुकड़ों का एक से अधिक बार इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या एक से अधिक बार ये बर्फ के टुकड़े वाकई त्वचा के लिए फायदेमंद हैं? या नहीं? आइए जानें...

विशेषज्ञों का कहना है कि स्वस्थ और चमकदार त्वचा पाने के लिए लोगों को दिन में सिर्फ एक बार ही बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए. हालांकि बर्फ के टुकड़े त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा इस्तेमाल से आपकी त्वचा रूखी हो सकती है.

चेहरे पर आइसिंग से किसे बचना चाहिए?

चेहरे पर आइसिंग करना अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ परिस्थितियों और स्थितियों में इससे दूर रहना चाहिए, जैसे कि...

पतली या संवेदनशील त्वचा: चेहरे पर आइसिंग से जलन और लालिमा हो सकती है, विशेष रूप से उन लोगों में जिनकी त्वचा पहले से ही संवेदनशील है

ब्रोकन कैपिलरीज या टूटी हुई केशिकाएं: टूटी हुई केशिकाएं त्वचा की सतह के ठीक नीचे फैली हुई या बढ़ी हुई छोटी ब्लड वेसेल्स होती हैं, जो लाल या बैंगनी धब्बों या मकड़ी के जाले जैसी रेखाओं के रूप में दिखाई देती हैं. अगर आपको अपनी त्वचा के नीचे छोटी लाल रेखाओं का जाल दिखाई दे, तो बर्फ लगाने से बचें, क्योंकि इससे वे और खराब हो सकती हैं और घाव भरने में बाधा आ सकती है.