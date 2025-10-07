रात में चेहरे पर बर्फ रगड़ने के फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप, जानें किस तरह करें फेस आइसिंग
Published : October 7, 2025 at 7:46 PM IST
बर्फ के टुकड़े त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. ये त्वचा की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं. दिन में एक बार बर्फ के टुकड़े लगाने से रक्त संचार बढ़ता है, रोमछिद्र सिकुड़ते हैं, सूजन और लालिमा कम होती है और त्वचा मुलायम और जवां बनी रहती है. इसके अलावा, बर्फ के टुकड़ों से चेहरे की मालिश करने से और भी कई फायदे मिलते हैं. लेकिन कई लोग स्किन को हेल्दी और जवां बनाए रखने के लिए बर्फ के टुकड़ों का एक से अधिक बार इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या एक से अधिक बार ये बर्फ के टुकड़े वाकई त्वचा के लिए फायदेमंद हैं? या नहीं? आइए जानें...
विशेषज्ञों का कहना है कि स्वस्थ और चमकदार त्वचा पाने के लिए लोगों को दिन में सिर्फ एक बार ही बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए. हालांकि बर्फ के टुकड़े त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा इस्तेमाल से आपकी त्वचा रूखी हो सकती है.
चेहरे पर आइसिंग से किसे बचना चाहिए?
चेहरे पर आइसिंग करना अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ परिस्थितियों और स्थितियों में इससे दूर रहना चाहिए, जैसे कि...
पतली या संवेदनशील त्वचा: चेहरे पर आइसिंग से जलन और लालिमा हो सकती है, विशेष रूप से उन लोगों में जिनकी त्वचा पहले से ही संवेदनशील है
ब्रोकन कैपिलरीज या टूटी हुई केशिकाएं: टूटी हुई केशिकाएं त्वचा की सतह के ठीक नीचे फैली हुई या बढ़ी हुई छोटी ब्लड वेसेल्स होती हैं, जो लाल या बैंगनी धब्बों या मकड़ी के जाले जैसी रेखाओं के रूप में दिखाई देती हैं. अगर आपको अपनी त्वचा के नीचे छोटी लाल रेखाओं का जाल दिखाई दे, तो बर्फ लगाने से बचें, क्योंकि इससे वे और खराब हो सकती हैं और घाव भरने में बाधा आ सकती है.
चेहरे की प्रक्रियाएं: यदि आप कॉस्मेटिक सर्जरी, लेजर, पील्स या किसी अन्य प्रक्रिया से उबर रहे हैं, तो चेहरे पर आइसिंग (और अन्य कोई भी हस्तक्षेप जो आपके डॉक्टर द्वारा विशेष रूप से अनुशंसित नहीं है) न करवाएं, बल्कि अपनी त्वचा को प्राकृतिक रूप से ठीक होने दें.
इस तरह करें चहरे आइसिंग
बर्फ के टुकड़े बनाने के लिए आप एलोवेरा की मदद भी ले सकते हैं. बर्फ के टुकड़ों में एलोवेरा मिलाना ज्यादा फायदेमंद होता है. एलोवेरा जेल को पानी या अन्य सामग्री के साथ मिलाकर आइस क्यूब ट्रे में जमाकर बर्फ के टुकड़े बनाए जा सकते हैं. इन क्यूब्स को चेहरे पर लगाने से त्वचा को आराम मिलता है, सूजन कम होती है और त्वचा में निखार आता है. स्क्रबिंग के बाद इन क्यूब्स का इस्तेमाल करने से त्वचा को आराम और जलन से राहत मिलती है.
सोने से पहले अपनी त्वचा पर बर्फ के टुकड़े लगाना बेहद फायदेमंद होता है. इससे आपकी त्वचा को कुछ घंटों के लिए आराम मिलती है. अगर आपके चेहरे की त्वचा में जलन हो रही है, तो बर्फ के टुकड़े फायदेमंद होते हैं. बेहतर होगा कि बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल दिन में एक बार से ज्यादा न करें.
(डिस्क्लेमर- यहां आपको दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है. यह खबर शोध और अध्ययन के आधार पर के लिए लिखी गई है.)