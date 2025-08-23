हम में से कई महिलाएं पीरियड्स के शुरुआती दिनों में दर्द और अन्य समस्याओं से जूझती हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडीन नामक केमिकल के कारण होता है, यह केमिकल गर्भाशय में संकुचन और ऐंठन का कारण बनता है. मासिक धर्म एक महिला के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत कठिन समय होता है. पहले, बहुत सी महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती थीं. लेकिन समय के साथ यह सैनिटरी पैड में बदल गया. फिर, टैम्पोन और मेंस्ट्रुअल कप का जमाना आया. हालांकि अब कई महिलाएं कप का इस्तेमाल करने लगी हैं, लेकिन अभी भी कई महिलाएं पैड का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल को लेकर उनके मन में अभी भी कई शंकाएं हैं. आज की खबर में मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल और रखरखाव से जुड़ी सभी जानकारी जानिए...

पैड की तुलना में मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल आसान

देवास मध्य प्रदेश की महिलारोग विशेषज्ञ डॉ प्राची माहेश्वरी बताती हैं की पैड की तुलना में मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान होता है. मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने से पहले आपके मन में कुछ चिंताएं और शंकाएं हो सकती हैं. ऐसे में इन बातों को जानने से आपको अपने लिए सही कप चुनने और इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी

मेंस्ट्रुअल कप का कैसे करें इस्तेमाल, जानें इससे जुड़े हर सवाल का जवाब (Getty Images)

कई आकारों में उपलब्ध

यह कप बाजार में विभिन्न आकारों में उपलब्ध है. यह मेंस्ट्रुअल कप औषधीय सिलिकॉन से बना है. इस कप को योनि के अंदर डालना आसान है, इसे किसी भी मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है.

मासिक धर्म कप का इस्तेमाल कौन कर सकता है?

जिन महिलाओं ने कभी यौन संबंध नहीं बनाए हैं या जिन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उनके लिए छोटे कप का इस्तेमाल करना बेहतर है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कप का इस्तेमाल दर्दनाक हो सकता है. अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है, तो मध्यम आकार का कप सबसे अच्छा है. अगर वह पर्याप्त नहीं है, तो आप बड़े आकार के कप का इस्तेमाल कर सकती हैं. अगर आप नियमित रूप से यौन संबंध बनाती हैं, तो मध्यम आकार का कप आमतौर पर उपयुक्त होता है.

यह मेंस्ट्रुअल कप के उपयोग के कारण और फायदे

शुरुआत में यह मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है. लेकिन धीरे-धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी. जिन लोगों को कप इस्तेमाल करने का अनुभव है, वे कहते हैं कि यह सुविधाजनक है. अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो, तो बेहतर होगा कि आप शुरुआत में कप का इस्तेमाल न करें. आप कप का इस्तेमाल उस दिन से करें जब ब्लीडिंग कम हो रहा हो.

मेंस्ट्रुअल कप की स्वच्छता कैसे बनाए रखें

पहली बार इस्तेमाल करने के बाद, मेंस्ट्रुअल कप को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले 5-10 मिनट के लिए उबलते पानी में रखें. मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल 8 से 12 घंटे तक किया जा सकता है. अगर आपको ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है, तो इसे 4 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है. कप भर जाने पर, खून को बाहर निकाल दें, ठंडे पानी से धोएं और फिर से अपनी योनि में डाल लें.

एक मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग कितने समय तक किया जा सकता है?

एक मेंस्ट्रुअल कप सही देखभाल और उपयोग के साथ ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है. यह एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है जो मेडिकल-ग्रेड सिलिकॉन, रबर या इलास्टोमर से बना होता है . इसे साफ करने के लिए हर चक्र के बीच उबालना और बाद में ठीक से सुखाकर रखना महत्वपूर्ण है.

इस कप का इस्तेमाल कैसे करें और अलग-अलग स्वास्थ्य स्थितियों में इसका इस्तेमाल कैसे करें, यह जानने के लिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं. पीसीओडी जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अधिक रक्तस्राव हो सकता है. ऐसे लोगों का खून अक्सर गाढ़ा होता है. ऐसे लोग पैड बदलने की तरह ही कप को बार-बार साफ करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही, नियमित अंतराल पर यह भी देखते रहना चाहिए कि कप भरा है या नहीं. एक बार जब आपको इस कप के इस्तेमाल की आदत हो जाएगी, तो आपको खुद-ब-खुद पता चल जाएगा कि कप भरा है या नहीं.

स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए.

मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बहुत जरूरी है. कप इस्तेमाल करते समय भी स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए. कप डालते समय अपने हाथ जरूर धोएं. कप को दिन में कम से कम दो बार साफ़ करना चाहिए. कप में रक्तस्राव से कोई बीमारी नहीं होती. लेकिन स्वच्छता जरूरी है. अगर आप इसे साफ करते, रखते या इस्तेमाल करते समय सावधानी नहीं बरतते, तो संक्रमण का खतरा हो सकता है.

मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कैसे करते हैं

कप गर्भाशय के निचले हिस्से में डाला जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग कप के पिछले हिस्से को खींचकर इसे निकालते हैं. अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए, तो इस जगह पर एक छोटा सा कट लग सकता है. अगर आप इसे सही तरीके से निकालते हैं, तो कोई समस्या नहीं है. कप निकालने के लिए हमें अपना अंगूठा और तर्जनी उंगली अंदर डालनी होती है. पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर इसे बाहर निकालना बेहतर होता है. कप के इस्तेमाल से योनि में संक्रमण होने की भी कोई चिंता नहीं रहती है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)