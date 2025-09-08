ETV Bharat / lifestyle

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें?

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें? ( GETTY IMAGES )

जरूरी सामग्री तेल के दाग हटाने के लिए आपको बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए आपको घर में मौजूद सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी, जो हर घर में आसानी से मिल जाती हैं. वो हैं...

इस बारे में कंटेंट क्रिएटर शशांक अलशी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद आसान टिप शेयर की है. शशांक अलशी के अनुसार, इन दागों को हटाने के लिए आपको घर में मौजूद सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है. उन्होंने बताया कि इस उपाय से आप केवल 10 मिनट मेंही कपड़ों पर लगे तेल के दाग हटा सकते हैं. आइए खबर में जानते हैं कैसे...

खाना बनाते या कुछ खाते समय कपड़ों पर तेल के दाग लग जाते हैं. कपड़ों पर तेल के दाग लगना बहुत आम बात है. लेकिन, ये दाग कपड़ों की खूबसूरती बिगाड़ देते हैं. वहीं, कपड़ों पर लगे तेल के दाग हटाना भी बहुत मुश्किल होता है. अच्छी तरह धोने के बाद भी ये पूरी तरह से साफ नहीं होते. कई लोग महंगे डिटर्जेंट और तरह-तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इन दागों पर इसका ज्यादा असर नहीं होता. ऐसे में, आज इस खबर के जरिए जानते हैं कि घर पर ही कम खर्च में अपने कपड़ों से तेल के जिद्दी दाग ​​कैसे हटाएं...

बेकिंग सोडा

डिशवॉशिंग लिक्विड

कैसे करें उपयोग

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें? (GETTY IMAGES)

सबसे पहले तेल से सने कपड़े लें. उनके नीचे एक प्लेट या मोटा कार्डबोर्ड रख दें।

इससे दाग कपड़े के दूसरी तरफ नहीं फैलेगा.

अब दाग वाली जगह पर बेकिंग सोडा अच्छी तरह लगाएं.

इसमें डिशवॉशिंग लिक्विड की कुछ बूंदें डालें.

दोनों को हल्के हाथों मिलाकर पेस्ट बना लें और दाग पर अच्छी तरह लगाएं

फिर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें.

दस मिनट बाद कपड़ों को साफ पानी से धो लें.

शशांक का कहना है कि ऐसा करने से दाग पूरी तरह से निकल जाएगा.

यह कैसे काम करता है?

बेकिंग सोडा एक नेचुरल सफाई एजेंट की तरह काम करता है. बेकिंग सोडा कपड़े से तेल सोख लेता है और फिर उसे कपड़े से अलग कर देता है. दूसरी ओर, डिशवॉशिंग लिक्विड में ग्रीस और तेल के दाग हटाने के गुण होते हैं. जब आप इन दोनों को मिलाकर दाग पर लगाते हैं, तो ये प्रभावी रूप से काम करते हैं. इससे तेल के दाग हल्के हो जाते हैं. अंततः, धोने के बाद दाग आसानी से निकल जाते हैं. यह उपाय बहुत आसान है. हालांकि, कुछ अन्य उपाय भी हैं जो कारगर हो सकते हैं. वे इस तरह है...

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें? (GETTY IMAGES)

नींबू

कपड़ों से तेल के दाग हटाने में नींबू कारगर है. यह दाग हटाने का सबसे सस्ता और बेहतरीन विकल्प है. नींबू एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है. इसे दाग पर रगड़कर हटाया जा सकता है. इसके लिए, दाग वाली जगह पर नींबू का रस लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर साफ पानी से धो लें.

टिशू पेपर ट्रिक

कपड़ों पर लगे तेल के दाग साफ करने के लिए सबसे पहले दाग को टैल्कम पाउडर से अच्छी तरह ढक लें. अब कपड़ों के ऊपर और नीचे दाग वाली जगह पर टिशू पेपर रखें. फिर आयरन बॉक्स को गर्म करके पेपर पर रगड़ें. ऐसा करने से कपड़ों पर लगे तेल के दाग आधे पाउडर और आधे टिशू पेपर द्वारा सोख लिए जाएंगे. फिर कपड़ों को किसी नियमित डिटर्जेंट से साफ करें. इससे कपड़ों पर लगे तेल के दाग आसानी से निकल जाएंगे.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)