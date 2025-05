ETV Bharat / lifestyle

ऐसे बनाएं स्वादिष्ट साउथ इंडियन टमाटर चटनी, दोपहर के भोजन और नाश्ते दोनों के लिए एकदम परफेक्ट - HOW TO MAKE TOMATO CHUTNEY

ऐसे बनाएं स्वादिष्ट साउथ इंडियन टमाटर चटनी, दोपहर के भोजन और नाश्ते दोनों के लिए एकदम परफेक्ट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : May 21, 2025 at 8:18 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 8:28 PM IST 3 Min Read

टमाटर भारतीय व्यंजनों की जान है. टमाटर के बिना कई व्यंजन अधूरे हैं. कई लोग टमाटर के बिना सब्जियों की कल्पना भी नहीं कर सकते. कई लोग टमाटर की चटनी को रोटी, सब्जी और चावल के साथ खाना पसंद करते हैं. चटनी में टमाटर की चटनी का स्थान पहला होता है. भारतीय व्यंजनों में चटनी का महत्वपूर्ण स्थान है. खाने में अलग-अलग तरह की चटनियां खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद करती हैं. टमाटर की चटनी हम हर मौसम में खा सकते हैं. टमाटर की चटनी न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है. आज हम आपके लिए टमाटर की चटनी की रेसिपी लेकर आए हैं. बैचलर्स के लिए यह रेसिपी बेहद खास है. इस चटनी को बनाने के लिए 10 मिनट काफी हैं और इसे बनाने की विधि भी बेहद सरल है. ऐसे बनाएं स्वादिष्ट साउथ इंडियन टमाटर चटनी, दोपहर के भोजन और नाश्ते दोनों के लिए एकदम परफेक्ट (ETV Bharat)

Last Updated : May 21, 2025 at 8:28 PM IST