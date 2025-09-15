ETV Bharat / lifestyle

गर्भावस्था के दौरान गैस की समस्या से कैसे बचें? डॉक्टर से जानें

हाई फाइबर वाले खाद्य पदार्थ पेट की समस्याओं का कारण बनते हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं में पेट फूल सकता है, जानिए इससे कैसे बचें...

How to avoid gas problems during pregnancy? Know from the doctor
गर्भावस्था के दौरान गैस की समस्या से कैसे बचें? डॉक्टर से जानें (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 15, 2025 at 7:49 PM IST

4 Min Read
गर्भवती महिलाओं में गैस्ट्रिक समस्याएं सबसे आम और परेशान करने वाली समस्याओं में से एक हैं. पेट फूलना, गैस, बेचैनी और पेट भरा हुआ महसूस होना जैसी समस्याएं लगभग सभी गर्भवती महिलाओं में आम हैं. हार्मोनल बदलावों से लेकर खान-पान में बदलाव तक, यह समस्या कई कारणों से हो सकती है.

क्लाउड9 ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, गुरुग्राम की प्रसूति एवं स्त्री रोग निदेशक डॉ. सेठना जैन कहती हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में होने वाले विभिन्न शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तनों के कारण पेट में तकलीफ होना आम बात है. आइए जानें कि गर्भावस्था के दौरान पेट में तकलीफ के मुख्य कारणों और इस समस्या से निपटने के तरीकों के बारे में डॉक्टर क्या कहती हैं...

गर्भवती महिलाओं में पेट की समस्याओं के कारण

  • हार्मोनल बदलाव: गर्भावस्था के दौरान, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है. इससे पाचन प्रणाली की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं. इससे पाचन धीमा हो जाता है और गैस का उत्पादन बढ़ जाता है. इससे पेट फूल सकता है.
  • गर्भाशय से दबाव: जैसे-जैसे गर्भाशय बढ़ता है, यह आंतों पर दबाव डालता है. इससे गैस का पाचन तंत्र से होकर गुजरना मुश्किल हो सकता है. इससे पेट में कई तरह की तकलीफें भी हो सकती हैं.
  • पाचन तंत्र में बदलाव: गर्भावस्था के बाद, पाचन तंत्र के सामान्य कामकाज में कुछ बदलाव आते हैं. इससे कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
  • डाइट में बदलाव: कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना जिनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है या जो पेट की समस्याएं पैदा करते हैं, पेट फूलने का कारण बन सकते हैं.
  • फ्लूइड रिटेंशन: गर्भवती महिलाओं में अक्सर फ्लूइड रिटेंशन होता है, जिसके कारण पेट फूलना और गैस हो सकती है.
  • हवा निगलना: जल्दी-जल्दी खाना, खाते समय बात करना, या स्ट्रॉ से पानी पीने से बहुत ज्यादा हवा निगलने की समस्या हो सकती है. इससे पेट फूल सकता है.

गर्भावस्था के दौरान पाचन संबंधी समस्याएं महिलाओं के लिए बहुत परेशानी का कारण बन सकती हैं और दैनिक कार्य करना मुश्किल बना सकती हैं. ऐसी समस्याओं के इलाज और रोकथाम के कुछ उपाय यहां दिए गए हैं!

बार-बार खाना खाएं: एक बार में अधिक ना खाएं, थोड़ा-थोड़ा, हल्का खाना बार-बार खाएं. इससे गैस बनने से रोकने में मदद मिलती है.

गैस पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से बचें: बीन्स, गोभी, कार्बोनेटेड पेय और उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें, क्योंकि ये गैस और सूजन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

हाइड्रेटेड रहें: रोजाना खूब पानी पिएं. इससे कब्ज से बचाव होगा और पाचन क्रिया बेहतर होती है.

नियमित रूप से व्यायाम करें: पाचन में सहायता करने और पेट फूलने जैसी समस्याओं से बचने के लिए पैदल चलना और योग जैसे व्यायाम करें.

अपने भोजन को अच्छी तरह चबाएं: अपने भोजन को अच्छी तरह चबाएं. इससे हवा निगलने की संभावना कम होगी और पाचन क्रिया बेहतर होती है.

हाई फाइबर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें: बहुत अधिक फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाने से पेट फूल सकता है. अगर आप हाई फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो आपको पर्याप्त पानी पीना चाहिए.

कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से बचें: कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए ऐसे ड्रिंक्स से बचें. इसके बजाय हर्बल चाय या हर्बल ड्रिंक्स का सेवन करें.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

