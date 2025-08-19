आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपने खान-पान की आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं. नतीजतन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम धीरे-धीरे गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती हैं. ऐसे में, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद पर आधारित कुछ नियम शेयर किए हैं. इसमें बताया गया है कि कैसे जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलावों के जरिए आप न सिर्फ पाचन क्रिया को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं.

आयुष मंत्रालय के अनुसार, आयुर्वेद हमें न केवल यह बताता है कि क्या खाना चाहिए, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे और कब खाना चाहिए. भोजन करते समय शांत वातावरण, सकारात्मक विचार और अच्छी संगति का होना जरूरी है. क्रोध, भय और स्ट्रेस जैसी नकारात्मक भावनाएं पाचन क्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं

पानी पीने का सही तरीका

भोजन को धीरे-धीरे चबाने से न केवल उसका स्वाद बेहतर होता है, बल्कि डाइजेस्टिव एंजाइम भी एक्टिव होते हैं. इससे भोजन का पाचन ठीक से होता है और गैस व अपच जैसी पेट की समस्याओं से बचाव होता है. आयुर्वेद के अनुसार, खाना खाते समय पानी पीना फायदेमंद होता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है. डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए, खाने के 40 से 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए.

भोजन के बीच में पानी पीना सही है?

हममें से अधिकांश लोग एक गिलास पानी के बिना खाना नहीं खा पाते हैं. वहीं, कुछ लोगों का कहना हैं कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए. लेकिन आपको बता दें कि खाने के बीच में कुछ घूंट पानी पीना बेहद फायदेमंद है. हालांकि, खाने के दौरान ज्यादा पानी पीना सही नहीं है. वहीं, खाने के 40 से 45 मिनट बाद पानी पीना लाभकारी होता है.

खानें के तुरंत बाद पानी पीने से ये समस्याएं हो सकती है...

खाने के तुरंत बाद ज्यादा मात्रा में पानी पीने से पेट के एसिड और पाचन एंजाइम कमजोर हो सकते हैं और पाचन हेल्थ प्रभावित हो सकता है. डाइजेशन प्रोसेस में गड़बड़ी से बचने के लिए खानें के तुरंत बाद ज्यादा पानी ना पीएं.

जल्दी-जल्दी पानी पीने से पेट में सूजन और कई तरह की परेशानी हो सकती है. इससे इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बिगाड़ सकता है. इसलिए पानी को धीरे-धीरे पीना ही सही तरीका है ताकि शरीर इसे आसानी से अब्जॉर्ब कर सके.

खाने के तुरंत बाद फ्रिज में रखा या बहुत ठंडा पानी पीना खतरनाक हो सकता है. ऐसा करने से चर्बी जम जाती है और पाचन एंजाइम धीमे हो जाते हैं. इससे पेट में ऐंठन भी हो सकती है. इसके लिए कमरे के तापमान का या गुनगुना पानी चुनें, इससे पाचन तंत्र बेहतर होगा. भोजन के दौरान पानी पीने के ये गलत तरीके हैं.

सीजनल फूड्स का अधिक सेवन करें

आयुर्वेद इस बात पर जोर देता है कि भोजन फ्रेश और सीजनल होना चाहिए. भोजन चुनते समय शरीर की प्रकृति का ध्यान रखना भी जरूरी है. इसके साथ ही, रात का खाना हल्का होना चाहिए और 8 बजे तक खाया जाना चाहिए. ताकि सोने से पहले शरीर को पचने का पर्याप्त समय मिल सके.

भारी भोजन खाने से बचें.

ज्यादा तेल वाले खाने से पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे गैस, एसिडिटी और अन्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का कहना है कि दिन का मुख्य भोजन दोपहर में और रात में हल्का भोजन करना बेहतर होता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)