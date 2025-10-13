एक व्यक्ति को दिन में कितनी बार खाना चाहिए? जानें रात के खाने का सही समय
हर किसी की खाने की आदतें अलग-अलग होती हैं. कुछ लोग दिन में दो बार खाते हैं, कुछ तीन बार, कुछ कम बार, जानें यहां...
Published : October 13, 2025 at 7:50 PM IST
हेल्दी और सेहतमंद रहने के लिए पौष्टिक भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है. भोजन करने का तरीका, समय और मात्रा भी महत्वपूर्ण हैं.आप कब, कैसे और कितना खाते हैं, ये सभी स्वस्थ आदतों के अभिन्न अंग हैं. धीरे-धीरे और सोच-समझकर खाना, अपनी भूख और तृप्ति के संकेतों को समझना और सही समय पर खाना बेहद जरूरी है. हर किसी की खाने की आदतें अलग-अलग होती हैं. कुछ लोग दिन में दो बार, कुछ तीन बार, कुछ कम, और कुछ चार या उससे ज्यादा बार खाते हैं. तो, इस लेख में जानें कि दिन में कितनी बार खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है.
दिन में कितनी बार खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है.
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक और कई विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को दिन में तीन बार भरपूर भोजन करना चाहिए, इसमें नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना शामिल है. वहीं, भोजन के बीच 3 से 4 घंटे का अंतर रखना एक अच्छा नियम है. स्नैक्स भी बहुत जरूरी हैं. हालांकि, आप जो स्नैक्स खाते हैं वह स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए. नियमित रूप से स्नैक्स खाने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है और पाचन क्रिया बेहतर होती है.
नाश्ता
विशेषज्ञों के अनुसार, नाश्ता रोजाना करना चाहिए. इसे खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल घुलने में मदद मिलती है. रात भर के उपवास के बाद नाश्ता शरीर को ऊर्जा देने जैसा है. यह शरीर को एक्टिव रखता है और आलस्य से बचाता है. हालांकि, जब आप जानते हैं कि नाश्ता जरूरी है, तो आपको यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या खाना है. नाश्ता हमेशा हेल्दी होना चाहिए. सुनिश्चित करें कि इसमें जंक और प्रोसेस्ड फूड के बजाय प्रोटीन हो. अंडे और पनीर नाश्ते के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. नाश्ता हमें अगले भोजन तक भूख का एहसास नहीं होने देता. इसलिए, आपको नाश्ते में भरपूर प्रोटीन खाना चाहिए. फाइबर खाना भी अच्छा होता है. ऐसा कहा जाता है कि जो लोग नाश्ता नहीं करते हैं उनका वजन नाश्ता करने वालों की तुलना में अधिक बढ़ता है.
दोपहर का भोजन
मॉडर्न सोसाइटी में, हम अक्सर यह कहावत सुनते हैं, "नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है. लेकिन दुनिया भर के दर्जनों देशों में, दोपहर के भोजन का सांस्कृतिक महत्व है. कई अध्ययनों में, शोधकर्ताओं ने पाया है कि स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन किसी भी अन्य जनसांख्यिकीय समूह की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है. अधिकांश स्कूलों में नाश्ता उपलब्ध नहीं होता, इसलिए, दोपहर का भोजन ही एकमात्र ऐसा भोजन है जो छात्रों को पूरे दिन एनर्जी देता है.
दोपहर का भोजन करने से दोपहर के समय आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, जिससे आपको दिन भर के लिए जरूरी एनर्जी मिलती है. विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आप सुस्त महसूस कर रहे हैं, तो एक छोटा सा दोपहर का भोजन भी आपकी एनर्जी को अपडेट कर सकता है और आपको अगले कई घंटों के लिए तरोताजा और तैयार महसूस करा सकता है. बच्चों के लिए, दोपहर का भोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह समय होता है जब उन्हें दिन भर के लिए पोषक तत्व और विटामिन मिलते हैं. एक संतुलित दोपहर का भोजन तीन क्षेत्रों में सुधार कर सकता है: शारीरिक विकास, अनुभूति और व्यवहार. इनके बिना, किसी छात्र का मानसिक या शारीरिक विकास लगभग असंभव है. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के एक अध्ययन से पता चला है कि "जिन स्कूलों में स्वस्थ स्कूल लंच विक्रेता के साथ अनुबंध होता है, उनके छात्र राज्यव्यापी उपलब्धि परीक्षणों में बेहतर अंक प्राप्त करते हैं."
रात का खाना
रात का खाना जरूरी है क्योंकि यह शरीर को रात के कामों के लिए जरूरी पोषक तत्व और कैलोरी प्रदान करता है. यह स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है, जैसे ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करना, अच्छी नींद को बढ़ावा देना और मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करना शामिल है.
रात के खाने में कब और क्या खाना चाहिए?
रात का खाना सोने से 3-4 घंटे पहले खा लेना चाहिए ताकि पाचन ठीक रहे. भोजन हल्का, संतुलित और फाइबर व प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए. रात के समय सुपाच्य भोजन करें, जिससे नींद अच्छी आती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है.
सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है?
किसी व्यक्ति को दिन में कितनी बार खाना चाहिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि यह Ideal Frequency Lifestyle, मेटाबॉलिज्म और लक्ष्यों जैसे व्यक्तिगत फैक्टर्स पर निर्भर करता है. ज्यादातर लोग पारंपरिक रूप से दिन में तीन बार भोजन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भूख और एनर्जी के लेवल को नियंत्रित करने के लिए दिन भर में 2-3 बार ज्यादा या 5-6 बार कम मात्रा में भोजन करना फायदेमंद लग सकता है. इसमें सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कुल दैनिक कैलोरी सेवन और संतुलित आहार लेना, न कि केवल भोजन की संख्या.
क्या कम खाने से मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है
जैसे हर चीज के बारे में मिथक होते हैं, वैसे ही खाने के बारे में भी कई मिथक हैं. यह एक मिथक है कि कम खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा. कम खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर नहीं होता, बल्कि धीमा हो जाता है. जब आप बहुत कम कैलोरी लेते हैं, तो आपका शरीर एनर्जी बचाने के लिए धीमा हो जाता है. अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए, पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना, पर्याप्त प्रोटीन लेना, सक्रिय रहना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)