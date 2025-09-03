ETV Bharat / lifestyle

एक दिन में कितनी कैलोरी बर्न करनी चाहिए? एक्सपर्ट से जानें कैलोरी कम करने के सुरक्षित तरीके

आप स्वस्थ तरीके से शरीर का वजन कम करना चाहते हैं तो आपको सीमित मात्रा में कैलोरी बर्न करनी चाहिए, जानिए एक दिन में कितनी...

How many calories should one burn in a day? Learn from experts safe ways to reduce calories
एक दिन में कितनी कैलोरी बर्न करनी चाहिए? एक्सपर्ट से जानें कैलोरी कम करने के सुरक्षित तरीके (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 3, 2025

मोटापा या अधिक वजन एक ऐसी समस्या है जिसका सामना आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं. ज्यादातर लोग वजन कम करने के लिए डाइटिंग, वॉकिंग, योग और एक्सरसाइज जैसे कई तरीके अपना रहे हैं. ये सभी तरीके शरीर में कैलोरी बर्न करते हैं. हालांकि, कई लोगों का मानना ​​है कि अगर शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा तो वजन तेजी से कम होगा. लेकिन यह वजन कम करने का हेल्दी तरीका नहीं है. क्योंकि अगर शरीर एक दिन में ज्यादा कैलोरी बर्न करता है तो इसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. अगर आप हेल्दी तरीके से शरीर का वजन कम करना चाहते हैं तो आपको सीमित मात्रा में कैलोरी बर्न करनी चाहिए. ज्यादा कैलोरी बर्न करने से शरीर को नुकसान हो सकता है. ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि एक दिन में कितनी कैलोरी बर्न करनी चाहिए. आइए इस खबर में इंदौर की स्पोर्ट्स कोच तथा फिटनेस एक्सपर्ट राखी सिंह से जानते है...

आपको प्रतिदिन कितनी कैलोरी जलानी (कैलोरी बर्न) चाहिए?

How many calories should one burn in a day? Learn from experts safe ways to reduce calories
एक दिन में कितनी कैलोरी बर्न करनी चाहिए? एक्सपर्ट से जानें कैलोरी कम करने के सुरक्षित तरीके (GETTY IMAGES)
फिटनेस एक्सपर्ट राखी सिंह
के अनुसार, आपको एक दिन में 300 से 500 कैलोरी बर्न करनी चाहिए. हालांकि, हर किसी की शारीरिक क्षमता और आहार अलग-अलग होता है. ऐसे में, आप दिन भर में कितनी कैलोरी बर्न करते हैं, यह आपके आहार और शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करता है. अगर आप 25 से 35 प्रतिशत फैट का सेवन करते हैं, तो डाइट एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको प्रतिदिन 300 से 400 कैलोरी कम करनी चाहिए. वहीं, अगर आप एक दिन में 35 फीसदी फैट का सेवन करते हैं, तो आपको 500 कैलोरी कम करनी चाहिए
How many calories should one burn in a day? Learn from experts safe ways to reduce calories
एक दिन में कितनी कैलोरी बर्न करनी चाहिए? एक्सपर्ट से जानें कैलोरी कम करने के सुरक्षित तरीके (GETTY IMAGES)

कैलोरी बर्न कैसे करें?

  • नियमित रूप से लगभग 40 मिनट व्यायाम करें
  • रोजाना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें
  • ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी पीने की आदत डालें.
  • दिन में 5-6 बार थोड़ा-थोड़ा करके खाने की आदत डालें. एक साथ सब कुछ खाने से बचें.
  • नाश्ता नियमित रूप से करें. इसे छोड़ें नहीं.
  • कम वसा वाला खाना खाएं.
  • पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है. विशेषज्ञ दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं

कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ

How many calories should one burn in a day? Learn from experts safe ways to reduce calories
एक दिन में कितनी कैलोरी बर्न करनी चाहिए? एक्सपर्ट से जानें कैलोरी कम करने के सुरक्षित तरीके (GETTY IMAGES)
  • शरीर का वजन कम करने के लिए आप कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ खा सकते हैं. जैसे कि
  • साबुत अनाज खाने से आपको लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं होगा. इससे आप अधिक कैलोरी नहीं खाएंगे. अपने आहार में रागी, साजा और ज्वार जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करें.
  • बादाम में कैलोरी बहुत कम होती है. 10 से 12 बादाम में 100 कैलोरी होती है. इसीलिए बादाम को स्नैक आइटम के रूप में शामिल करें.
  • वजन कम करने के लिए आप अपने आहार में अंडे शामिल कर सकते हैं. अंडे में कैलोरी बहुत कम होती है. इस वजह से अधिक कैलोरी बर्न करने की जरूरत नहीं होती है.
  • आप मछली भी शामिल कर सकते हैं. लेकिन याद रखें कि बहुत ज्यादा तली हुई मछली न खाएं. बहुत ज्यादा तली हुई मछली खाने से शरीर का वजन बढ़ता है.
  • अगर आप कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहते हैं, तो सूरजमुखी के बीज एक अच्छा विकल्प हैं.

आप इस तरह से भी कैलोरी बर्न कर सकते हैं.

How many calories should one burn in a day? Learn from experts safe ways to reduce calories
एक दिन में कितनी कैलोरी बर्न करनी चाहिए? एक्सपर्ट से जानें कैलोरी कम करने के सुरक्षित तरीके (GETTY IMAGES)

कैलोरी बर्न करने के लिए कई लोग जिम जाते हैं. कुछ लोग कठिन एक्सरसाइज भी करते हैं. हालांकि, आप कुछ मजेदार काम करके भी कैलोरी बर्न कर सकते हैं. आप घर के काम, घर में झाड़ू-पोछा, कपड़े धोना आदि करके कैलोरी बर्न कर सकते हैं. इसके साथ ही आप डांस करके भी कैलोरी बर्न कर सकते हैं. आप अपने पार्टनर या बच्चों और परिवार के सदस्यों के साथ कुछ देर डांस करके कैलोरी बर्न कर सकते हैं. डांस करने से न सिर्फ कैलोरी बर्न होती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है. शॉपिंग करने से भी कैलोरी बर्न होती है. शॉपिंग के लिए लोग खूब पैदल चलते हैं. इससे कैलोरी बर्न होती है.

शरीर का वजन कम करने के लिए कैलोरी बर्न करना बहुत जरूरी है. अगर आप ज्यादा फैट वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो आपको ज्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी. लेकिन याद रखें कि एक दिन में 500 कैलोरी से ज्यादा न बर्न करें. इससे आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे. इसके अलावा, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

