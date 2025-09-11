बॉयोटेक क्रांति की राह पर है इंडिया, मात्र 11 साल में 100 से 10 हजार हो गए स्टार्टअप
BIRAC के एमडी डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि भारत की बॉयोटेक क्रांति एक साल के भीतर 5,000-10,000 नौकरियां पैदा कर सकती है.
Published : September 11, 2025 at 1:10 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र अपने इतिहास में अभूतपूर्व बदलाव का अनुभव कर रहा है. एक समय कुछ ही संकेन्द्रित, उच्च पूंजी वाले खिलाड़ियों का क्षेत्र रहा जैव प्रौद्योगिकी अब सीमित पहुंच से निकल कर देश भर में लगभग 10,000 स्टार्टअप्स और सैकड़ों इनक्यूबेटर्स के व्यापक क्षेत्र में पहुंच गया है. इस संबंध में लग रहा है कि देश भर में बॉयोफाउंड्रीज और बॉयोमैन्युफैक्चरिंग केंद्रों का तेजी से विकास हो रहा है.
इस क्रांतिकारी दृष्टिकोण के साथ, क्षितिज पर एक स्पष्ट दृष्टि उभर कर आती है. भारत को जैव-उत्पादों के आयात पर कम निर्भरता, औद्योगिक स्थिरता और अगली पीढ़ी के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए एक विश्व-अग्रणी जैव-विनिर्माण क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता है.
ईटीवी भारत के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के एमडी डॉ. जितेंद्र कुमार ने भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उछाल की यात्रा, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की. उनके स्पष्ट विचार इस बात पर असाधारण रूप से मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करते हैं कि देश अब तक कितनी दूर तक पहुंच चुका है और आगे भी कितना आगे बढ़ना चाहता है.
20 अरब डॉलर से 106.5 अरब डॉलर तक: विकास का एक दशक: भारत की जैव-अर्थव्यवस्था की अविश्वसनीय वृद्धि पर विचार करते हुए, डॉ. कुमार ने कहा, "हम जैव-अर्थव्यवस्था में 106.5 अरब डॉलर पर हैं, और 300 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं. पिछला दशक परिवर्तनकारी रहा है. उदाहरण के लिए, 2014 में, जैव-अर्थव्यवस्था लगभग 20-30 अरब डॉलर थी, और अब 12 वर्षों के बाद, जैव-अर्थव्यवस्था लगभग 106.5 अरब डॉलर पर है. यह निरंतर वृद्धि परिवर्तनकारी रही है."
यह वृद्धि न केवल राजस्व के संदर्भ में है, बल्कि उस उद्यमशीलता की भावना में भी है जिसे जैव प्रौद्योगिकी ने पूरे भारत में फैलाया है. "2014 में, इस क्षेत्र में मुश्किल से 100 स्टार्टअप थे, शायद 500 से भी कम. आज, 2024 में, यह संख्या लगभग 10,000 तक पहुंच गई है. यह संख्या अपने आप में एकमात्र उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह जैव प्रौद्योगिकी में पैदा हो रही आर्थिक आशा को दर्शाती है. अधिक से अधिक नवप्रवर्तक आगे आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें इस क्षेत्र में भविष्य दिखाई दे रहा है."
इन्क्यूबेशन इकोसिस्टम: नवाचार के लिए प्लग-एंड-प्ले: एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब हमें एहसास हुआ कि भारत में शैक्षणिक अनुसंधान के लिए समर्पित इन्क्यूबेशन केंद्रों का अभाव है. डॉ. कुमार ने याद करते हुए कहा: "कई शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों में इन्क्यूबेशन केंद्र नहीं थे. इसलिए, 2012 से शुरू करके, हमने देश भर में ये केंद्र बनाए. आज, लगभग 100 इन्क्यूबेशन केंद्र हैं. ये केवल प्लग-एंड-प्ले लैब नहीं हैं; ये मार्गदर्शन, वित्तपोषण, नेटवर्किंग, ब्रांडिंग, और एक स्टार्टअप को नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हर चीज प्रदान करते हैं."
इसके अलावा, वित्तपोषण सहायता का एक स्तरीकृत स्तर भी था. "शुरुआत में, हमारे पास विभिन्न अनुदान थे, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी प्रज्वलन अनुदान, जिसकी उस समय लगभग ₹50 लाख की राशि थी. उत्पाद विकास के लिए लगभग ₹5 करोड़ के बड़े अनुदान और लगभग ₹5-7 करोड़ के व्यावसायीकरण अनुदान भी थे. स्तरीकृत प्रणाली ने स्टार्टअप्स को विकास के विभिन्न स्तरों पर कोई वित्तपोषण न मिलने की चिंता को कम कर दिया." एकमात्र बाधा जो बची थी, वह थी पैमाना.
डॉ. कुमार द्वारा उठाए गए सबसे असाधारण बिंदुओं में से एक वह था जिसे "मृत्यु की घाटी" कहा जाता है, जो नवाचार का वह स्तर है जो आशाजनक है, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण विस्तार नहीं पा रहा है. "वित्त पोषण और इनक्यूबेशन के बावजूद, हम वास्तविक विकास नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास पायलट पैमाने और cGMP सुविधाएं, क्लीनरूम और विनिर्माण केंद्र नहीं थे. इस क्षमता के बिना, वे बड़े पैमाने पर निर्माण भी नहीं कर पा रहे थे. यही कारण है कि BioE3 नीति देश के हर हिस्से में बायोफाउंड्री और बायोमैन्युफैक्चरिंग केंद्र स्थापित करने पर केंद्रित थी."
ये बॉयोफाउंड्री एक 'डिजाइन-निर्माण-परीक्षण-सीखना' पाइपलाइन प्रदान करके क्षमता का निर्माण करती हैं, जहां सहयोगी समय पर उत्पादों पर काम कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर कोई यह जांचना चाहता है कि उनके पास मौजूद क्लोन जीन उनके इच्छित अणु का उत्पादन करता है या नहीं. पहले उन्हें यह काम धीरे-धीरे और अलग-अलग करना पड़ता था.
बॉयोफाउंड्रीज ने इस प्रक्रिया को समान बना दिया है, क्योंकि कम्प्यूटेशनल टूल्स और उच्च थ्रूपुट सुविधाएं उन्हें रिकॉर्ड समय में डिज़ाइन-बिल्ड-टेस्ट-लर्न चरण को दोहराने की अनुमति देती हैं. अब तक, लगभग ₹400 करोड़ के सरकारी सहयोग से 21 बायोफाउंड्रीज शुरू की जा चुकी हैं, और ₹1,500 करोड़ का एक बड़ा फंड भी निर्माणाधीन है.
वैश्विक स्थिति: आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए: वैश्विक स्तर पर, बायोफाउंड्री की अवधारणा एक दशक पहले उभरी थी, लेकिन 2019 में ही ग्लोबल बॉयोफाउंड्री एलायंस ने औपचारिक रूप लिया. "2019 में, इस एलायंस की शुरुआत दुनिया भर में लगभग 40 सदस्यों के साथ हुई थी. उस समय, भारत में एक भी सदस्य नहीं था. आज, हमारे पास 21 सदस्य हैं. भले ही वैश्विक स्तर पर लगभग 100 बायोफाउंड्री हों, लेकिन भारत अब लगभग पांचवें हिस्से के लिए जिम्मेदार है. यह महत्वपूर्ण है, और यह दर्शाता है कि प्रगतिशील नीतियों के साथ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं."
इससे चीन जैसे देशों पर निर्भरता भी कम होती है. "ज़्यादातर समय हम आयात पर निर्भर थे. अब, अपने स्वयं के जैव-विनिर्माण केंद्रों के साथ, हम प्रवेश बाधाओं को कम कर सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं, और वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं."
साझेदारियां और वैश्विक सहयोग: भारत की रणनीति सीमित नहीं है. BIRAC और DBT ने मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किए हैं. "राष्ट्रीय बॉयोफार्मा मिशन के माध्यम से विश्व बैंक के साथ और ग्रैंड चैलेंजेज इंडिया पहल के तहत गेट्स फाउंडेशन के साथ हमारी साझेदारियां हैं. हम विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य वैश्विक एजेंसियों के साथ भी काम कर रहे हैं. आगे चलकर, और भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सामने आएंगे क्योंकि हमारी नीतियाँ दूरदर्शी हैं."
नौकरियां और कौशल: जैव-अर्थव्यवस्था के माध्यम से रोजगार: भारत की जैव-प्रौद्योगिकी क्रांति में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं. डॉ. कुमार ने बताया कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. "बॉयोइन्फॉर्मेटिशियन और माइक्रोब\योलॉजिस्ट से लेकर लैब टेक्नीशियन, प्रोसेस इंजीनियर और वैज्ञानिकों तक, हर स्तर पर रोजगार सृजित होंगे. हम इंजीनियरिंग को जीव विज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो दोनों को समझ सकें. 3-4 कर्मचारियों से शुरू होने वाले स्टार्टअप अक्सर कुछ वर्षों में 25-30 कर्मचारियों तक पहुंच जाते हैं. पहले से ही 10,000 स्टार्टअप के साथ, कुल रोजगार सृजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है."
उन्होंने अनुमान लगाया, "एक साल के भीतर, हम 5,000-10,000 नौकरियां पैदा करने में सक्षम होंगे, यदि इससे भी अधिक नहीं."
BioE3: अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार का संयोजन: स्थायित्व भारत के जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण का मूल है. डॉ. कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि जैव-विनिर्माण केवल मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से निर्माण के बारे में है.
“BioE3 का अर्थ है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी. आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ-साथ चलना चाहिए. दशकों से, हमारा विकास रसायन विज्ञान, रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स पर आधारित रहा है, जिससे पर्यावरणीय क्षति हुई है. जैव-विनिर्माण हमें रासायनिक मार्गों को हरित, टिकाऊ प्रक्रियाओं से बदलने का अवसर देता है.”
उन्होंने भारत के व्यापक विकास दृष्टिकोण की ओर भी इशारा किया, “पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला आर्थिक विकास वास्तविक विकास नहीं है. BioE3 के साथ, हम अपने विकास मॉडल के डीएनए में स्थिरता को समाहित कर रहे हैं.”
आगे की चुनौतियां: विनियमन और पूंजी: प्रगति के बावजूद, बाधाएं बनी हुई हैं. "पहली चुनौती नियामकीय है. हमारे नियामक अभी भी कई उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए रास्ते विकसित कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस जटिल क्षेत्र में स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करने के लिए RAPA, नियामक मामले और नीति वकालत विभाग, की स्थापना की है.
दूसरी चुनौती वित्तपोषण की है हमारे पास जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रारंभिक चरण की उद्यम पूंजी की पर्याप्त कमी है। हालांकि नया ₹1 लाख करोड़ का अनुसंधान एवं विकास नवाचार कोष एक स्वागत योग्य कदम है, हमें और अधिक निजी पूंजी आकर्षित करनी होगी."
फिर भी, वह आशावादी बने हुए हैं, "जब BIRAC किसी नवाचार को वित्तपोषित करता है, तो उद्यम पूंजीपति उसका अनुसरण करते हैं. इसका कई गुना प्रभाव पड़ता है. मेरा मानना है कि वित्तपोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान हो जाएगा, और भारत अपने जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्यों को पार कर जाएगा."
उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "हमारा लक्ष्य 2030 तक 300 अरब डॉलर का है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इसे पार कर जाएंगे. इसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है, इनक्यूबेटर, फंडिंग, बायोफाउंड्री, वैश्विक सहयोग और स्थिरता. अगले 5 वर्षों में, भारत जैव प्रौद्योगिकी और जैव विनिर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करेगा. स्टार्टअप और नवप्रवर्तक इस क्रांति की रीढ़ हैं. बायोई3 चैलेंज और राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क के साथ, हम युवाओं को डिजाइन, नवाचार और बदलाव का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं. इस तरह भारत जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा."
ये भी पढ़ें - भारत ने लॉन्च किया पहला नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क, उन्नत जैव विनिर्माण को प्रोत्साहित करना लक्ष्य