ETV Bharat / lifestyle

बॉयोटेक क्रांति की राह पर है इंडिया, मात्र 11 साल में 100 से 10 हजार हो गए स्टार्टअप

बीआईआरएसी के एमडी डॉ. जितेंद्र कुमार 29 अगस्त, 2025 को ताज महल, नई दिल्ली में आयोजित 17वें सीआईआई ग्लोबल मेडटेक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए. ( फोटो: X/@BIRAC_2012 )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 11, 2025 at 1:10 PM IST 9 Min Read

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र अपने इतिहास में अभूतपूर्व बदलाव का अनुभव कर रहा है. एक समय कुछ ही संकेन्द्रित, उच्च पूंजी वाले खिलाड़ियों का क्षेत्र रहा जैव प्रौद्योगिकी अब सीमित पहुंच से निकल कर देश भर में लगभग 10,000 स्टार्टअप्स और सैकड़ों इनक्यूबेटर्स के व्यापक क्षेत्र में पहुंच गया है. इस संबंध में लग रहा है कि देश भर में बॉयोफाउंड्रीज और बॉयोमैन्युफैक्चरिंग केंद्रों का तेजी से विकास हो रहा है. इस क्रांतिकारी दृष्टिकोण के साथ, क्षितिज पर एक स्पष्ट दृष्टि उभर कर आती है. भारत को जैव-उत्पादों के आयात पर कम निर्भरता, औद्योगिक स्थिरता और अगली पीढ़ी के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए एक विश्व-अग्रणी जैव-विनिर्माण क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता है. ईटीवी भारत के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के एमडी डॉ. जितेंद्र कुमार ने भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उछाल की यात्रा, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की. उनके स्पष्ट विचार इस बात पर असाधारण रूप से मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करते हैं कि देश अब तक कितनी दूर तक पहुंच चुका है और आगे भी कितना आगे बढ़ना चाहता है. 20 अरब डॉलर से 106.5 अरब डॉलर तक: विकास का एक दशक: भारत की जैव-अर्थव्यवस्था की अविश्वसनीय वृद्धि पर विचार करते हुए, डॉ. कुमार ने कहा, "हम जैव-अर्थव्यवस्था में 106.5 अरब डॉलर पर हैं, और 300 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं. पिछला दशक परिवर्तनकारी रहा है. उदाहरण के लिए, 2014 में, जैव-अर्थव्यवस्था लगभग 20-30 अरब डॉलर थी, और अब 12 वर्षों के बाद, जैव-अर्थव्यवस्था लगभग 106.5 अरब डॉलर पर है. यह निरंतर वृद्धि परिवर्तनकारी रही है." यह वृद्धि न केवल राजस्व के संदर्भ में है, बल्कि उस उद्यमशीलता की भावना में भी है जिसे जैव प्रौद्योगिकी ने पूरे भारत में फैलाया है. "2014 में, इस क्षेत्र में मुश्किल से 100 स्टार्टअप थे, शायद 500 से भी कम. आज, 2024 में, यह संख्या लगभग 10,000 तक पहुंच गई है. यह संख्या अपने आप में एकमात्र उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह जैव प्रौद्योगिकी में पैदा हो रही आर्थिक आशा को दर्शाती है. अधिक से अधिक नवप्रवर्तक आगे आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें इस क्षेत्र में भविष्य दिखाई दे रहा है." इन्क्यूबेशन इकोसिस्टम: नवाचार के लिए प्लग-एंड-प्ले: एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब हमें एहसास हुआ कि भारत में शैक्षणिक अनुसंधान के लिए समर्पित इन्क्यूबेशन केंद्रों का अभाव है. डॉ. कुमार ने याद करते हुए कहा: "कई शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों में इन्क्यूबेशन केंद्र नहीं थे. इसलिए, 2012 से शुरू करके, हमने देश भर में ये केंद्र बनाए. आज, लगभग 100 इन्क्यूबेशन केंद्र हैं. ये केवल प्लग-एंड-प्ले लैब नहीं हैं; ये मार्गदर्शन, वित्तपोषण, नेटवर्किंग, ब्रांडिंग, और एक स्टार्टअप को नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हर चीज प्रदान करते हैं." इसके अलावा, वित्तपोषण सहायता का एक स्तरीकृत स्तर भी था. "शुरुआत में, हमारे पास विभिन्न अनुदान थे, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी प्रज्वलन अनुदान, जिसकी उस समय लगभग ₹50 लाख की राशि थी. उत्पाद विकास के लिए लगभग ₹5 करोड़ के बड़े अनुदान और लगभग ₹5-7 करोड़ के व्यावसायीकरण अनुदान भी थे. स्तरीकृत प्रणाली ने स्टार्टअप्स को विकास के विभिन्न स्तरों पर कोई वित्तपोषण न मिलने की चिंता को कम कर दिया." एकमात्र बाधा जो बची थी, वह थी पैमाना. डॉ. कुमार द्वारा उठाए गए सबसे असाधारण बिंदुओं में से एक वह था जिसे "मृत्यु की घाटी" कहा जाता है, जो नवाचार का वह स्तर है जो आशाजनक है, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण विस्तार नहीं पा रहा है. "वित्त पोषण और इनक्यूबेशन के बावजूद, हम वास्तविक विकास नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास पायलट पैमाने और cGMP सुविधाएं, क्लीनरूम और विनिर्माण केंद्र नहीं थे. इस क्षमता के बिना, वे बड़े पैमाने पर निर्माण भी नहीं कर पा रहे थे. यही कारण है कि BioE3 नीति देश के हर हिस्से में बायोफाउंड्री और बायोमैन्युफैक्चरिंग केंद्र स्थापित करने पर केंद्रित थी." ये बॉयोफाउंड्री एक 'डिजाइन-निर्माण-परीक्षण-सीखना' पाइपलाइन प्रदान करके क्षमता का निर्माण करती हैं, जहां सहयोगी समय पर उत्पादों पर काम कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर कोई यह जांचना चाहता है कि उनके पास मौजूद क्लोन जीन उनके इच्छित अणु का उत्पादन करता है या नहीं. पहले उन्हें यह काम धीरे-धीरे और अलग-अलग करना पड़ता था. बॉयोफाउंड्रीज ने इस प्रक्रिया को समान बना दिया है, क्योंकि कम्प्यूटेशनल टूल्स और उच्च थ्रूपुट सुविधाएं उन्हें रिकॉर्ड समय में डिज़ाइन-बिल्ड-टेस्ट-लर्न चरण को दोहराने की अनुमति देती हैं. अब तक, लगभग ₹400 करोड़ के सरकारी सहयोग से 21 बायोफाउंड्रीज शुरू की जा चुकी हैं, और ₹1,500 करोड़ का एक बड़ा फंड भी निर्माणाधीन है.