बस शुक्रवार को इलायची से करें ये उपाय, घर से गरीबी भाग जाएगी, खूब होगी पैसे की आमदनी - HOW TO ATTRACT MONEY ASTROLOGY

इलायची के इस एक उपाय से आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं. जानिए क्या है यह उपाय...

Home remedies to get rid of debt, Home remedies to increase income, Astrological tricks
बस शुक्रवार को इलायची से करें ये उपाय, घर से गरीबी भाग जाएगी, खूब होगी पैसे की आमदनी (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 31, 2025 at 7:00 AM IST

3 Min Read

प्रसिद्ध ज्योतिषी मचीराजू किरण कुमार का कहना है कि अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इलायची का एक छोटा सा उपाय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है. इलायची के इस एक उपाय से आर्थिक तंगी दूर होती है. इस उपाय का नाम है "त्रिकोणीय इलायची दीपक उपाय". आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा असरदार होने के लिए इसे शुक्रवार के दिन करना बेहतर होता है. ज्योतिषी कहते हैं कि इस एक उपाय को करने से सभी आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और परिवार के सभी सदस्य खुश रहते हैं. आइए अब देखते हैं कि कैसे करें ऐसा ही एक शक्तिशाली त्रिभुजीय इलायची दीपक उपाय...

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए इलायची का उपाय क्यों जरूरी है?

मान्यताओं के अनुसार, इलायची का संबंध शुक्र ग्रह से है. शुक्र को सुख, समृद्धि, प्रेम और धन का कारक माना जाता है और इलायची इन क्षेत्रों में सुधार लाने में सहायक मानी जाती है. ऐसा माना जाता है कि इलायची शुक्र ग्रह को बहुत प्रिय है. इलायची का प्रयोग करके व्यक्ति अपने जीवन में धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है.

इस उपाय को करने के लिए हमें 108 इलायची का प्रयोग करना होगा. अगर हम इलायची से यह उपाय करते हैं, तो शुक्र के सभी दोष दूर हो जाएंगे. इससे परिवार की आर्थिक तंगी दूर होती है और अपार धन की प्राप्ति होती है.

ऐसे करें यह उपाय, ये है नियम...

  • सबसे पहले एक चांदी की थाली लें. उसमें केसर डालकर त्रिभुज बनाएं
  • त्रिभुज के बीच में चावल से 'श्रीं' अक्षर बनाएं
  • फिर एक कटोरी में ठीक 108 इलायची लें.
  • त्रिभुज के पास तीन दीपक रखें. गाय के घी से दीपक जलाएं और सुगंधित अगरबत्ती भी जलाएं.
  • अब एक इलायची लें और उसे चांदी की थाली के बीच में श्रीं अक्षर पर रखें. इस समय "ॐ श्री दैन्य भेदन्य स्वाहा:" मंत्र का जाप करें.
  • यह मंत्र बोलते हुए, 108 इलायची को श्रीं अक्षर पर रखें और 108 बार मंत्र का जाप करें. फिर आरती करें.
  • अब इन 108 इलायची को लाल कपड़े में लपेटकर कांच के किसी बर्तन में छिपा दें.
  • अगले दिन, यही पूजा फिर से करें और उसे लपेटकर कांच के बर्तन में रख दें.
  • ऐसा 21 दिनों तक करें. फिर इन इलायची को साल भर के लिए कांच के किसी बर्तन में छिपा कर रख दें.
  • एक साल बाद इन इलायची को कहीं भी बहते पानी में छोड़ दें.
  • मचीराजू किरण कुमार ने बताया कि इस उपाय को करने से कर्ज का बोझ उतर जाएगा और आर्थिक समस्याएं दूर होंगी.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी केवल कुछ वास्तु विशेषज्ञों के द्वारा वास्तु शास्त्र में वर्णित बिंदुओं के आधार पर दिए गए हैं, साथ ही, पाठकों को ध्यान देना चाहिए कि इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इस पर कितना विश्वास करना है, यह पूरी तरह से आपका निजी मामला है)

