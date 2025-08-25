भारत के महानगरों में घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं. कई लोगों के लिए अपना घर खरीदना एक अधूरा सपना बन गया है. साथ ही, किराये की दरें तेजी से बढ़ रही हैं. नतीजतन, शहरवासियों के लिए अकेले रहना या छोटे फ्लैट से थोड़े बड़े फ्लैट में जाना मुश्किल होता जा रहा है. शहर की इस आर्थिक तंगी और एकाकी जीवनशैली के बीच, सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर कुछ नए ट्रेंड तेजी से उभर रहे हैं. इसके साथ ही रिश्तों के मायने भी बदल गए हैं. अब लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से रिश्ते बना रहे हैं. ऐसा ही एक रिश्ता है होबोसेक्सुअलिटी (Hobosexuality), जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. यह शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह एक वास्तविक सामाजिक और आर्थिक व्यवहार का नाम है. आइए जानते हैं कि यह क्या है और इसके क्या मायने हैं.

क्या है होबोसेक्सुअलिटी

डॉ. मीरा साह क्लिनिकल साइकोलॉजी का कहना है कि होबोसेक्सुअलिटी दो शब्दों (होबो और सेक्सुअलिटी) से मिलकर बना है. यहां होबो का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अस्थायी या आर्थिक रूप से वंचित हो, और सेक्सुअलिटी का मतलब है रोमांटिक या शारीरिक संबंध. आसान शब्दों में, होबोसेक्सुअलिटी का मतलब है किसी के साथ सिर्फ आर्थिक जरूरतों या जिंदगी की जरूरतों के लिए रोमांटिक या फिजिकल रिलेशन बनाना, न कि प्यार या इमोशनल लगाव के लिए. यानी किसी के साथ तब संबंध बनाना जब आपको लगे कि उसके साथ रहने से आपको आसरा मिलेगा और वो खाने-पीने का इंतजाम भी कर देगा या देगी. इसमें दोनों भागीदारों को एक तरह का सौदा करना पड़ता है. एक को इमोशनल या शारीरिक संतुष्टि मिलती है और दूसरे को आर्थिक या आसरे का फायदा मिलता है.

भारत के बड़े शहरों में क्यों बढ़ रहा है होबोसेक्सुअलिटी का ट्रेंड, जानिए प्यार के नाम पर क्या कर रहे हैं युवा (GETTY IMAGES)

शहरों में बढ़ रहा है यह चलन

शहरों में रहने का मतलब है महंगी जीवनशैली, घर का अधिक किराया, महंगा खाना और उससे भी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा. ऐसे में आजकल के युवा इस नए रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं. हॉस्टल, पीजी या छोटे अपार्टमेंट में रहने वाले युवा अक्सर अपने खर्चे कम करने के लिए ऐसे रिश्ते बनाते हैं. इसके अलावा, सोशल मीडिया और ऐप्स ने भी इस ट्रेंड और भी आसान बना दिया है. इन एप्स के जरिए लोगों को ऐसे साथी आसानी से मिल जाते हैं जो ऐसे रिश्ते बनाने और ऐसा करने में सहज हों.

इस ट्रेंड के पीछे का क्या है कारण?

'होबोसेक्सुअल' शब्द मूल रूप से पश्चिमी इंटरनेट संस्कृति में उभरा, जिसका इस्तेमाल बोलचाल की भाषा में ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो मुख्यतः आश्रय के लिए डेटिंग करता है. भारत में, यह ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. आप पूछेंगे क्यों? बेशक, इसके लिए आसमान छूते किराए जिम्मेदार हैं. ऐसा नहीं है कि हम होबोसेक्सुअल लोगों के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं है? मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरों में, जहां आवास महंगा है, डेटिंग का चलन तेजी से लेन-देन पर आधारित होता जा रहा है.

सोशल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट

डॉ. मीरा साह क्लिनिकल साइकोलॉजी का कहना है कि यह प्रथा आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया जरूर है, लेकिन लंबे समय में इमोशनल सटिस्फैक्शन नहीं देता है. कई बार इससे रिश्तों में मानसिक दबाव, तनाव और अस्थिरता भी बढ़ सकती है.

अगर आर्थिक स्थिति खराब है, तो रूममेट या शेयर अपार्टमेंट जैसी ऑप्शनल व्यवस्थाएं ढूंढ़ें.

रिश्तों में सिर्फ आर्थिक लाभ के बारे में सोचने से बचें, क्योंकि इससे भविष्य में तनाव और अकेलापन बढ़ सकता है.

