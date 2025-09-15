ETV Bharat / lifestyle

5 से 7 हजार रुपये लीटर बिकता है इस जानवर का दूध, फायदे इतने की जानकर हो जाएंगे हैरान

इस जानवर के एक लीटर दूध की कीमत 5,000-7000 रुपये है. जानिए कौन है ये जानवर और क्यों बिकता है इसका दूध इतना महंगा...

5 से 7 हजार रुपये लीटर बिकता है इस जानवर का दूध, फायदे इतने की जानकर हो जाएंगे हैरान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 15, 2025 at 3:56 PM IST

5 Min Read
हम सभी जानते हैं कि दूध का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है. दूध कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने और शरीर को ताकत देने के लिए भी जाना जाता है. आमतौर पर हम सभी गाय या भैंस का दूध पीते हैं. वहीं, डेंगू जैसी बीमारियों में बकरी का दूध पीने की भी सलाह दी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जानवर भी है जिसके दूध की कीमत हजारों में है. जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना. हम बात कर रहे हैं गधी के दूध की. गधी का दूध दुनिया का सबसे महंगा दूध है. गधी के दूध की कीमत 7000 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा है.

USA में इस तरह है किमत
लिमिटेड सप्लाई, चैलेंजिंग प्रोडक्शन और विशेष न्यूट्रिशन के कारण गधी का दूध दुनिया के सबसे महंगे दूधों में से एक है. फूड रिपब्लिक के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में इसे बेचने वाली एक कंपनियां 400 ग्राम (14 औंस से थोड़ा ज्यादा) गधी के दूध के पाउडर के लिए 169.99 डॉलर और 20 किलोग्राम (44 पाउंड से थोड़ा ज्यादा) गधी के दूध के पाउडर के लिए 7,999 डॉलर लेती है. USA में Imported donkey का दूध बेचने वाली एक अन्य कंपनी 3.53 औंस पाश्चुरीकृत, फ्रीज-ड्राई प्रोडक्ट के लिए 59 डॉलर लेती है.

इस दूध से बना होता है पनीर सबसे महंगा
दूध के अलावा दुनिया के सबसे महंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की लिस्ट में गधी के दूध से बना पनीर भी शामिल है, जिसे दुनिया का सबसे महंगा डेयरी प्रोडक्ट माना जाता है. इसे दुनिया का सबसे महंगा पनीर भी कहा जाता है. इसके साथ ही बता दें कि गधी का दूध कई बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकता है. यह अपने हाई न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए भी जाना जाता है. तो आइए इस खबर में जानते हैं गधी के दूध के फायदे के बारे में...

गधी के दूध के स्वास्थ्य लाभ
साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट के मुताबिक, गधी का दूध अपनी न्यूट्रिशन कंपोजिशन के कारण हेल्थ और स्किन हेल्थ के लिए काफी लाभदायक माना जाता हैं. इसमें पोटेंशियल इम्यून सिस्टम में सुधार, एंटी डायबेटिक गुण, लो कैसिइन के कारण लो एलर्जी का रिस्क, एंटीमाइक्रोबियल गुण, और स्किन हेल्थ लाभ जैसे एंटी-एजिंग और मॉइस्चराइजिंग शामिल हैं. इसमें वसा कम होती है, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और आवश्यक अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में होते हैं, और इसमें ओमेगा-6 और ओमेगा-3 का अनुपात कम होता है, जो इसे मानव दूध के समान एक पौष्टिक और त्वचा के अनुकूल विकल्प बनाता है. इस दूध के सेवन से हड्डियों का स्वास्थ्य बेहतर बनता है. यह हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है. इसके साथ ही इस दूध में एंटी डायबिटिक गुण भी पाएं जाते है.

भारत में गधी के दूध की कीमत
भारत में गधी के दूध की कीमत लगभग 5,000-7000 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, गाय के दूध की कीमत लगभग 60 रुपये प्रति लीटर है. गधी का दूध इतना महंगा होने के कई कारण हैं. पहला यह है कि आपूर्ति बहुत सीमित है. गधी गायों की तुलना में बहुत कम दूध देती है. एक गाय एक दिन में 12 गैलन तक उत्पादन कर सकती है. लेकिन एक गधी केवल 1 लीटर देती है. साथ ही, गधी बहुत सेंसेटिव जानवर होती है और तनाव से ग्रस्त होती है. जो उनके दूध उत्पादन को प्रभावित करता है. इसके साथ ही गधी का दूध जल्दी खराब हो जाता है. इस दूध की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि इसमें वसा और कैलोरी कम होती है. यह विटामिन डी से भरपूर होता है. यह विटामिन, मिनरल और प्रोटीन से भरपूर होता है. कई अध्ययनों से पता चला है कि इस दूध में ऐसे गुण होते हैं जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं और शरीर में सूजन को कम करते हैं.

हालांकि, गधी के दूध के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं. इसके गुण मानव स्तन के दूध जैसे ही होते हैं. गधी के दूध का इस्तेमाल 100 से भी ज्यादा सालों से अनाथ बच्चों के विकल्प के तौर पर किया जाता रहा है. दुनिया के सबसे महंगे दूध के रूप में जाने जाने वाले गधी के दूध की कीमत भारत में 5,000-7000 रुपये प्रति लीटर तक है. इसकी हाई प्राइस इसे डेयरी उत्पादों की दुनिया में दुर्लभ बनाती है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)

