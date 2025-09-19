मशहूर बॉलीवुड सिंगर जुबिन गर्ग का निधन, सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग हादसे में गई जान
मशहूर बॉलीवुड सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए मौत हो गई. जानिए क्या है स्कूबा डाइविंग...
Published : September 19, 2025 at 9:00 PM IST
मशहूर बॉलीवुड गायक ज़ुबीन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते समय एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई. वह 52 वर्ष के थे. वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने सिंगापुर आए थे. इस फेस्टिवल के एक प्रतिनिधि ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. दुर्घटना के बाद उन्हें समुद्र से बचा लिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
स्कूबा डाइविंग पानी के नीचे की दुनिया को एक्सप्लोर करने का एक अद्भुत तरीका है, लेकिन इसके लिए अनुशासन और सुरक्षा नियमों का पालन भी जरूरी है. अनुभवी गोताखोरों को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि पानी के नीचे एक छोटी सी गलती के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. आइए उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानें जिनका पालन प्रत्येक गोताखोर, विशेषकर शुरुआती गोताखोरों को सुरक्षित और आनंददायक गोताखोरी अनुभव सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए...
- डाइविंग से पहले प्रमाण पत्र प्राप्त करें: किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी (जैसे PADI या SSI) से ट्रेनिंग हर स्कूबा गोताखोर के लिए जरूरी है. इससे उपकरणों को कैसे संभालना है, आपात स्थिति में क्या करना है, और सुरक्षित डाइविंग आदतों को समझने का ज्ञान मिलता है। बिना प्रशिक्षण के स्कूबा डाइविंग असुरक्षित मानी जाती है.
- हमेशा किसी साथी के साथ गोता लगाएं: स्कूबा डाइविंग के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है, साथी प्रणाली का पालन करना. आप चाहे कितने भी अनुभवी क्यों न हों, कभी भी अकेले गोता न लगाएं. हमेशा किसी साथी के साथ स्कूबा डाइविंग करें क्योंकि इससे आपात स्थिति में मदद मिल सकती है और डाइविंग सुरक्षित और ज्यादा आनंददायक बन सकती है.
- जाने से पहले योजना बनाएं: पानी के नीचे जाने से पहले, एक स्पष्ट योजना बनाएं जिसमें अधिकतम गहराई, कुल गोताखोरी का समय, प्रवेश और निकास बिंदु, और आपातकालीन प्रक्रियाएं शामिल हों. चूंकि गोताखोरी के दौरान अनियोजित परिवर्तन भ्रम और खतरे का कारण बन सकते हैं, इसलिए जाने से पहले योजना बनाना हमेशा महत्वपूर्ण होता है.
- अपनी सांस कभी न रोकें: सबसे जरूरी नियम यह है कि हमेशा सामान्य रूप से सांस लें. पानी के नीचे सांस रोकने से दबाव में बदलाव के कारण फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है. लगातार सांस लेने से आपको शांत रहने और हवा बचाने में मदद मिलती है.
- धीरे-धीरे और सुरक्षित रूप से ऊपर चढ़ें: गोताखोरों को डीकंप्रेसन सिकनेस (जिसे आमतौर पर "द बेंड्स" कहा जाता है) से बचने के लिए धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना चाहिए. लगभग 5 मीटर की ऊंचाई पर तीन मिनट तक सुरक्षित रूप से रुकने की सलाह दी जाती है. धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने से, प्रति मिनट 18 मीटर से ज्यादा नहीं, शरीर को अवशोषित गैस को सुरक्षित रूप से छोड़ने का समय मिलता है.
- हवा और उपकरणों की जांच करें: हवा की आपूर्ति, गेज और गियर की नियमित जांच दुर्घटनाओं को रोकने में मदद कर सकती है. गहराई को कंट्रोल करने के लिए एक ठीक से काम करने वाला Buoyancy control device (बीसीडी) आवश्यक है. गोता लगाने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि उपकरण ठीक से लगे हुए हैं और अच्छी स्थिति में हैं.
- सीमाओं और समुद्र का सम्मान करें: अपने प्रशिक्षण स्तर और गहराई की सीमाओं के भीतर रहें. बिना प्रशिक्षण के गहरी या तकनीकी डाइविंग करना खतरनाक हो सकता है. साथ ही, समुद्र के पास समुद्री जीवन या मूंगे को छूने से बचें, इससे गोताखोर की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों सुनिश्चित होते हैं.
- स्वास्थ्य और तैयारी जरूरी है: गोताखोरों को गोता लगाने से पहले स्वस्थ होना चाहिए. अगर आपको सर्दी या बुखार है, तो शराब पीने, स्मोकिंग करने या गोता लगाने से बचें. पानी की कमी को पूरा करना, हल्का व्यायाम करना और डाइव लीडर के निर्देशों का पालन करना गोताखोरी को सुरक्षित बना सकता है.