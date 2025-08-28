तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए हंसी किसी वरदान से कम नहीं है. अकेलेपन और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए यह रामबाण है. हंसी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है. यह मन के दुख-दर्द को दूर करती है और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाती है. हंसी इतनी जरूरी है कि हर उम्र के लोग लाफिंग क्लबों में कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं. इसी क्रम में, आइए अब जानते हैं कि हंसी कितने प्रकार की होती है और इसके क्या-क्या फायदे हैं...

हंसने के लाभ इस प्रकार हैं...

क्या हंसने से सचमुच हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है? जानिए कितने तरह की होती हैं हंसी (IANS)

कहा जाता है कि हंसने से शरीर को आराम मिलता है, एकाग्रता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है. ऐसा भी कहा जाता है कि हल्की सी मुस्कान भी चेहरे की 43 मांसपेशियों को सक्रिय कर देती है, जिससे चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है. बताया गया है कि इससे त्वचा प्राकृतिक रूप से चमकती है और शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ता है. कई शोध में यह भी पता चला है कि हंसने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ-साथ दिल का दौरा और स्ट्रोक की संभावना कम होती है. इसके अलावा, सेंट ऑगस्टीन यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेज के एक अध्ययन के अनुसार , हंसी से एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है जो तनाव हार्मोन के नकारात्मक प्रभावों का प्रतिकार करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है.

क्या हंसने से सचमुच हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है? जानिए कितने तरह की होती हैं हंसी (IANS)

कितने तरह की होती है हंसी?

कहा जाता है कि हंसी 40 तरह की होती है, जिसमें एक हल्की, कोमल मुस्कान से लेकर चेहरे की मांसपेशियों और नसों में हलचल पैदा करने वाली तेज हंसी तक शामिल है। कई शोधों और विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी तरह की हंसी सेहत के लिए अच्छी होती है.

हंसने के अन्य लाभ

यह एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ाकर फ्लू और सर्दी जैसी कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है.

अकेले रहने से दीर्घकालिक बीमारियों या शारीरिक समस्याओं के कारण होने वाला अवसाद कम हो जाता है.

हंसी मस्तिष्क के स्मृति और सीखने वाले भागों को उत्तेजित करती है , जिससे आप मानसिक रूप से सक्रिय रहते .।

यह कठिन समय में अच्छा मूड बनाता है और भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करता है.

जब आप आराम से हंसते हैं तो आपके फेफड़े फैलते हैं, जिससे सर्कुलेशन बेहतर होता है.

मुस्कुराने से चेहरे की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, जिससे चेहरे की सुंदरता बढ़ती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)