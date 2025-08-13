ETV Bharat / lifestyle

क्या आप जानते हैं कि भारत के कई राज्यों के लोग आज भी केले के पत्ते पर खाना क्यों खाते हैं? - HEALTH BENEFITS OF BANANA LEAF

भारत के कई राज्यों के लोग सदियों से केले के पत्ते पर खाना खाते आ रहे हैं, जानें क्या ये एक परंपरा है या कुछ...

Do you know why people in many states of India still eat food on banana leaves?
क्या आप जानते हैं कि भारत के कई राज्यों के लोग आज भी केले के पत्ते पर खाना क्यों खाते हैं? (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 13, 2025 at 7:58 PM IST

4 Min Read

भारत के कई राज्यों, खासकर दक्षिण भारत में, त्योहारों, शुभ कार्यों और शादियों जैसे खास मौकों पर केले के पत्तों पर खाना परोसने का एक खास रिवाज है. यह न केवल सदियों पुरानी परंपरा है, बल्कि पर्यावरण को लाभ पहुंचाने का एक बेहतरीन तरीका भी है. आयुर्वेद के अनुसार, केले के पत्तों पर खाना खाने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. इस खबर के माध्यम से इन विषयों पर विस्तार से जानें...

प्राकृतिक कीटाणुनाशक
केले के पत्तों में प्राकृतिक पोषक तत्व और पॉलीफेनॉल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ये हानिकारक बैक्टीरिया को रोकते हैं. जब गर्म भोजन पत्तों पर पड़ता है, तो ये पोषक तत्व कम मात्रा में भोजन में अवशोषित हो जाते हैं और हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं.

पोषण मूल्य
केले के पत्तों में पॉलीफेनॉल, विटामिन ए और विटामिन सी जैसे विभिन्न आवश्यक पोषक तत्व होते हैं. जब भोजन को केले के पत्ते पर रखा जाता है, तो इनमें से कुछ पोषक तत्व भोजन में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे उसका पोषण मूल्य बढ़ जाता है.

स्वाद बढ़ाता है
केले के पत्ते पर खाना खाने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है. पत्ते एक हल्का, मिट्टी जैसा स्वाद देते हैं जो खाने के समग्र आनंद को बढ़ा देता है. मतलब, जब गर्म खाना केले के पत्ते की मुलायम परत को छूता है, तो एक अनोखी प्राकृतिक सुगंध निकलती है. यह सुगंध खाने को और भी स्वादिष्ट बना देती है.

पर्यावरण के अनुकूल
डिस्पोजेबल प्लेटों के नेचुरल ऑप्शन के रूप में केले के पत्तों का उपयोग एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है. इससे प्लास्टिक या फोम प्लेटों की आवश्यकता कम हो जाती है, जो प्रदूषण में बढ़ने से रोकती हैं.

बायोडिग्रेडेबल
ले के पत्ते पूरी तरह से प्राकृतिक और 100 प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल होते हैं. इस्तेमाल के बाद ये प्राकृतिक रूप से सड़ जाते हैं और धरती के लिए खाद बन जाते हैं. ये प्लास्टिक या अन्य सामग्रियों की तरह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते.

गर्म भोजन के लिए सर्वोत्तम
केले के पत्ते गर्म, फ्रेश पकी हुई चीजों को आसानी से झेल सकते हैं. उनकी नेचुरल मोमी परत उन्हें खाने से चिपकने से रोकती है, और गर्मी के संपर्क में आने पर कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं छोड़ती है.

नॉन टॉक्सिक
कुछ सिंथेटिक प्लेटों या केले के पत्तों के विकल्पों के विपरीत, केले के पत्ते विषाक्त नहीं होते. ये खाने में हानिकारक रसायन या विषाक्त पदार्थ नहीं छोड़ते, जिससे खाने का अनुभव सुरक्षित रहता है.

पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है
केले के पत्तों पर भोजन करने से पाचन क्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. केले के पत्तों में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स पाचक एंजाइमों के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं, जिससे बेहतर पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है. केले के पत्तों पर भोजन करने से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, स्थायित्व सुनिश्चित होता है और भोजन का ओवरऑल अनुभव बेहतर होता है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि केले के पत्तों पर परोसे गए भोजन के वास्तविक स्वास्थ्य लाभ बहुत कम होते हैं, क्योंकि पत्ते और भोजन के बीच संपर्क आमतौर पर बहुत कम होता है. केले के पत्तों का उपयोग न केवल स्वास्थ्य के लिए, बल्कि सांस्कृतिक और व्यावहारिक कारणों से भी किया जाता है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के लिए है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई समर्थन नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह लें.)

