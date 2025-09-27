क्या आप जानते हैं कि घर के सामने पपीते का पेड़ होना शुभ है या अशुभ? जानें क्या कहता है वास्तु शास्त्र?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के सामने पपीते का पेड़ होना शुभ नहीं होता. जानें इसके पीछे का कारण..
Published : September 27, 2025 at 4:17 PM IST
आजकल हर कोई अपने घर में किसी न किसी तरह के फूल या फलदार पेड़ लगा रहा है. यह एक अच्छी आदत है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के परिसर में लगे पेड़-पौधे आपके घर के वास्तु को प्रभावित करते हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि घर के परिसर में कुछ खास तरह के पौधे लगाने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं. पपीता ऐसा ही एक पौधा है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के सामने पपीते का पेड़ होना शुभ नहीं होता है. अगर गलती से घर के सामने पपीते का पेड़ उग आए, तो वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि उसे तुरंत उखाड़कर कहीं और लगा देना चाहिए.
क्यों नहीं लगाना चाहिए पपीते का पौधा
वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि घर के सामने पपीते का पेड़ होने से आर्थिक तंगी आ सकती है. उनका कहना है कि घर के सामने पपीते का पेड़ लगाने से उस घर की सुख-शांति चली जाती है. इसलिए कहा जाता है कि घर के सामने पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए. वास्तु के अनुसार, यह भी कहा जाता है कि घर के आस-पास पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पपीते के पेड़ को अशुभ माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने घर के परिसर में पपीते का पेड़ लगाते हैं, तो आपके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहेगी.
पपीते के पेड़ को पितरों का निवास माना जाता है
इसके अलावा, वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि घर में हमेशा कलह और चिड़चिड़ापन बना रहता है. पपीते के पेड़ को पितरों का निवास माना जाता है. इसलिए कहा जाता है कि इस पेड़ को घर के पास या सामने नहीं लगाना चाहिए. कहा जाता है कि घर के सामने या आंगन में पपीते का पेड़ होने से संतान को हमेशा कष्ट और कष्ट होता है. इसलिए कहा जाता है कि घर के सामने पपीते का पेड़ लगाना शुभ नहीं होता है.
घर में लगाएं ये 3 पौधे
इसके साथ ही ज्योतिषाचार्य डॉ. अंशु वर्मा का कहना है कि पितृ पक्ष के दौरान कुछ विशेष पौधे लगाने और उनकी नियमित पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है. इन पौधों में पीपल, बरगद और तुलसी का विशेष महत्व है. पीपल के वृक्ष को पितरों का निवास माना जाता है. इस दौरान पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना और दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. किसी पवित्र स्थान पर पीपल का वृक्ष लगाने से अधूरे कार्य पूरे होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
बरगद के वृक्ष को दीर्घायु और मोक्ष प्रदान करने वाला वृक्ष भी माना जाता है. डॉ. वर्मा कहती हैं कि बरगद का वृक्ष लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन के कष्ट कम होते हैं। पितृ पक्ष में इसका महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है. हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना जाता है.ज्योतिषी बताते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान तुलसी का पौधा लगाने और उसे प्रतिदिन जल अर्पित करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
(डिस्क्लेमर- यहां आपको दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है. यह खबर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर के लिए लिखी गई है.)