ETV Bharat / lifestyle

क्या आप जानते हैं कि घर के सामने पपीते का पेड़ होना शुभ है या अशुभ? जानें क्या कहता है वास्तु शास्त्र?

आजकल हर कोई अपने घर में किसी न किसी तरह के फूल या फलदार पेड़ लगा रहा है. यह एक अच्छी आदत है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के परिसर में लगे पेड़-पौधे आपके घर के वास्तु को प्रभावित करते हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि घर के परिसर में कुछ खास तरह के पौधे लगाने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं. पपीता ऐसा ही एक पौधा है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के सामने पपीते का पेड़ होना शुभ नहीं होता है. अगर गलती से घर के सामने पपीते का पेड़ उग आए, तो वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि उसे तुरंत उखाड़कर कहीं और लगा देना चाहिए.

क्यों नहीं लगाना चाहिए पपीते का पौधा

वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि घर के सामने पपीते का पेड़ होने से आर्थिक तंगी आ सकती है. उनका कहना है कि घर के सामने पपीते का पेड़ लगाने से उस घर की सुख-शांति चली जाती है. इसलिए कहा जाता है कि घर के सामने पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए. वास्तु के अनुसार, यह भी कहा जाता है कि घर के आस-पास पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पपीते के पेड़ को अशुभ माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने घर के परिसर में पपीते का पेड़ लगाते हैं, तो आपके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहेगी.

पपीते के पेड़ को पितरों का निवास माना जाता है

इसके अलावा, वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि घर में हमेशा कलह और चिड़चिड़ापन बना रहता है. पपीते के पेड़ को पितरों का निवास माना जाता है. इसलिए कहा जाता है कि इस पेड़ को घर के पास या सामने नहीं लगाना चाहिए. कहा जाता है कि घर के सामने या आंगन में पपीते का पेड़ होने से संतान को हमेशा कष्ट और कष्ट होता है. इसलिए कहा जाता है कि घर के सामने पपीते का पेड़ लगाना शुभ नहीं होता है.