पेशाब करना मानव शरीर में एक सामान्य प्रक्रिया है. बहुत से लोगों को पेशाब के दौरान जलन महसूस होती है. यह एक आम समस्या है. गर्मियों में शरीर में गर्मी, पानी की कमी, ज्यादा मसालेदार भोजन का सेवन या मूत्र मार्ग में संक्रमण, इन सबकी वजह से कई लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है. यह समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत आम है. कई लोग अस्थायी राहत पाने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इनके साइडइफेक्ट शरीर पर गहरा असर डालते हैं.

इसलिए, आयुर्वेद में बताए गए कुछ घरेलू नुस्खों और प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल करके इस समस्या को जड़ से ठीक किया जा सकता है. आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉ. सलीम जैदी ने इसके लिए एक खास घरेलू उपाय सुझाया है.

मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी को तो हर कोई जानता है. डॉ. सलीम अपने यूट्यूब और इंस्टा अकाउंट पर ऐसे कई नुस्खे शेयर करते रहते हैं. यह नुस्खा उन्हीं में से एक है. आज इस खबर में हम आपको उनके द्वारा सुझाए गए एक ऐसे नुस्खे के बारे में बता रहे हैं जो पेशाब के दौरान होने वाली जलन से तुरंत राहत देता है और यूटीआई की संभावना को भी कम करता है. यह एक ड्रिंक है. इसे बनाने के लिए सिर्फ चार सामग्रियों की जरूरत होती है और ये सभी हर किसी के घर में आसानी से मिल जाती हैं... आइए जानते हैं डॉक्टर सलीम किस ड्रिंक की बात कर रहे हैं...

इन चार चीजों से बनाएं ये ड्रिंक

डॉ. सलीम जैदी का कहना है कि आप नींबू, शहद, क्रैनबेरी और खीरा इन चार सामग्रियों से एक ड्रिंक बना सकते हैं, जो इस समस्या से राहत दिलानें में आपकी मदद कर सकता है.

ड्रिंक बनाने की विधि

इसके लिए सबसे पहले एक मध्यम आकार का खीरा लें. इसे छीलकर टुकड़ों में काट लें. इन टुकड़ों को बिना पानी डाले पीस लें. फिर इस मिश्रण को छानकर रस निकाल लें. इसमें आधा कहा पीस नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिलाएं. इसके साथ ही एक चम्मच क्रैनबेरी पाउडर या क्रैनबेरी को पीसकर मिलाएं और फिर इस पेय को पी लें.

डॉ. सलीम जैदी इस ड्रिंक को दिन में दो बार, सुबह और शाम पीने की सलाह देते हैं. उनके अनुसार, ऐसा करने से पहले ही दिन आराम मिल जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि अगर इसे लगातार 7 से 14 दिनों तक लिया जाए तो यह बहुत फायदेमंद होगा. उन्होंने बताया कि इस ड्रिंक को पीने से पुरानी यूटीआई भी पूरी तरह से ठीक हो सकती है.

इस पेय में प्रयुक्त सभी चार सामग्रियों के लाभ

खीरा मूत्राशय की सफाई करता है. इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है. डॉक्टर का कहना है कि यह शरीर को हाइड्रेट रखता है. यह मूत्र मार्ग को साफ करने में मदद करता है. खीरे के गुण मूत्राशय में जमा बैक्टीरिया को बाहर निकाल देते हैं. नींबू में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है. यह पेशाब को थोड़ा क्षारीय बनाने में मदद करता है. यह बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है. यह पेशाब के दौरान होने वाली जलन को भी कम करता है. शहद में नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं. डॉक्टर का कहना है कि शहद मूत्र मार्ग के संक्रमण को कम करने में मदद करता है. यह मूत्र मार्ग में सूजन को भी कंट्रोल करता है. क्रैनबेरी में मौजूद प्रोएंथोसायनिडिन (पीएसी) बैक्टीरिया को मूत्र मार्ग में चिपकने से रोकता है. क्रैनबेरी के नियमित सेवन से मूत्र मार्ग के संक्रमण को रोका जा सकता है.

डॉक्टर के अनुसार इस बात पर दें विशेष ध्यान

आयुर्वेदिक डॉक्टर इस पेय के साथ खूब पानी पीने की सलाह देते हैं. वे ताजे फल और सब्जियां खाने की सलाह देते हैं. इसके अलावा, मसालेदार भोजन से परहेज करने की भी सलाह देते हैं. डॉ. सलीम जैदी का कहना हैं कि यह आयुर्वेदिक नुस्खा बिना किसी दुष्प्रभाव के आपकी समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है. जिन लोगों को अन्य कई स्वास्थ्य समस्याएं है, उनके लिए भी यह ड्रिंक बेहद फायदेमंद हो सकता है. वहीं डॉ. सलीम का यह भी कहना है कि चाहे आपको कितना भी फायदा क्यों न मिले, इस उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.