गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जिसका हम सभी साल भर इंतजार करते हैं, इसे विनायक चतुर्थी जैसे नामों से भी जाना जाता है. यह त्योहार भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है. विनायक चतुर्थी पर लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं. इस दिन कई लोग बप्पा की मूर्ति घर लाते हैं और उनके आगमन के उपलक्ष्य में उनकी पूजा करते हैं. यह त्योहार 6 सितंबर को समाप्त होगा. ऐसे में कुछ गलतियां हैं जिनसे हमे हर हाल में बचना चाहिए. वे इस प्रकार हैं...

ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, अलग-अलग लोग अलग-अलग दिनों के लिए भगवान गणेश की पूजा करते हैं. कुछ लोग उनकी पूजा 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और कुछ लोग 10 दिन तक करते हैं. जब तक भगवान घर पर हैं, विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए और कुछ गलतियों से बचना चाहिए...

भगवान गणेश को घर लाने के बाद विशेष ध्यान रखें

भगवान गणेश घर में मेहमान बनकर आते हैं, इसलिए जब तक वे घर पर हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए. भोजन, जल, फूल, मोदक, फल चढ़ाने से लेकर उनके मंत्र का जाप करने तक, उन्हें हर समय बप्पा के सामने उपस्थित रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पूजा विधिवत हो.

प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन से परहेज करें

जब गणपति बप्पा घर में विराजमान हों, तो प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए. सात्विक या शुद्ध आहार लेने की सलाह दी जाती है. इस दौरान शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए. तामसिक भोजन से परहेज करने से आध्यात्मिक एकाग्रता बेहतर होगी.

गणपति बप्पा को घर पर अकेला न छोड़ें

भगवान गणेश आपके घर अतिथि के रूप में आते हैं. आप कभी किसी अतिथि को अकेला नहीं छोड़ते, है ना? इसलिए जब तक भगवान आपके घर पर हैं, आपको उन्हें अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए. यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि गणपति के आसपास हमेशा कोई न कोई मौजूद रहे. इस तरह आप भगवान का सम्मान करते हैं.

झगड़ों से बचें

घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाना बहुत जरूरी है. छोटी-मोटी बहस से लेकर बड़े झगड़ों तक, इन सभी से बचना चाहिए. कोशिश यह होनी चाहिए कि गणपति आपके घर में विशेष और प्रसन्न महसूस करें.

गणेश विसर्जन के दौरान बचने वाली 7 गलतियां

भोग लगाए बिना मूर्ति का विसर्जन न करें. बप्पा को विदाई देते समय नारियल नहीं चढ़ाना. मालाओं के साथ मूर्ति का विसर्जन करना एक आम गलती है जो लोग करते हैं. उचित रीति-रिवाजों का पालन करके पूजा न करना. माला और सजावट को कूड़ेदान या नदी में न फेंकें. बेहतर होगा कि आप उसे दान कर दें या उसका इस्तेमाल करें. मुहूर्त का पालन न करना. विसर्जन के तुरंत बाद सभी सजावट हटा देना

गणेश विसर्जन की पूजा विधि

सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहनें.

भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठें.

एक लकड़ी के तख्ते पर स्वस्तिक बनाएं और गंगाजल की कुछ बूंदें छिड़कें

अब भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें और उनके वस्त्र बदलें.

अब भगवान गणेश के माथे पर तिलक लगाएं

शुद्ध भाव से फल, दीया, मोदक, अन्य मिठाइयां, भोजन, फूल आदि अर्पित करें

अब गणेश चालीसा और मंत्र का जाप करें और गणेश आरती गाएं

अब भगवान गणेश से शीघ्र घर वापस आने की प्रार्थना करें और आशीर्वाद लें.

अब भगवान गणेश का नाम जपते हुए विसर्जन का उत्सव मनाएं

भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए एक नारियल लें और उसे फोड़कर गणपति बप्पा के साथ ले जाएं

भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए इस गणेश चतुर्थी और विसर्जन को शुद्ध भाव से मनाएं. इससे बप्पा आपको समृद्धि और धन का आशीर्वाद देंगे.

(डिस्क्लेमर: ये सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत ज्योतिषी के दावे की पुष्टि नहीं करता है.)