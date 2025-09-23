ETV Bharat / lifestyle

नवरात्रि में घर में न रखें ये चार चीजें, वरना देवी हो जाएंगी नाराज

नवरात्रि से पहले घर से इन अशुभ वस्तुओं को हटाने से देवी की कृपा होती है और घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता आती है.

Do not keep these four things in the house during Navratri, otherwise the Goddess will get angry.
नवरात्रि में घर में न रखें ये चार चीजें, वरना देवी हो जाएंगी नाराज (CANVA)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 23, 2025 at 1:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इस वर्ष, नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा. इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. इस वर्ष महाअष्टमी 30 सितंबर, महा नवमी 1 अक्टूबर और विजयादशमी 2 अक्टूबर को है. ज्योतिषियों का कहना है कि इस नवरात्रि पर्व पर घर से कुछ अशुभ वस्तुओं को हटाने से देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सकारात्मकता, धन और समृद्धि आती है. इस खबर में जानें किन अशुभ वस्तुओं को घर हटा देना चाहिए...

हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि से पहले घर की सफाई करना एक हिंदू धर्म में एक रिवाज है, जिसका पालन सभी करते हैं. ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से देवी प्रसन्न होती हैं. इसके अलावा, घर से कुछ वस्तुओं को हटाने से दुर्भाग्य दूर होता है.

Do not keep these four things in the house during Navratri, otherwise the Goddess will get angry.
नवरात्रि में घर में न रखें ये चार चीजें, वरना देवी हो जाएंगी नाराज (GETTY IMAGES)
Do not keep these four things in the house during Navratri, otherwise the Goddess will get angry.
नवरात्रि में घर में न रखें ये चार चीजें, वरना देवी हो जाएंगी नाराज (GETTY IMAGES)

घर से हटाई जाने वाली अशुभ वस्तुएं

  • रुकी हुई घड़ी
    ऐसा माना जाता है कि रुकी हुई घड़ी राहु के प्रभाव को बढ़ाती है और विकास में बाधा डालती है. इससे देवी दुर्गा क्रोधित होती हैं. इसलिए नवरात्रि से पहले इसे ठीक करवा लेना चाहिए या हटा देना चाहिए.
  • सूखा तुलसी का पौधा
    तुलसी देवी लक्ष्मी का प्रतीक है. सूखा या मृत तुलसी का पौधा घर में नकारात्मकता फैलाता है. यह भगवान विष्णु और देवी दुर्गा को नाराज करता है.
  • टूटी हुई मूर्तियां, क्षतिग्रस्त तस्वीरें
    देवी-देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां या क्षतिग्रस्त तस्वीरें अशुभ मानी जाती हैं. इन्हें हटाने से घर में दैवीय कृपा और सकारात्मकता आती है.
  • टूटी हुई झाड़ू
    झाड़ू देवी लक्ष्मी का प्रतीक है. टूटी हुई झाड़ू वास्तु दोष और नकारात्मकता लाती है. धन और सुख-समृद्धि के लिए इसे नवरात्रि से घर से हटा दें.

ज्योतिषियों का क्या है कहना?

Do not keep these four things in the house during Navratri, otherwise the Goddess will get angry.
नवरात्रि में घर में न रखें ये चार चीजें, वरना देवी हो जाएंगी नाराज (GETTY IMAGES)
ज्योतिषियों का कहना है कि अशुभ वस्तुओं को हटाने से देवी दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और आपका घर सकारात्मकता, धन और समृद्धि से भर जाता है. नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है यह आध्यात्मिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान की संस्कृति है. इस त्योहार के दौरान उपवास, पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं. यह मन और शरीर को शांति प्रदान करता है. नवरात्रि महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है. यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. यह त्योहार हमें आंतरिक रूप से मजबूत करता है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है. यह त्योहार नौ दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करने की एक महान परंपरा है.

(डिस्क्लेमर- यहां आपको दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है. यह खबर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर के लिए लिखी गई है.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

नवरात्रि 2025NAVRATRI 2025WHAT NOT TO DO DURING NAVRATRINAVRATRI PUJA RITUALSNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.