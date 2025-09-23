नवरात्रि में घर में न रखें ये चार चीजें, वरना देवी हो जाएंगी नाराज
नवरात्रि से पहले घर से इन अशुभ वस्तुओं को हटाने से देवी की कृपा होती है और घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता आती है.
इस वर्ष, नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा. इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. इस वर्ष महाअष्टमी 30 सितंबर, महा नवमी 1 अक्टूबर और विजयादशमी 2 अक्टूबर को है. ज्योतिषियों का कहना है कि इस नवरात्रि पर्व पर घर से कुछ अशुभ वस्तुओं को हटाने से देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सकारात्मकता, धन और समृद्धि आती है. इस खबर में जानें किन अशुभ वस्तुओं को घर हटा देना चाहिए...
हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि से पहले घर की सफाई करना एक हिंदू धर्म में एक रिवाज है, जिसका पालन सभी करते हैं. ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से देवी प्रसन्न होती हैं. इसके अलावा, घर से कुछ वस्तुओं को हटाने से दुर्भाग्य दूर होता है.
घर से हटाई जाने वाली अशुभ वस्तुएं
- रुकी हुई घड़ी
ऐसा माना जाता है कि रुकी हुई घड़ी राहु के प्रभाव को बढ़ाती है और विकास में बाधा डालती है. इससे देवी दुर्गा क्रोधित होती हैं. इसलिए नवरात्रि से पहले इसे ठीक करवा लेना चाहिए या हटा देना चाहिए.
- सूखा तुलसी का पौधा
तुलसी देवी लक्ष्मी का प्रतीक है. सूखा या मृत तुलसी का पौधा घर में नकारात्मकता फैलाता है. यह भगवान विष्णु और देवी दुर्गा को नाराज करता है.
- टूटी हुई मूर्तियां, क्षतिग्रस्त तस्वीरें
देवी-देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां या क्षतिग्रस्त तस्वीरें अशुभ मानी जाती हैं. इन्हें हटाने से घर में दैवीय कृपा और सकारात्मकता आती है.
- टूटी हुई झाड़ू
झाड़ू देवी लक्ष्मी का प्रतीक है. टूटी हुई झाड़ू वास्तु दोष और नकारात्मकता लाती है. धन और सुख-समृद्धि के लिए इसे नवरात्रि से घर से हटा दें.
ज्योतिषियों का क्या है कहना?
